Selenskyj: Haben russisches Kriegsschiff in Libyen versenkt

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat Angriffe seines Geheimdienstes auf russische Schiffe an der Küste von Libyen bestätigt. Sieben in der Ukraine gebaute Seedrohnen seien eingesetzt worden, schrieb er auf der Plattform X. Dabei sei das russische Kriegsschiff „Merkury“ versenkt worden. Die 2023 in Dienst gestellte Korvette sei eins der modernsten russischen Marineschiffe gewesen.

Außerdem sei der Frachter „Angara“ getroffen worden, mit dem Russland Waffen transportiere. Selenskyj teilte ein Video des Geheimdienstes SBU, in dem schemenhaft ein nächtlicher Angriff auf ein Kriegsschiff mit der Silhouette der „Merkury“ zu sehen ist. Die Attacke auf die „Angara“ fand demnach tagsüber auf See statt.

Am Vortag hatten offizielle Stellen in Libyen von Explosionen auf einem russischen Kriegsschiff berichtet, das in der Marinebasis Bengasi lag. „Wir setzen unsere Operationen in den dafür vorgesehenen Gewässern fort. Wir reagieren auf die Aggression Russlands“, schrieb Selenskyj.

Die Ukraine ist schon für mehrere Attacken auf russische Schiffe im Mittelmeer verantwortlich gemacht worden. Dazu zählt auch der Angriff auf den Flüssiggastanker „Arctic Metagaz“, der im März an Libyens Küste zerstört worden war. Eine offizielle Bestätigung, dass es sich um einen ukrainischen Angriff handelte, blieb damals aus. (dpa)

UN verurteilt Angriffe auf Schiffe vor libyscher Küste

Die Vereinten Nationen haben die mutmaßlichen Drohnenangriffe auf zwei Schiffe vor der ostlibyschen Stadt Bengasi verurteilt. Die UN-Mission in dem nordafrikanischen Land (UNSMIL) äußerte in der Nacht auf Montag im Kurzbotschaftendienst X „große Besorgnis“ über die Vorfälle und forderte eine „sofortige, unabhängige und transparente Untersuchung“.

Den Behörden zufolge war am Sonntag zunächst im Hafen von Bengasi ein russisches Schiff mutmaßlich mit einer Drohne angegriffen worden. Später wurde dann nach Behördenangaben ein Handelsschiff vor der Küste Bengasis von „mit Sprengstoff beladenen Wasserdrohnen“ ins Visier genommen. Es war zunächst unklar, ob es sich erneut um ein russisches Schiff handelte.

Zunächst übernahm niemand die Verantwortung für die Drohnenangriffe. Die Ukraine hat zuletzt ihre Angriffe auf weit von der eigentlichen Front entfernte russische Ziele intensiviert. Am Samstag wurde in der Ostsee ein russisches Schiff im Finnischen Meerbusen von einer Drohne attackiert, die nach Angaben der finnischen Küstenwache ukrainisch war.

Libyen ist seit dem Sturz von Machthaber Muammar al-Gaddafi im Jahr 2011 faktisch geteilt. Die offizielle, von der UNO anerkannte Regierung von Ministerpräsident Abdulhamid Dbeibah regiert in Tripolis im Westen. Sie konkurriert mit der Gegenregierung in Bengasi, die vom mächtigen Befehlshaber Chalifa Haftar unterstützt wird. Die von Haftar befehligten ostlibyschen Streitkräfte kontrollieren den gesamten Osten und einen Großteil des Südens des Landes. (afp)

Bericht: Russland soll Atomwaffe im Weltraum vorbereiten

Russland will laut Medienberichten nach Einschätzung westlicher Geheimdienste noch in diesem Jahr einen Satelliten mit einem Atomsprengkopf in den Weltraum bringen. Einige NATO-Länder seien kürzlich über eine entsprechende Warnmeldung unterrichtet worden, berichteten WDR, NDR und Süddeutsche Zeitung am Montag. Die Bundeswehr soll bereits Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) und weitere Regierungsvertreter unterrichtet haben.

Den Medienberichten zufolge gehen westliche Geheimdienste und Militärs, darunter die Bundeswehr und der Bundesnachrichtendienst (BND), davon aus, dass ein atomar bewaffneter Satellit jederzeit in den kommenden Wochen von Russland in den Weltraum gebracht werden könne. Dort wäre er den Informationen zufolge innerhalb kurzer Zeit einsatzbereit. Der Satellit namens Sputnik-S soll demnach fertig konstruiert seit längerer Zeit im Großraum Moskau gelagert worden sein.

Die Stationierung einer Atomwaffe im All würde den Medienberichten zufolge vor allem militärisch eine immense Bedrohung des Westens darstellen: Sobald sich ein solcher bewaffneter Satellit in der Erdumlaufbahn befinde, gebe es kaum wirksame Gegenmaßnahmen, der Einsatz der Waffe könnte demnach nicht verhindert werden. Folgen einer Atomexplosion im All wären ein Ausfall von Satelliten, aber auch von technischen Systemen auf der Erde.

Die russische Botschaft erklärte auf Anfrage von WDR, NDR und Süddeutscher Zeitung, ihr lägen keine Informationen zu den beschriebenen Vorgängen vor. Man weise „sämtliche unbegründete Unterstellungen hinsichtlich der Weltraumaktivitäten der Russischen Föderation entschieden zurück“. Sie seien „Teil einer Propagandakampagne“. (afp)

Zahl der Toten bei Angriffen in Region Kyjiw steig auf 15

Nach den russischen Angriffen in der Region Kyjiw ist die Zahl der Toten nach ukrainischen Angaben auf mindestens 15 gestiegen. Allein bei einer nächtlichen Attacke auf ein Wohnhaus in der Gemeinde Dymer wurden nach Angaben des Gouverneurs der Region, Tymur Tkatschenko, mindestens elf Menschen getötet. Das fünfstöckige Wohngebäude im rund 45 Kilometer nördlich von Kyjiw gelegenen Dymer war in der Nacht auf Sonntag getroffen worden.

Nach Angaben des staatlichen Rettungsdienstes waren unter den Toten ein Jugendlicher und eine Frau. Bilder zeigten Rettungskräfte, die nach dem Teileinsturz des Gebäudes die rauchenden Trümmer durchkämmten. Dabei konnte am Sonntagabend ein Kind lebend gerettet werden, wie Gouverneur Tkatschenko im Onlinedienst Telegram mitteilte. Es gab aber immer noch Vermisste.

Nach Angaben von Ministerpräsident Serhij Korezkyj wurde das fünfstöckige Gebäude in Dymer getroffen, „während die Bewohner noch schliefen“. Der ukrainische Menschenrechtsbeauftragte Dmytro Lubinez verurteilte den russischen Angriff in Dymer als „Teil des Völkermordes Russlands an der Ukraine“.

Drei weitere Menschen wurden getötet, als in Wyschnewe ein Supermarkt bei einem russischen Angriff getroffen wurde, wie der Bürgermeister der Stadt, Illja Dikow, im Onlinedienst Facebook mitteilte. 15 weitere Menschen wurden verletzt. Zudem wurde den Angaben zufolge ein Mensch bei einem Angriff auf ein Privathaus in Bila Zerkwa getötet.

Russlands Präsident Wladimir Putin hatte am Donnerstag angekündigt, die jüngsten ukrainischen Angriffe auf die Krim-Brücke würden eine „sehr viel schmerzhaftere“ Antwort Moskaus nach sich ziehen. Die für die Versorgung der von Russland annektierten Halbinsel wichtige Brücke war durch ukrainische Attacken schwer beschädigt worden. (afp)