piwik no script img

CO₂-Kompensation durch ZertifikateKlimaschutz meist nur auf dem Papier

Die EU will ihren Ausstoß von Treibhausgasen auch durch den Kauf von CO₂-Zertifikaten kompensieren. Was das bedeutet und warum es keine gute Idee ist.

Regenwaldbäume von oben
Bäume sind gut fürs Klima. Der Handel mit CO2-Zertifikaten aus deren Aufforstung längst nicht immer Foto: Michael Runkel/imago

Von

Theresa Walter

Die Europäische Union (EU) plant, ihre eigenen Emissionen bis Ende 2040 um 85 Prozent im Vergleich zu 1990 zu senken. Zusätzliche 5 Prozentpunkte an CO₂-Einsparungen will sich das Staatenbündnis aus dem Ausland erkaufen. Nämlich so: Die EU finanziert Klimaschutzprojekte in anderen Ländern, bekommt dafür Zertifikate über die Höhe der CO₂-Einsparungen und rechnet sich das auf die eigene Klimabilanz an.

Das stößt bei vielen Klimaschutzorganisationen auf Kritik. „Die EU hätte ein 90-Prozent-Ziel ohne CO₂-Kredite aus dem Ausland beschließen sollen“, sagt etwa Sven Harmeling vom Climate Action Network Europe der taz.

Im vergangenen Jahr kam eine Studie zu dem Schluss, dass die realen Klimaschutz-Erfolge durch CO₂-Kompensationen oft weit unter denen liegen, die ausgegebene CO₂-Zertifikate versprechen. Weniger als 16 Prozent davon bewirken demnach echte Emissionsreduktionen. Die Untersuchung erschien im Fachmagazin Nature Communications, dahinter steckt ein internationales Forscherteam um Benedict Probst vom Max-Planck-Institut für Innovation und Wettbewerb in München.

Das Pariser Klimaabkommen erlaubt Staaten prinzipiell, auch über CO₂-Zertifikate aus anderen Ländern Klimaschutz zu betreiben. Um zu verhindern, dass – so wie bisher – weitaus mehr Klimaschutz verkauft als tatsächlich erzielt wird, haben sich die Staaten im vergangenen Jahr auf neue Regeln für die CO₂-Kompensation geeinigt.

Nicht in allen Fällen ist es möglich auszuschließen, dass sich zwei Länder dieselbe CO₂-Einsparung anrechnen lassen

Sven Harmeling, Climate Action Network Europe

Aber: „Die Regeln sind nach wie vor nicht solide genug, um zu rechtfertigen, dass die EU Klimaschutz nicht zu Hause macht“, sagt Harmeling. Zum Beispiel sei es weiter nicht in allen Fällen möglich auszuschließen, dass sich zwei Länder dieselbe CO₂-Einsparung anrechnen lassen.

Innerhalb kleinerer, stringenter Monitoringsysteme wie in der EU lasse sich das zwar überwachen. Die Kontrolle beim Austausch mit außereuropäischen Ländern, deren Systeme zur Überwachung ihrer Klimaschutzmaßnahmen möglicherweise nicht so gut funktionieren, sei aber viel schwieriger. Zudem sei fraglich, wie sinnvoll es ist, viel Geld in Be­ra­te­r*in­nen zu stecken, die solche Systeme verbessern, anstatt direkt in den Klimaschutz, sagt Harmeling.

Qualität der Klimaschutz-Projekte fraglich

Eine weitere gängige Kritik an Klimaschutz über CO₂-Zertifikate ist, dass diese teils für Projekte ausgegeben werden, die auch ohnehin stattgefunden hätten – also ohne zusätzliche Investitionen aus dem Ausland. Auch die Qualität der Projekte ist sehr unterschiedlich. Oft betreiben sie Aufforstung von Waldplantagen, pflanzen Bäume, die schnell wachsen und Kohlenstoff binden. Nicht immer ist jedoch gewährleistet, dass diese Bäume auch dauerhaft gepflegt werden. Teils verdrängen sie zudem nachhaltige Ökosysteme – oder die lokale Bevölkerung.

