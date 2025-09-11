piwik no script img

Bremer Haushaltspolitik vor GerichtKlimakrise ist Notstand genug

Die CDU hat gegen Bremer Haushalte geklagt. Jetzt ließ das Gericht durchscheinen, dass die Klimakrise eine Ausnahme von der Schuldenbremse begründen könnte.

Eine Leuchttafel mit einer Zahl in Bremen an einer Häuserwand gibt die Höhe der Schulden des Bundeslands an
Darf man oder darf man nicht? Installation des Bunds der Steuerzahler zählt die von Bremen aufgenommenen Schulden, hier Stand 2022 Foto: Janet Binder/dpa
Von Lotta Drügemöller

Bremen taz | Durfte das Land Bremen Schulden machen in den Jahren 2023 und 2024? Diese Frage stand am Mittwoch im Mittelpunkt einer Verhandlung vor dem Bremer Staatsgerichtshof. Mitverhandelt wurden der Einfluss Deutschlands auf den Klimawandel, Feinheiten der Haushaltsführung und die große Frage, wann aus Not Normalität wird.

Seit 2020 muss sich das Land Bremen an die Schuldenbremse halten. „Einnahmen und Ausgaben sind grundsätzlich ohne Einnahmen aus Krediten auszugleichen“, heißt es in Artikel 13a der Landesverfassung. Von 2020 bis inklusive 2024 hat Bremen aber hohe Kredite aufgenommen, jedes Jahr aufs Neue.

Das Land hat sich dafür auf eine Ausnahmeregelung der Schuldenbremse bezogen: Kredite sind möglich „im Falle von Naturkatastrophen oder außergewöhnlichen Notsituationen, die sich der Kontrolle des Staates entziehen und die staatliche Finanzlage erheblich beeinträchtigen“.

Für die Coronajahre hat die Opposition das weitgehend mitgetragen. Als im März 2023 in den laufenden Haushalt nachträglich zusätzliche 2,7 Milliarden Euro aufgenommen werden sollten, war es mit der Einigkeit aber vorbei. Die Begründung für den hohen Kredit war neu: Neben den Nachwirkungen der Coronakrise sowie den Auswirkungen von Ukrainekrieg und Energiekrise, stellte der Senat die Klimakrise in den Mittelpunkt. Sie selbst sei, verschränkt mit den anderen Krisen, eine außergewöhnliche Notsituation.

Bremer CDU hat gegen Haushalte geklagt

Die Bremer CDU hat diese Argumentation von Beginn an angezweifelt und unter anderem deswegen Klage gegen die Haushalte eingereicht. Über diese wird nun zwei Jahre später am Bremer Staatsgerichtshof verhandelt.

Entschieden ist noch nichts – erst am 23. Oktober soll das Urteil verkündet werden. Aber das Gericht lässt schon jetzt durchscheinen: Doch, die Klimakrise kann eine Notsituation rechtfertigen. Wenn es wirklich so entscheidet, wäre es das erste Mal, dass ein Verfassungsgericht diese Argumentation akzeptiert. Der Bremer Staatsgerichtshof traut sich dabei, Urteile des Verfassungsgerichts Schleswig-Holstein von April und einige Interpretationen des Bundesverfassungsgerichts von 2023 zumindest infrage zu stellen. Letzteres hatte festgestellt, dass die Ausnahme der Schuldenbremse nicht für vorhersehbare Krisen gelten könne.

So sieht es auch die Bremer CDU. Die stört an der Anwendung der Klimakrise auf die Ausnahmeregelung nämlich unter anderem, dass sie lange absehbar gewesen sei – und noch dazu auf Dauer angelegt.

Handeln im Sinne des Klimaschutzes könne damit nicht als „außergewöhnliche Notsituation“ definiert werden. „Das hieße, die Schuldenbremse dauerhaft außer Kraft zu setzen“, sagte der Verfahrensbevollmächtigte der CDU, Christoph Gröpl. Ergo müsse das Geld für Klimaschutzmaßnahmen aus dem regulären Haushalt kommen. Gröpl machte noch ein größeres Fass auf und konstatierte, dass die Klima­krise sich ohnehin aus Deutschland heraus nicht lösen lasse.

