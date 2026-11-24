„Sie kommt“, berichtet der Kollege vom ZDF. „Sie ist schon unten an der Schleuse“, ergänzt aufgeregt ein anderer, der von Galerie im dritten Stock des Abgeordntenhauses einen noch besseren Blick hat. Wo denn der Aufzug rauskomme? Die anstehende Debatte um einen Ausschluss der Linkspartei-Abgeordnteten Vanessa Emde hat das Medienaufkommen im Berliner Landesparlament sichtlich erhöht. Raum 311 scheint an diesem Dienstag medial the place to be weit über Berlin hinaus.

Hinter der hölzernen Tür dieses Raums, im Bernhard-Letterhaus-Saal, benannt nach einem von den Nazis ermoderten christlichen Gewerkschaftsführer und Politiker, hat die Linksfraktion um kurz nach drei ihre Sitzung begonnen. Tagesordnungspunkt 1 ist der angeblich 15-seitige Antrag des Fraktionsvorstands, Emde auszuschließen. Die Satzung des Fraktion erlaubt das, wenn ein Mitglied ihrer „politischen Wirksamkeit durch sein Verhalten schweren Schaden“ zufügt.

Das dem so ist gilt mehrheitlich als unstrittig: Die Spitzen von Fraktion und Partei streben eine Koalition mit Grünen und SPD an, die Fraktionschefin Elif Eralp zur Regierenden Bürgermeisterin machen soll, der ersten der Linkspartei überhaupt. Emde spricht aber dem Staat Israel jenes Existenzrecht ab, auf das sich die drei Parteien in einer Vorsondierung festgelegt hatten. Bleibt Emde in der Fraktion, wird es keine Koalition geben, heißt es von den angestrebten Partnern, von der SPD noch stärker als von den Grünen.

Emde braucht ein paar Minuten von der ersten Sichtung durch den ZDF-Kollegen bis hoch in den dritten Stock. Wortlos geht sie an den wartenden Journalisten vorbei, reagiert nicht auf Zurufe und Fragen – so wie wenig später auch Fraktionschefin Eralp und weitere führende Mitglieder.

Mitstreiterin Bruns will sich später äußern

Wer im Flur vor Raum 311 zumindest redet, aber nicht wirklich etwas sagt, ist Hannah Bruns. Sie ist keine Abgeordnete, aber in der Linkspartei eine zentrale Stimme in der Landesarbeitsgemeinschaft (LAG) Palästinasolidarität, ihr wird israelbezogener Antisemitismus vorgeworfen. Gegen sie ist ein Parteiausschlussverfahren im Gange. Dass Emde vor drei Wochen mit ihr als Begleitung zur Fraktionssitzung kam, galt als erneute Provokation. Emde hatte drei Tage zuvor beim Landesparteitag vor dem Tagungsort gegen ihre eigene Partei demonstriert.

Sie stehe „für ein Statement“ nach Ende der Fraktionssitzung zur Verfügung, kündigte Bruns an, „warten Sie entspannt auf den Ausgang der Sitzung“. Auf Nachfragen zu einer angeblich schon vorbereiteten Solidaritätsdemo im Falle eine Emde-Ausschlusses reagiert sie nicht.

Laut Satzung ist Emde „Gelegenheit zur ausführlichen Stellungnahme in der Fraktionsversammlung zu geben“. Wie lange das und sonstige Wortmeldungen in Anspruch nehmen, ist offen. Zuletzt häuften sich die Einschätzungen, dass die nötige Mehrheit für einen Ausschluss zusammen kommen würde. Daran gab es viele Zweifel, weil die einfache Mehrheit nicht reicht: Zwei Drittel der 44 Fraktionsmitglieder müssen Emde loswerden wollen, also mindestens 30 Abgeordnete.