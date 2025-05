D as Wagenplatz-Vernetzungsevent „We Wheel Survive“ geht in die zweite Runde. Mit dem viertägigen Event, das 2024 zum ersten Mal stattfand, sollen Projekte und Kollektive in Berlin finanziell unterstützt werden. Und es geht es darum, sich zu vernetzen, um mit geeinter Stimme auf den anhaltenden Gentrifizierungswahnsinn aufmerksam zu machen, der etliche Projekte in Berlin bedroht oder ihnen bereits die Existenz genommen hat.

Was wird es geben? Politischen Input und Spaß! Neben einer Truckdemo, auf der sich die Wagen der Wagenburgen einmal in Bewegung setzen, laden bestehende sowie zum Teil ehemalige Wagenplätze zu Veranstaltungen mit Livemusik, Performances, Workshops und vielem mehr ein.

Auftakt ist am Donnerstag mit einer Truckdemo von Friedrichshain nach Kreuzberg. Es wird Livemusik von DJs und Acts geben, und auch für die Verpflegung ist gesorgt. Die Lastwagen treffen sich eine Stunde vor Start der rollenden Demo um 14 Uhr (Donnerstag, 29. Mai, Hauptstraße/ Ostkreuz, 13 Uhr).

Am Freitag geht es weiter auf dem Wagenplatz Unter Strom in Karlshorst. Dort wird es unter anderem ein Tattoo Roulette geben, bei dem sich eine Person ein Tattoo stechen lassen kann, ohne vorher genau zu wissen, welches Motiv es werden wird. Auch für einen kinderfreundlichen Bereich, DJs und gutes Essen ist gesorgt (Freitag, 30. Mai, Hegemeisterweg 68, 13 Uhr).

Denn sie leben am Ende alle doch!

Abends findet ein gemeinsamer Spaziergang vom Hegemeisterweg zur Wagenburg Wuhlheide statt, der Überraschungen garantiert. Am Ziel angekommen, versprechen der 2021 geräumte Køpi-Wagenplatz, die Wagenburg Ruinas und Kuwristrasse im Exil eine tanzbare Nacht mit Karaoke und Bands. Es wird außerdem DJs und eine Feuershow geben. Und ganz sicher werden sich die geräumten Projekte zu Wort melden (Freitag 30. Mai, An der Wuhlheide 131B, 21 Uhr).

Am Samstag erwarten Be­su­che­r:in­nen auf dem Fips Wagenplatz ebenfalls Tattoos, Cabaret, Redebeiträge, Konzerte und etliches mehr. Im Anschluss wird in der Nähe vom Ostkreuz die Nacht zum Tag gemacht (Samstag 31. Mai, Markgrafendamm 14, 13 Uhr).

Am letzten Tag von We Wheel Survive II öffnen zwei Wagenplätze in Friedrichshain ihre Tore. Auf dem Rummelplatz wird es nochmal wild mit einem Häuserrennen unmotorisierter Fahrzeuge (Sonntag, 1. Juni, Gürtelstr. 26, 14 Uhr). Abends wird es zum Ausklang auf dem Scheffelplatz gemütlicher: mit Kunst, Ausstellungen, Kino und Feuertonne (Sonntag, 1. Juni, Scheffelstraße 21, 18 Uhr).