J e mehr Details zu dem Attentat auf eine Moscheegemeinde in San Diego bekannt werden, desto erschreckender wird das Bild. 140 Kinder befanden sich dort vor Ort. Offenbar planten die beiden jugendlichen Täter einen Terroranschlag mit vielen Toten wie im neuseeländischen Christchurch, und ihr rechtsradikales und islamfeindliches Motiv wird dabei immer deutlicher.

Schlimmeres wurde nur verhindert, weil ein Wachmann und zwei weitere Männer, die dafür mit ihrem Leben bezahlten, geistesgegenwärtig handelten und die Moschee in San Diego ähnliche Sicherheitsvorkehrungen getroffen hatte, wie es viele Synagogen und jüdische Einrichtungen in Deutschland tun. In mancherlei Hinsicht ähnelt der Fall dem rechtsradikalen und antisemitischen Angriff auf die Synagoge in Halle 2019, am höchsten jüdischen Feiertag Jom Kippur.

Seit dem 7. Oktober 2023 hat der Antisemitismus weltweit stark zugenommen. Juden werden angegriffen, auch weil sie für Israels Vorgehen in Gaza verantwortlich gemacht werden. Aber auch der antimuslimische und antipalästinensische Rassismus haben zugenommen.

taz debatte Die taz ist eine unabhängige, linke und meinungsstarke Tageszeitung. In unseren Kommentaren, Essays und Debattentexten streiten wir seit der Gründung der taz im Jahr 1979. Oft können und wollen wir uns nicht auf eine Meinung einigen. Deshalb finden sich hier teils komplett gegenläufige Positionen – allesamt Teil des sehr breiten linken Meinungsspektrums.

Muslime und Palästinenser werden angegriffen, weil sie mit Islamisten oder der Hamas gleichgesetzt werden. Viele Jüdinnen und Juden haben sich nach dem 7. Oktober 2023 über fehlende Empathie beklagt – weniger von staatlicher Seite als von ihren Nachbarn und Freunden.

Palästinenser vermissen Mitgefühl

Auch viele Palästinenser und Muslime vermissen solches Mitgefühl. Die Ignoranz äußert sich auf vielfältige Weise. Nicht nur in blankem Hass, in Pauschalisierungen und Ausgrenzungen im Alltag. Oder dadurch, dass viele Politiker und Medien nur das Leid der einen Seite sehen und betrauern. Sondern auch in der großen Nachsicht gegenüber einer rechtsextremen israelischen Regierung, für die muslimische und palästinensische Leben nicht zählen.

taz schneller googeln Sie wollen beim Googlen taz-Texte besser finden? Dann können Sie mit einem Google-Konto die neue Funktion „bevorzugte Quellen“ nutzen. Um die taz hinzuzufügen, müssen Sie nur diesen Link anklicken und einen Haken setzen. Ach, sie wollen Google lieber meiden? Dann nutzen sie doch duckduckgo oder ecosia.

Antisemitismus darf nicht gegen antimuslimischen Rassismus aufgewogen werden, und umgekehrt. Beides sind Geisteshaltungen, die das friedliche Zusammenleben gefährden und, ob in San Diego oder Halle, zu Gewalt und Terror führen können. Nicht selten treten sie gemeinsam auf. Bekämpfen lassen sie sich nur durch einen radikalen Universalismus, für den jedes Menschenleben gleich viel zählt.