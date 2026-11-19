Im türkischen Antalya geht die Weltklimakonferenz nach zwei Wochen in den Endspurt. EU-Klimakommissar Wopke Hoekstra und Bundesumweltminister Carsten Schneider versuchen dort, Europas Image als Klimavorreiter zu wahren: Die deutsche Delegation und die EU setzen sich dafür ein, dass in der Abschlusserklärung der COP31 ein Elektrifizierungsziel steht. Es geht um die Absicht, den Anteil von Strom am weltweiten Energieverbrauch zu steigern – und zwar von derzeit rund 23 auf 35 Prozent im Jahr 2035.

Die Europäer wollen darauf hinwirken, dass der Text eine Vorgabe für die Herkunft dieses Stroms, zum Beispiel das Beiwort „sauber“, enthält. Von Ökostrom ist aber in Antalya bislang nicht bei allen 200 Teilnehmerstaaten der UN-Konferenz die Rede.

Zusammen mit anderen Staaten wie Kenia, Großbritannien und Kambodscha haben Schneider und Hoekstra am Donnerstagvormittag zudem eine Initiative zur Vermeidung des besonders klimaschädlichen Treibhausgases SF6 gestartet, ergänzend zu den offiziellen Verhandlungen der UN-Klimakonferenz. Schwefelhexafluorid, kurz SF6, steckt weltweit als Isolier- und Löschmittel in Stromnetzen. Durch Lecks gelangt es in die Atmosphäre. Europa sei bei der Vermeidung der SF6-Emissionen vorne dabei, sagte Hoekstra.

Außerdem wirbt die EU in Antalya dafür, dass auch die Reduktion von Methan, einem weiteren klimaschädlichen Treibhausgas, im Abschlusstext verankert wird. Allerdings haben die EU-Kommission, das Parlament und der EU-Rat nahezu zeitgleich die europäischen Regeln zum Methanausstoß um zwei Jahre aufgeschoben. Die EU-Methanverordnung wurde 2024 beschlossen. Ihr Ziel: Die ebenfalls besonders klimaschädlichen Methanemissionen bei der Herstellung und beim Transport von fossilen Energien zu deckeln. Die Betreiber fossiler Energieinfrastruktur und auch die Energieimporteure müssen ihren Methanausstoß demnach regelmäßig messen und reduzieren.

Konferenz dauert wohl länger

In Antalya rechtfertigte Klimakommissar Hoekstra die Entscheidung in Brüssel: Dass die EU bei der Methanverordnung auf die Bremse trete, sei die Reaktion auf „Umsetzungshürden“. Europa habe sich beim Methan nur Zeit verschafft, beim Kampf gegen Treibhausgasemissionen gehe es weiter „vorneweg“.

Wie viel Einfluss Hoekstra und die deutsche Delegation noch auf die Ergebnisse der COP31 nehmen können, wird sich in den letzten Stunden der Verhandlungen zeigen. Offiziell soll die Konferenz an diesem Freitag enden. Es ist aber zu erwarten, dass die Ver­hand­le­r:in­nen mehr Zeit bis zu einer Einigung brauchen.

Jan Kowalzig, Klimareferent bei der Entwicklungsorganisation Oxfam, hofft, dass sich die Staaten die Rückkehr zur 1,5-Grad-Erderwärmung, einen Prozess zum Ausstieg aus den fossilen Energien und eine schnelle, bestenfalls grüne Elektrifizierung vornehmen. Außerdem müsse das Ziel der letzten Klimakonferenz in Brasilien, das von Industriestaaten bereitgestellte Geld zur Klimaanpassung in anderen Ländern bis 2035 zu verdreifachen, konkretisiert und mit einer genauen Summe versehen werden.

Die Fronten verliefen bisher jedoch klassisch, teilweise härter als in der Vergangenheit, sagte er der taz. Ölstaaten wie Saudi-Arabien oder Russland kämpfen gegen konkrete Regeln zum Ausstieg aus fossilen Energien, Industriestaaten oder -bündnisse wie Deutschland und die EU wollen zwar grundsätzlich Klimaschutz voranbringen, aber bloß kein zusätzliches Geld für die Anpassung an Klimafolgen in anderen Regionen aufwenden.

Am Donnerstagmittag veröffentlichte die australische Verhandlungsführung einen neuen Entwurf des Abschlussdokuments – die Basis für die entscheidenden Gespräche der letzten Stunden. Darin wird zum Beispiel dem Weltklimarat IPCC deutlich der Rücken gestärkt. Bei der geplanten Verdreifachung der Anpassungsfinanzierung fehlt weiterhin eine genaue Geldsumme. Besonders kritisch ist laut der Umwelt- und Entwicklungsorganisation Germanwatch, dass der Entwurf keine Vorgabe zum Ausstieg aus fossilen Energien enthält. Nicht nur Germanwatch hoffte am Donnerstag auf Nachbesserungen in den finalen Verhandlungen.