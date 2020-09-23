Cексизм в Беларуси : Сиди дома!

Политика? Нет! Женщины должны рожать Ольга Декснис рассказывает о повседневной жизни в Минске в эти тревожные времена. Эпизод 12.

В Беларуси продолжаются мирные акции протеста против действующей власти. В субботу задержали 430 участников, а в воскресенье – 442. Утром в понедельник пресс-секретарь МВД написала, что ей стыдно за девушек, которые выходят на женские акции:

«Стыдно смотреть и на девушек/женщин-активисток, которые оголтело и с упоением визжат среди себе подобных. Так и хочется сказать: «Поберегите свои силы для семей, а если таковых нет – то для их создания». А белорусам стыдно, что у власти люди, которые в основу своих заявлений включают сексизм.

- Смешанные чувства от прочитанного, но мне даже как-то стыдно осуждать человека за невысокий IQ, – говорит Оксана Бровач, журналистка газеты. – Посочувствовать остается, разве что.

- Показательно весьма, – говорит ИТ-специалист Владимир Кельбас. – Ни в одной нормальной стране госведомство не позволяет себе подобных заявлений в адрес своих граждан. Такая дикость – отличительная черта «банановой республики».

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- Это элементарное хамство, – говорит журналистка Дарья Лис. – И нежелание думать про свой завтрашний день. Человек из власти не понимает, что такое институт репутации и продолжает пробивать дно.

- То ли это демонстрация бессилия, то ли из-за низкого культурного уровня, – говорит менеджер туризма Вероника Гиль. – Уже непонятно, какие там причины для таких комментариев. Похоже на следствие стресса и неспособности его контролировать.

- Стыдно смотреть на мать семейства, которая оголтело и с упоением лжёт, изворачивается и оправдывает пытки, изнасилования и полное беззаконие за деньги людей, над которыми это насилие творится, – возмущен режиссер Роман Романов. – Так и хочется сказать: поберегите силы для овладения новой профессией или многолетней самоизоляции после того, как все изменится.

Ведомство указывает на то, что «граждане упорно игнорируют» предупреждения и выходят на несанкционированные акции, «в толпы протестующих взрослые бездумно тянут малолетних детей». В Беларуси разрешены акции только в поддержку Лукашенко.