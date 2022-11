Berliner Lottogewinn noch nicht abgeholt : Man wird wohl noch träumen dürfen

Einen Gewinn von 120 Millionen Euro aus dem Eurojackpot will bislang niemand haben. Unser Autor wüssten schon, wofür er das Geld ausgeben würde.

BERLIN taz | Das Leben schreibt immer noch die besten Geschichten. So wie diese: Am Mittwochmorgen machte die Meldung die Runde, dass sich der Berliner Gewinner oder die Berliner Gewinnerin der 120 Millionen Euro aus dem Eurojackpot noch nicht gemeldet hat. Einhundertzwanzig Millionen! Für eine Person!

Solche großen Geldgewinne sind nicht alltäglich. Noch seltener kommt vor, dass so einen hohen Gewinn kein Mensch haben will. Bisher habe in Berlin lediglich ein Großgewinner seinen Gewinn nie abgeholt, sagte Lotto-Sprecher Thomas Dumke am Mittwoch aus Anlass des Supergewinns – das sei im Jahr 1991 gewesen. Damals ging es um 1,6 Millionen Mark im „Spiel 77“.

Von daher sei er guter Hoffnung, dass man den Gewinn auch diesmal übergeben könne; man könne diesen jetzt geltend machen und habe dann drei Jahre Zeit, das Geld auch wirklich in Empfang zu nehmen. Zeit genug also, sich gut zu überlegen, was sich mit dem Haufen Kohle alles anstellen ließe …

Dem Bezirksamt Kies spendieren

Ich würde als Erstes den Gehweg in meiner Straße reparieren lassen. Der ist an etlichen Stellen entweder völlig kaputt oder gar nicht mehr existent, weil man auf dem blanken Boden läuft und über Wurzeln der Straßenbäume stolpert. Hier und da wurden Abschnitte des Gehweges bereits neu verlegt, und das ist ja schön und sinnvoll, doch der Gehweg in der Friedrichshainer Hausburgstraße bleibt seltsamerweise Stückwerk.

Und gerade die Meter vor meinem Mietshaus sehen aus wie vor über 20 Jahren, als ich dort einzog – völlig desolat. Dabei hatte das Bezirksamt bereits 2020 mitgeteilt, dass „die Gehwegsanierung der Hausburgstraße in mehreren Abschnitten für dieses Jahr geplant“ ist (also 2020) – doch scheinbar ist das Geld ausgegangen. Tja, mit einem 120-Euro-Millionen-Gewinn in der Tasche würde ich dem Bezirksamt etwas Kies spendieren. Mir und anderen etwas gönnen, denn ich selbst und alle anderen Fuß­gän­ge­r:in­nen im Nordkiez von Friedrichshain hätten etwas davon.

Vielleicht würde ich auch gleich das Haus, in dem ich seit 1999 wohne, kaufen? Es gehört einem Ehepaar, dass uns alle einerseits meist in Ruhe lässt mit Mietsteigerungen, dafür aber auch am und im Haus so gut wie nichts machen lässt. Das ganze Gebäude aus Gründerzeiten mit Wärmepumpenheizung auszustatten, das wär’s doch, und obendrein zukunftsträchtig – aber keine Ahnung, ob das überhaupt ginge. Und was kostet so ein Haus eigentlich? Reichen da 120 Millionen Euro? Aber man wird ja wohl noch träumen dürfen …

28 Grad sind einfach angenehmer

Oder ich würde den Berliner Bäderbetrieben ein paar Millionen spendieren – dafür reicht die Summe locker –, damit sie die Wassertemperaturen in den Berliner Schwimmbädern wieder hochdrehen. Schön, dass die überhaupt offen bleiben in diesen energiekrisenhaften Zeiten. Doch die Obergrenze für die Wassertemperatur in allen Becken der Hallenbäder der Stadt hatte der Senat mit 26 Grad beschlossen. Bisschen wenig. 28 Grad sind einfach angenehmer, sag ich jetzt einfach mal aus eigener Erfahrung. Und nein, ein eigenes Schwimmbad brauche ich nicht, auch keine Weltreise oder ein schnelles Auto – eher schon ein neues gutes Fahrrad.

Und ehrlich, ich würde vor allem Geld auf die hohe Kante legen. Vorsorge betreiben, schließlich weiß niemand, was auf uns alle noch so zukommt in den nächsten Monaten und Jahren.

So, werden Sie, liebe Lesende, jetzt denken, dann soll er doch Lotto spielen! Aber, das teilte Lotto Berlin ebenfalls am Mittwoch mit: Die Gewinnwahrscheinlichkeit beim Eurojackpot liegt bei 1 zu 140 Millionen.