Diese Argumentation wies das Gericht allerdings deutlich zurück: „Die Bundesrepublik ist einer der höchsten CO2-Emittenten der Welt“, sagte der Vorsitzende Richter, Peter Sperlich. „Wenn nicht wir Treibhausgase einsparen, wer denn dann?“

Wann rechtfertigt eine Notsituation Kredite?

Bei den Fragen, wie die Eigenheiten der Klimakrise zum Wortlaut der Verfassung in Bund und Land und zu Urteilen des Bundesverfassungsgerichts passen, bewies das Gericht Lust an der Debatte – und an Gedankenexperimenten. Immer wieder stellte Richter Sperlich beiden Parteien „Was wäre, wenn …“-Fragen, um Begriffe zu klären.

Wie in sokratischen Dialogen wirkte das teilweise. Kann, so ein Beispiel, allein die Dauer einer Krise dazu führen, dass sie nicht mehr außergewöhnlich ist? „Sagen wir, wir wären im Krieg – nicht zwei, sondern fünf, vielleicht sogar zehn Jahre“, stellte Sperlich in den Raum. „Würde dann allein die Dauer dazu führen, dass man keine Notkredite mehr aufnehmen könnte?“ Nein, so die Antwort der CDU-Vertreter, das wäre wohl undenkbar.

In diesem Stil hangelte sich das Gericht von Begriff zu Begriff. Was ist eine Notsituation? Wann ist sie außergewöhnlich? Und: Wann entzieht sich eine Situation der Kontrolle des Staates?

Von der Klärung des großen Ganzen ging es bis ins Detail, auf die Ebene der einzelnen Haushaltsposten. Die Rich­te­r*in­nen ließen sich die Feinheiten der Haushaltsführung wieder und wieder erklären. Am Ende der sechsstündigen Verhandlung zeigten sich alle erschöpft, die Plädoyers wurden verschoben.

Bremer Haushaltspolitik steht nicht das erste Mal infrage

Die grundsätzliche Bereitschaft des Staatsgerichtshofs, die Klima­krise als Begründung für eine Notlage anzuerkennen, darf nicht darüber hinwegtäuschen: Lässig abnicken werden sie die von der CDU angezweifelten Haushalte wohl nicht.

Teilweise war das vorher klar: Was Bremen im März 2023 als Haushalt verabschiedet hat, war nicht rechtens: Das Land hatte sich damals eine Kreditermächtigung über 2,7 Milliarden Euro in den Haushalt geschrieben, um das Geld bis 2027 verwenden zu können.

So einer Notkredit­ermächtigung über Jahre hinweg hatte schon das Urteil des Bundesverfassungsgerichts im Herbst desselben Jahres eine Absage erteilt. Bremen setzte seinen eigenen Haushalt deshalb durch einen zweiten Nachtragshaushalt außer Kraft. Die CDU hatte ihren Antrag gegen beide Varianten gestellt.

Aber auch der Haushalt für 2024 wurde im Detail durchaus vom Gericht kritisiert: Nicht bei allen Posten wurde demnach ausreichend begründet, wie sie helfen könnten, die „unkontrollierbare“ Klimakrise wieder unter Kontrolle zu bekommen: Die Anschaffung von „dekarbonisierten“ Gefangenentransportern in Höhe von 1,6 Millionen Euro etwa.

Am Ende schlug Richter Sperlich eine „Je-desto“-Regel in den Raum: Je länger eine Krise dauert, desto mehr ist der Staat bei der Begründung von Krediten gefordert.

taz lesen kann jede:r

Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Texte, die es nicht allen recht machen und Stimmen, die man woanders nicht hört – immer aus Überzeugung und hier auf taz.de ohne Paywall. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass guter, kritischer Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen

Themen #Klimawandel #Bremen #Haushalt #Schuldenbremse #Notstand
Feedback Kommentieren Fehlerhinweis
Mehr zum Thema
Bremerhavens Oberbürgermeister Melf Grantz (SPD) und Bürgermeister und Kämmerer Torsten Neuhoff mit einem Blumenstrauß im Juni 2024

