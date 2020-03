Corona-Krise in Deutschland : Ausgangsbeschränkungen für Bayern

Im Freistaat ist das Verlassen der eigenen Wohnung ab Samstag nur mit triftigen Gründen erlaubt. Dazu zählen Einkäufe, Arztbesuche oder Sport an der frischen Luft.

MÜNCHEN rtr/epd | Bayern verhängt als erstes Bundesland Ausgangsbeschränkungen zur Eindämmung des Coronavirus. Dies gelte ab Freitagnacht für vorläufig zwei Wochen, sagte Ministerpräsident Markus Söder am Freitag in München. Es gebe trotz der bereits verhängten Maßnahmen nach wie vor noch sehr viele Gruppenbildungen. „Wir können das nicht mehr akzeptieren“, sagte der CSU-Chef.

Menschenansammlungen seien nicht mehr erlaubt. Lokale müssen schließen. In Kliniken, Alten- und Behinderteneinrichtungen gilt ein generelles Besuchsverbot. „Wir sperren nicht zu, aber wir fahren das öffentliche Leben fast vollständig herunter“, sagte Söder: „Der Schutz der Bevölkerung ist der Maßstab.“ Man orientiere sich jetzt eins zu eins an den Maßnahmen in Österreich.

Es gehe der Landesregierung aber nicht darum, jetzt alles zuzusperren und einen „Lagerkoller“ zu verursachen. Sport und Spaziergehen sind mit der Familie oder mit dem Hund weiterhin möglich. „Frische Luft tut gut“, sagte Söder. Auch könne jeder nach wie vor zur Arbeit gehen, insofern dies notwendig sei und nicht von zu Hause aus gemacht werden könne. Auch der Weg zum Einkaufen oder zu Ärzt*innen ist noch erlaubt. Allerdings dürfe es keine Menschenansammlungen mehr geben. Die Polizei soll diese Anweisungen kontrollieren. Bei Zuwiderhandlungen würden hohe Bußgelder fällig, sagte Söder.

Bayern hat damit als erstes Bundesland bereits eine Entscheidung über weitergehende Maßnahmen getroffen, bevor am Sonntag die Beratungen dazu stattfinden sollen. Wie Regierungssprecher Steffen Seibert am Freitag in Berlin sagte, will Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) mit den Regierungschefs der Bundesländer dann entscheiden, ob die derzeit geltenden Beschränkungen ausreichen. Dabei solle es eine „ernste, schonungslose Analyse“ darüber geben, wie sehr sich die Bevölkerung an den Appell zur Vermeidung von Sozialkontakten zur Eindämmung der Ausbreitung des Coronavirus hält.

Nochmals betonte Seibert an die Bevölkerung gerichtet: „Halten Sie sich an die Regeln, die jetzt für die nächste Zeit gelten.“ Man könne „jederzeit mit anderen Instrumenten reagieren“. Entscheidend sei dafür, wie sich das öffentliche Bild am Wochenende darstellt, sagte er.