D ie Kommunikation überließ Elif Eralp den anderen. Nicht die designierte Regierende Bürgermeisterin trat am Dienstag nach dem Ausschluss der umstrittenen Abgeordneten Vanessa Emde vor die Presse. Rede und Antwort standen Landeschefin Kerstin Wolter und Eralps Co-Fraktionschef Tobias Schulze.

Und wo war Eralp? Die leite weiter die Sitzung der Fraktion, lautete die knappe Antwort auf eine Frage, die sich freilich bald als größer erweisen könnte als die nach einem bloßen Pressestatement. Im Raum steht schließlich auch die Frage, wie präsent die Wahlsiegerin der Linken nach einer möglichen Regierungsbildung sein wird. Und, ja auch, wie präsidial.

Der Kür Eralps zur Spitzenkandidatin der Linkspartei war kein klassischer Findungsprozess vorangegangen. Eher kam sie durch Akklamation zustande. In einer über lange Zeit unklaren Gemengelage war sie es, die als Erste die Hand gehoben hatte. Und das, obwohl sie erst seit 2021 im Berliner Abgeordnetenhaus sitzt und dort zunächst nicht weiter aufgefallen war.

Dass die Linke mit Eralp in den Wahlkampf zog, erwies sich bald als Glücksgriff. Mit ihrem kämpferischen Gestus sprach sie ein Wählermilieu an, das sich bislang wenig repräsentiert gefühlt hatte. Ohne Eralp hätte die Linke kaum 75.000 Stimmen von Nichtwählerinnen und Nichtwählern geholt.

Eralp muss überzeugen

Aber kann sie vom Modus der Kämpferin umschalten in den Modus der Regierenden? Als Eralp am Wahlabend beim RBB-Fernsehen neben CDU-Mann Stefan Evers stand, schaute sie demonstrativ in die Luft, wenn Evers sprach. Kein guter Stil.

Welche Miene wird Eralp aufsetzen, wenn sie demnächst beim Wirtschaftsfrühstück des Verbands Berliner Kaufleute und Industrieller auftritt? Wird sie da, wie bis zuletzt, im Wahlkampfmodus auftreten und darauf hinweisen, was sie von den Berlinerinnen und Berlinern im Haustürwahlkampf gehört hat?

Oder wird sie in den Dialog auch mit denen gehen, bei denen sie kein Heimspiel erwartet? Wird Eralp überhaupt solche Termine wahrnehmen?

 Das heißt, zuzuhören, zu moderieren, kompromissfähig zu sein

Sie wolle eine Regierende Bürgermeisterin nicht nur für die sein, die die Linke gewählt haben, hat Eralp nach ihrem Wahlsieg verkündet. Das aber bedeutet auch, sich nicht nur auf Plakaten zu zeigen, sondern ebenso im politischen Alltag. Es heißt, zuzuhören, zu moderieren, kompromissfähig zu sein.

Nachdem sie mit ihrer Rede Ende Oktober noch einmal den Linken-Parteitag begeistert und damit den Weg für Koalitionsverhandlungen geebnet hat, sollte Eralp nun dringend den Schalter umlegen.

Denn in einem fragilen Dreierbündnis kommt es nicht nur auf Formulierungen in einem Koalitionsvertrag an. Es geht auch um soziales Kapital, um politisches Vertrauen. Zum Erfolg von Rot-Grün-Rot könnte beitragen, dass alle Beteiligten am Ende von Elif Eralp sagen, dass sie sie im Regieren noch einmal völlig neu kennengelernt haben.

Und dass es nach dem Abtauchen von Kai Wegner und der Basta-Politik von Klaus Wowereit eine gute Entscheidung war, eine Frau an die Spitze Berlins zu wählen.