Die EU will sogenannte „High-Quality“-Credits nutzen – also Zertifikate mit besonders hoher Qualität einkaufen. Was genau das heißt, ist offen. „Ich glaube nicht, dass die EU vorhat, billige Baumpflanzzertifikate zu kaufen“, sagt Experte Harmeling. „Aber ob sie den Mumm hat, wirklich hohe Standards zu definieren, ist fraglich.“

taz lesen kann jede:r

Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Texte, die es nicht allen recht machen und Stimmen, die man woanders nicht hört – immer aus Überzeugung und hier auf taz.de ohne Paywall. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass guter, kritischer Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen

Themen #Umweltminister #Europäische Union # UN-Klimakonferenz in Belém 2025 #CO2-Kompensation #Greenwashing #Klimawandel
Feedback Kommentieren Fehlerhinweis
Mehr zum Thema
Dichter Rauch quillt aus einem Kühlturm und verdeckt dabei eine schöne Landschaft
EU-Klimaziel 2040 beschlossen Umweltminister legen die Axt an

Die EU-Umweltminister schwächen das EU-Klimaziel und verzögern Klimaschutzmaßnahmen. Das gefährde Umwelt und Industrie, warnen Kritiker.

Von Jonas Waack und Eric Bonse
Ein Binnenschiff fährt über den Rhein. Bei anhaltender Trockenheit und ausbleibenden Niederschlägen drohen der Schifffahrt Einschränkungen
Zertifikate für verfehlte Ziele Klimatopf wird doch nicht für Strafzahlungen geplündert

Die Bundesregierung wollte Zertifikate für verfehlte Klimaziele kaufen – mit Geld, das für Klimaschutz reserviert ist. Jetzt zieht sie zurück.

Von Jonas Waack
Zwei kleine Tannen vor einem Baumstumpf
Umweltzertifikate als Ablassbrief Zu grün, um wahr zu sein

Die grüne Klimaschutzministerin von Rheinland-Pfalz unterstützt einen Verein, der laut Experten reines Greenwashing betreibt.

Von Jan Schroeder

klimawandel

Ein stilisiertes Elektroauto mit Ladestecker
ADAC kritisiert Raststätten Schlechte Ladeinfrastruktur für E-Autos an den Autobahnen

Zu wenig Schnellladesäulen, oft kaputte Anlagen, undurchsichtige Bezahlsysteme: Laut Automobilclub gibt es vielfach mangelhafte Ladebedingungen.

Von Bernward Janzing

5.11.2025

Dichter Rauch quillt aus einem Kühlturm und verdeckt dabei eine schöne Landschaft
EU-Klimaziel 2040 beschlossen Umweltminister legen die Axt an

Die EU-Umweltminister schwächen das EU-Klimaziel und verzögern Klimaschutzmaßnahmen. Das gefährde Umwelt und Industrie, warnen Kritiker.

Von Jonas Waack und Eric Bonse

5.11.2025

Industrielandschaft im Sonnenuntergang
Emissionseinsparungen bis 2040 EU-Umweltminister einigen sich auf abgeschwächtes Klimaziel

Nach mehr als 18-stündigen Verhandlungen verständigten sich die EU-Umweltminister am frühen Mittwochmorgen. Die Einigung muss noch formell beschlossen werden.

5.11.2025

Cover der neuen Futurzwei, mit Graf Zahl aus der Sesamstraße auf dem Cover und der Überschrift: "Zahlen des Grauens". Daneben ein aufgeschlagenes Heft mit einem Artikel-Preview und das Cover von Luisa Neubauers Buch "Was wäre, wenn wir mutig sind?"
taz FUTURZWEI im Abo entdecken

Endlich mal ein Magazin für Zukunft

taz FUTURZWEI ist unser Magazin für eine bessere Zukunft. Unser FUTURZWEI-Abo bietet jährlich vier Ausgaben für nur 34 Euro. Zudem erhalten Sie eine Ausgabe von Luisa Neubauers neuestem Buch „Was wäre, wenn wir mutig sind?“ (solange Vorrat reicht).

  • Jedes Quartal neu in Ihrem Briefkasten
  • Nur 34 Euro im Jahr
  • Als Prämie Luisa Neubauers „Was wäre, wenn wir mutig sind?“
  • Herausgegeben von Harald Welzer
Jetzt abonnieren

0 Kommentare

meistkommentiert

1
Abschiebedebatte um Sy­re­r*in­nen Unwürdig und unrealistisch
2
Ausgeladen wegen „Unwohlsein“ Kein Auftritt für Eva Illouz
3
„Arbeitspflicht“ für junge Arbeitslose Wenn um 7 Uhr morgens das Ordnungsamt klingelt
4
Bürgermeisterkandidat Zohran Mamdani Ein Sozialist für alle New Yorker?
5
Migration und Bevölkerungspolitik Schlicht notwendig
6
Bürgermeisterwahl in New York Der muslimische Kandidat