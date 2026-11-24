E ine Atombombe im Weltraum – genau davor warnen Recherchen der Süddeutschen Zeitung, des Norddeutschen Rundfunks und des Westdeutschen Rundfunks. Sie stützen ihre Behauptung auf Informationen westlicher Geheimdienste, darunter auch der Bundesnachrichtendienst. Dem Bericht zufolge könnte Russland noch in diesem Jahr einen Satelliten namens „Sputnik-S“ mit einem nuklearen Sprengkopf in den Weltraum befördern.

Man nehme die Medienberichte sehr ernst, sehe aber keinen Grund für „übergroße Nervosität“, kommentierte Regierungssprecher Stefan Kornelius. Eine „unmittelbare Bedrohung“ sei momentan nicht gegeben. In der russischen Botschaft in Deutschland kommentierte man die Angelegenheit damit, dass keinerlei Informationen zu den beschriebenen Vorgängen vorlägen. Vorsicht ist indes allemal geboten. Geheimdienste arbeiten mit Szenarien und kommunizieren strategisch, und zwar alle. Welchen Anteil das in Bezug auf die aktuellen Recherchen hat, lässt sich von außen schlichtweg nicht sagen.

Eine Atomwaffe im Orbit wäre nicht nur extrem riskant, sondern ein Sprung gleich über mehrere Eskalationsstufen hinweg. In der Vergangenheit haben vier Staaten Satelliten im All zerstört. Es waren stets ihre eigenen: die USA, China, Indien und Russland. Chinas Test hinterließ damals mehr als 2.000 erfasste Trümmerteile.

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Russland hat Satelliten mutmaßlich gehackt, gestört und ausspioniert, aber noch keinen fremden Satelliten physisch angegriffen. Das hat noch kein Staat im All gemacht. Es ergibt aus russischer Sicht strategisch auch wenig Sinn, einen Krieg im Orbit zu riskieren, wenn man seine militärischen Ziele auf der Erde mit geringerem Risiko erreichen kann.

Ukraine liegt im Weltraum vorn

Die Ukraine nutzt westliche Satelliten, von Starlink bis zu den Erdbeobachtungssatelliten amerikanischer und europäischer Firmen. Sie liefern satellitenbasiertes Internet und Lagebilder sowie Informationen aus dem All. Russlands Infrastruktur im All gilt als veraltet, und man sagt der Ukraine nach, den Weltraum im Krieg besser zu nutzen. Seit mehreren Jahren warnt Moskau die Vereinten Nationen davor, dass solche „quasi-zivilen“ Satelliten legitime Kriegsziele werden könnten.

Von dort ist der Weg zum nuklearen Sprengkopf noch weit. Eine Explosion birgt extreme Risiken nicht nur für den Westen, sondern auch für Russland und den Rest der Welt. Bei einem amerikanischen Atomwaffentest im All 1962 wurden ein Drittel bis ein Viertel der damals 24 Satelliten zerstört und beschädigt. Heute sind es weit mehr als 10.000 aktive Satelliten. Dass Russland dieses Risiko eingeht, ist sehr unwahrscheinlich.