Bremen lehnt Bremerhavens Haushalt ab

Finanzielle Fantasie wird nicht belohnt

Erstmals hat das Land Bremen den Haushalt der Stadt Bremerhaven nicht genehmigt: Die hatte einfach Geld vom Land eingeplant, das es nicht gibt.
Von Lotta Drügemöller
Lars Klingbeil, Bundesfinanzminister und Vizekanzler der SPD, auf dem Weg zu einer Pressekonferenz

Kritik am Bundeshaushalt 2026

Hilfe kürzen, Waffen kaufen

Klingbeils Haushalt erntet Kritik von Umwelt- und Sozialverbänden: Klimaschutz und Sozialausgaben würden leiden, während Unternehmen profitieren.
Von Pascal Beucker, Nanja Boenisch, Cem-Odos Güler, Patricia Hecht und Anja Krüger
Das Bild zeigt das erste Foto eines Schwarzen Lochs, ein dunkler, runder Bereich in der Mitte, umgeben von einem hellen, orangefarbenen Lichtring auf schwarzem Hintergrund, das durch die Gravitation des Lochs verzerrt wird.

Lange Liste mit Sparmaßnahmen

Bremen muss riesiges Haushaltsloch stopfen

Kein Bundesland ist so verschuldet wie Bremen. Finanzsenator Fecker plant bis 2027 Einsparungen von 254 Millionen. Die Sanierungsmaßnahmen sind hart.
Von Harff-Peter Schönherr

klimawandel

Photovoltaik-Freiflächenanlage und Strommast bei Talheim im Landkreis Heilbronn

Vorstoß von Ministerin Reiche

Kosten für Ökostromer?

Sollen die Erzeuger erneuerbarer Energien Netzkosten bezahlen? Die Wirtschaftsministerin kündigt Belastungen an, doch was der Plan ist, bleibt offen.
Von Bernward Janzing

11.9.2025

Schornsteine eines Kreuzfahrtschiffes stoßen dreckigen Rauch aus

Nabu-Ranking

Kreuzfahrt mit reinem Klima-Gewissen bleibt Traum

Die Branche wirbt mit „klimaneutralen“ Zukunftstechnologien – und boomt. Die Bilanz des Nabu-Kreuzfahrtrankings ist jedoch ernüchternd.
Von Charlotte Kranenberg

11.9.2025

Eine Person hält einen Karton darauf steht: "Hamburger Zukunftsentscheid"

Klimaforscher über Zukunftsentscheid

„Es geht um unsere Zivilisation, nicht um den Planeten“

Im Oktober stimmt Hamburg über einen neuen Zeitplan zur Klimaneutralität ab. Allerhöchste Zeit, sagt Forscher und Klimabeirat-Mitglied Hans Schäfers.
Interview von Amelie Müller

11.9.2025

10 Ausgaben für 10 Euro

Die Wochenzeitung mit taz-Blick

Unsere wochentaz bietet jeden Samstag Journalismus, der es nicht allen recht macht und Stimmen, die man woanders nicht hört. Jetzt zehn Wochen lang kennenlernen.
  • Jeden Samstag als gedruckte Zeitung frei Haus
  • Zusätzlich digitale Ausgabe inkl. Vorlesefunktion
  • Mit Zukunftsteil zu Klima, Wissen & Utopien
  • Mit Regionalteil „Stadtland“ für alles Wichtige zwischen Dorf und Metropole
Mehr erfahren

0 Kommentare

meistkommentiert

1

Präsidentin der UN-Vollversammlung

Baerbocks bizarre Ämterrochade

2

Shitstorm um Autorin Caroline Wahl

Lasst die Frau Ferrari fahren!

3

Diskussion um Wehrdienst

Doppelte Solidarität

4

Russische Drohnen über Polen

Testballon in Richtung Nato

5

Buch über Erfolg der Nazi-Ideologie

Die Lust am Hass bleibt

6

Eröffnung der Automesse IAA

Bühne frei für Benzin und Diesel