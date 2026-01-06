Belgische Serie „The Best Immigrant“Flämisch spielen

„Diese Geschichte basiert nicht auf Tatsachen, aber auf einer Realität, die ihr zu nahe kommt.“ Mit diesem verschachtelten Disclaimer beginnt die belgische Serie „The Best Immigrant“, die seit Mitte Dezember auf der Streaming-Plattform Streamz zu sehen ist.

Regisseur Michael Abay dachte über den Satz nach eigener Aussage einen ganzen Sommer nach, um so die poröser werdende Trennlinie zwischen Fiktion und Wirklichkeit zu charakterisieren.

Was sich in seiner fünfteiligen satirischen Serie an dieser Linie entlang abspielt: Belgien, wie wir es kennen, ist zerfallen, Flandern, der nördliche niederländischsprachige Landesteil, ist unabhängig.

Die rechtsextreme Flämische Partei für Freiheit (VPV) gewinnt die Wahlen mit einem derartig großen Vorsprung, dass sie sogleich zu drastischen Maßnahmen greift: „Wir schieben alle nichteuropäischen Mi­gran­t:in­nen ab, ob illegal oder nicht“, kündigt Präsident Roeland Peeters an.

Rabiat-biederes Herrenmenschentum

Die einzige „Chance, um zu bleiben“, so der Titel der viel diskutierten ersten Folge, ist die Gameshow, nach der die Serie benannt ist. Die Kandidat:innen, gekleidet in T-Shirts mit der Flagge ihrer Herkunftsländer, müssen dort sprachlich, kulinarisch und landeskundlich ihre Kenntnisse über Flandern beweisen und damit den Grad ihrer Integration.

Wer gewinnt, bekommt eine Aufenthaltsgenehmigung, den anderen steht die Abschiebung bevor. Mitten drin in diesem beklemmend dick aufgetragenen Sarkasmus zwischen Karbonade mit Fritten und Tanzeinlagen: das junge Leh­re­r:in­nen­paar Muna und Jamal.

Dystopisch – so charakterisieren die meisten belgischen Rezensionen die Serie. Entsprechend häufig werden Vergleiche mit „Squid Game“ oder „The Hunger Games“ gezogen.

Was die Selbstverständlichkeit von Rassismus und zynischem Empathiemangel angeht, womit die Kan­di­da­t:in­nen in der Show behandelt werden, und das zur Schau gestellte rabiat-biedere flämische Herrenmenschentum ist das durchaus zutreffend. Doch kommt man nicht umhin, ganz im Sinne des Regisseurs zu konstatieren, dass diese Dystopie in Riesenschritten auf uns zustürmt.

Mit absoluter Mehrheit

Die Razzien der US-amerikanischen ICE gegen Migrant:innen; die Forderung nach „Remigration“, die quer durch Europa den politischen Diskurs prägt; das Städtchen Ninove, wo 2024 erstmals ein Bürgermeister des rechtsextremen Vlaams Belang gewählt wurde, mit absoluter Mehrheit: Als die Dreh­buch­au­to­r:in­nen Cristina Poppe und Raoul Grrothuizen ein Jahr zuvor mit ihrem Konzept für „The Best Immigrant“ den Nachwuchswettbewerb Streamz Academy gewannen, waren solche Zustände noch fiktional.

Die Angleichung an sie geschah in einem solchen Tempo, dass es wohl selbst dem einstigen Vlaams-Belang-Chef Filip Dewinter ein wenig blümerant wurde.

„Klassische multicul-Propaganda, verpackt als Fiktion“, nennt er die Serie, die mit dem Bild eines „rassistischen Flanderns, regiert von der extremen Rechten“, Wäh­le­r:in­nen „negativ beeinflussen“ wolle. Die parteinahe rechtsextreme Nachrichten-Seite V-Nieuws klagt: „Jede:r merkt sofort, auf welche Partei die politische Propaganda der Ma­che­r:in­nen abzielt, und selbst der Slogan ‚Flandern wieder unser‘ wird schamlos missbraucht.“

All die Ehre ist für den Vlaams Belang tatsächlich ein wenig zu viel. Nicht nur, weil Programm und Rhetorik der fiktiven VPV aus der Serie auch in anderen Ländern nur allzu bekannt klingen; dazu kommt, dass in Flandern nach wie vor „bruine aap“ eine alltägliche Beleidigung für Schwarze Personen ist. Mit ähnlichen Worten äußerte sich übrigens 2023 auch der sozialdemokratische Parteichef Conner Rousseau spätabends in einem Café. Er entschuldigte sich für sein „betrunkenes Geschwätz“, trat zurück und kehrte nach einem halben Jahr Läuterungspause wieder, als sei nichts geschehen.

Jennifer Heylen, die Protagonistin Muna spielt und als Tochter ruandischer Eltern in Brüssel geboren wurde, kommentierte unlängst, ihre Vorbereitung auf die Rolle habe bereits bei ihrer Geburt begonnen. Für das Szenario, das „The Best Immigrant“ entwirft, hat sie drei Worte: „Fucked-up shit, man!“