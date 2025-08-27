piwik no script img

taz zahl ich

BundeswehrKabinett will Militär stärken

Die Bundesregierung hat ein Gesetzespaket gegen Sabotage und Spionage gebilligt. Grund sei die veränderte Bedrohungslage seit dem Ukrainekrieg.

Stiefel vón Bundeswehrsoldaten, die sich in Reih und Glied aufgestellt haben
Stiefel vón Bundeswehrsoldaten, die sich in Reih und Glied aufgestellt haben Foto: Sina Schuldt/dpa
Von Laura Verseck

Die Bundesregierung hat am Mittwoch einen Gesetzesentwurf zur Stärkung der militärischen Sicherheit in der Bundeswehr beschlossen. Dieser sei durch die veränderte Bedrohungslage seit dem russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine erforderlich geworden, hieß es. „Die Bundeswehr ist vermehrt Angriffsziel von Sabotage und Spionage“, heißt es im Entwurf.

Daher müsse die Einsatz- und Funktionsfähigkeit der Bundeswehr wirksamer gegen derartige Angriffe sowie gegen Extremismus, Terrorismus und Cyber­­attacken geschützt werden. Mit den Gesetzesänderungen soll die Bundeswehr künftig Gefahren schneller erkennen und wirksam bekämpfen können.

Durch die Änderungen soll der Militärische Abschirmdienst (MAD) gezielter arbeiten können. Besonders im Auslandsein­satz rückt er stärker in den Fokus: Seine Aufgaben werden auf die Landes- und Bündnisverteidigung zugeschnitten, um etwa die Bundeswehr-Brigade in Litauen und ihre Angehörigen besser zu schützen. So darf der MAD auch außerhalb der Bundeswehr­kasernen zum Schutz der Brigade tätig werden. Darüber hinaus erhält der MAD erweiterte Befugnisse zur Abwehr von Cyberangriffen sowie von Sabotage und Spionage.

Ein zentrales Ziel ist, schneller mehr Sol­da­t*in­nen zu rekrutieren. Die bisherige Soldateneinstellungsüberprüfung von 2017 habe das Verfahren erheblich verlangsamt. Diese soll daher nach dem neuen Gesetz zum verbesserten Schutz für das Bundeswehrpersonal in den meisten Fällen ersetzt werden. Konkret sollen das Bundeszentralregister, die Nachrichtendienste sowie öffentlich zugängliche Quellen – insbesondere soziale Netzwerke – abgefragt werden, um die Verfassungstreue der Be­wer­be­r*in­nen zu prüfen.

Auch die Feld­jä­ge­r*in­nen erhalten mehr Befugnisse. Als Militärpolizei dürfen sie künftig nicht nur in Kasernen, sondern auch außerhalb und in der Nähe von militärischen Bereichen Personen kontrollieren, zum Beispiel bei der Begleitung von Konvois. Wenn sich jemand „verdächtig“ verhält oder seine Identität nicht festgestellt werden kann, dürfen die Feld­jä­ge­r*in­nen Betroffene anhalten, vorläufig festhalten und an die Polizei übergeben.

Bisher dürfen Wachpersonen nur Drohnen abfangen, die direkt über Kasernen fliegen. Künftig könnten sie auch gegen die Pi­lo­t*in­nen einschreiten, die sich häufig in einiger Entfernung vom Militärgelände aufhalten. Zudem wird die Verarbeitung von bei Kontrollen erhobenen Daten erlaubt.

taz lesen kann jede:r

Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Texte, die es nicht allen recht machen und Stimmen, die man woanders nicht hört – immer aus Überzeugung und hier auf taz.de ohne Paywall. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass guter, kritischer Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen

Themen #MAD #Militärischer Abschirmdienst #Bundeswehr #Militär #Sicherheitspolitik
Feedback Kommentieren Fehlerhinweis
Mehr zum Thema
Keir Starmer spricht auf dem NATO-Gipfel in Den Haag

NATO-Gipfel und Sicherheit

Großbritannien macht sich kriegstüchtig

Die britische Labour-Regierung kündigt eine neue Sicherheitsstrategie an. Sie will künftig „härter und schärfer“ auftreten.
Von Dominic Johnson
Eine Person fährt mit einem Fahrrad in einem Tunnel einer technischen Einrichtung.

Zivilklauseln unter Druck

Das Militär drängt an die Unis

Vor der Bundestagswahl wird der Ruf nach mehr militärischer Forschung lauter. In Bayern müssen Hochschulen bereits mit der Bundeswehr kooperieren.
Von Ralf Pauli
Zwei Männer krabbeln auf einem Panzer herum

Neue Nationale Sicherheitsstrategie

Greenwashing von Waffen

SPD und Grüne wollen die deutsche Rüstungsindustrie stärken. Unternehmen sollen künftig auch mit Nachhaltigkeitsfonds finanziert werden. NGOs sehen das kritisch.
Von Dirk Eckert
Cover der neuen Futurzwei, mit Graf Zahl aus der Sesamstraße auf dem Cover und der Überschrift: "Zahlen des Grauens". Daneben ein aufgeschlagenes Heft mit einem Artikel-Preview und das Cover von Luisa Neubauers Buch "Was wäre, wenn wir mutig sind?"

taz FUTURZWEI im Abo entdecken

Endlich mal ein Magazin für Zukunft

taz FUTURZWEI ist unser Magazin für eine bessere Zukunft. Unser FUTURZWEI-Abo bietet jährlich vier Ausgaben für nur 34 Euro. Zudem erhalten Sie eine Ausgabe von Luisa Neubauers neuestem Buch „Was wäre, wenn wir mutig sind?“ (solange Vorrat reicht).
  • Jedes Quartal neu in Ihrem Briefkasten
  • Nur 34 Euro im Jahr
  • Als Prämie Luisa Neubauers „Was wäre, wenn wir mutig sind?“
  • Herausgegeben von Harald Welzer
Jetzt abonnieren

0 Kommentare

meistkommentiert

1

Kritik am Selbstbestimmungsgesetz

Kalkulierter Angriff

2

Robert Habeck tritt ab

„Ich will nicht wie ein Gespenst über die Flure laufen“

3

Habeck gibt Bundestagsmandat ab

Her mit der neuen Idee

4

Krise Polen-Ukraine

Wer soll Polen dann noch helfen?

5

Berlins neuste A100-Verlängerung

Vorfahrt für die menschenfeindliche Stadt

6

Verbot von Schwangerschafts­abbrüchen

Chefarzt muss seinem Arbeitgeber gehorchen