Amsterdam taz | Die niederländische Rechts-Koalition ist am Dienstagmorgen auseinandergebrochen. Geert Wilders, Chef der rechtspopulistischen Partij voor de Vrijheid, beschloss nach einer kurzen Überlegung mit den drei Koalitionspartnern, dass die PVV aus der Regierung tritt.

Auf seinem bevorzugten Medium X beklagte sich Wilders, der selbst kein Teil des Kabinetts war, dass es „keine Unterstützung für unsere Asyl-Pläne“ und „keine Änderung des Koalitionsvertrags“ gebe. Fazit: „Die PVV verlässt die Koalition.“

Hintergrund ist ein Streit um die niederländische Asylpolitik, der vor einer Woche die ohnehin instabile Koalition zusätzlich unter Druck gesetzt hatte. Die PVV, die Ende 2023 mit großem Vorsprung die Parlamentswahlen gewonnen hatte, forderte in einem spontan präsentierten Zehn-Punkte-Plan eine drastische Verschärfung und wollte zu diesem Zweck den Koalitionsvertrag ändern.

Wilders wollte „strengste“ Asylregeln Europas

Dieser war vor einem Jahr nach mühsamen Verhandlungen mit der liberal-rechten Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD), dem konservativen Nieuw Sociaal Contract (NSC) sowie der BoerBurgerBeweging (BBB) zustande gekommen. Das Ziel: die niederländischen Asylkriterien zu den „strengsten Europas“ zu machen.

Wilders, dessen Partei seit dem Antritt der Koalition letzten Sommer mit der umstrittenen Marjolein Faber das Ministerium für Asyl und Migration besetzt, stellte den anderen drei Parteien quasi ein Ultimatum: entweder sie stimmten den Forderungen der PVV zu, oder die Rechts­po­pu­lis­t*in­nen seien „weg“.

Zu den Forderungen zählte, die Grenzen für Asyl­be­wer­be­r*in­nen zu schließen und zehntausende Geflüchtete aus Syrien in die vermeintlich sicheren Gebiete des Landes zurückzuschicken. Personen mit Aufenthaltsstatus, die wegen mangelndem Wohnraum noch in Gemeinschaftsunterkünften wohnten, sollten diese verlassen, die Unterkünfte geschlossen, zudem der Familiennachzug vorübergehend ausgesetzt werden.

Konservative hatten Bedenken

Dass die PVV damit alleine stand, wurde schnell deutlich. Insbesondere seitens des im gemäßigt-konservativen Spektrum verankerten NSC, einer Abspaltung der Christdemokrat*innen, gab es erhebliche Bedenken dagegen, den Koalitionsvertrag zu ändern. Nach Krisengesprächen am Montag verdichteten sich die Anzeichen, dass die seit ihrem Antritt zerstrittene und instabile Koalition diesen Konflikt nicht überstehen würde.

Wilders kündigte am späten Montagabend an, über die Lage „noch eine Nacht schlafen“ zu wollen, doch es sehe „nicht gut aus“. Am Dienstagmorgen war dann nach einer kurzen Besprechung klar, dass die Regierung des parteilosen Ministerpräsidenten Dick Schoof Geschichte ist.

Wie tief die Kluft zwischen den Parteien war, zeigte sich aus den ersten Reaktionen. Wilders selbst betonte gegenüber niederländischen Medien, er habe „für die strengste Asylpolitik und nicht den Untergang der Niederlande“ unterzeichnet. Da ihm die „früheren Koalitionspartner*innen“ für eine Verschärfung in diesem Sinn keine Garantien hätten geben können, bliebe der PVV keine andere Möglichkeit.

Kritik der Koalitionäre

Dilan Yeşilgöz, Fraktionsvorsitzende der VVD, fand diesen Schritt hingegen „unglaublich verantwortungslos“ und warf Wilders eigennütziges Handeln vor. Der PVV-Chef wolle keine Verantwortung tragen, während „die Leute zu Hause wegen ihrer Rechnungen wach liegen und wir Kriege auf dem Kontinent haben“.

Auch Caroline van der Plas, Fraktionsvorsitzende der agrarisch orientierten BoerBurgerBeweging(BBB), welche inhaltlich in zentralen Punkten der PVV näher steht als VVD und NSC, räumte ein, Wilders habe den Koalitionspartnern „kein bisschen Spielraum für Verhandlungen“ gelassen. Der Beschluss der PVV sei „unverantwortlich“, zudem präsentiere Wilders den eigenen Wäh­le­r:in­nen „demnächst eine linke Regierung auf dem Tablett“, spielte Van der Plas auf mögliche Neuwahlen an, die am Dienstag wahrscheinlicher geworden sind. Die Oppositionsparteien Volt und SP forderten am frühen Dienstag Neuwahlen. Auch Frans Timmermans, Vorsitzender der größten Oppositions-Fraktion von PvdA/GroenLinks, sprach sich im Laufe des Tages dafür aus.

Während der Mi­nis­te­r*in­nen­rat noch über das weitere Vorgehen beriet, sprachen sich auch Stimmen aus den Regierungsfraktionen für Neuwahlen aus, zum Beispiel VVD-Chefin Yesilgöz. Sie forderte auf X „Deutlichkeit und ein starkes Kabinett.“ Dagegen brachte Nicolien van Vroonhoven, Chefin des NSC, die Option einer Minderheitsregierung ins Gespräch.

Deutlich ist schon jetzt, dass die PVV weiterhin auf die Themen Asyl, Migration und Identität setzen wird. Sie sind der Hauptgrund für den Wahlerfolg der Rechts­po­pu­lis­t*in­nen von 2023. Damit stehen sie im Einklang mit ihren internationalen Verbündeten, wie sich erst am Wochenende in Budapest wieder zeigte. Beim europäischen Ableger der amerikanischen Conservative Political Action Conference war Wilders neben Alice Weidel einer der Sprecher*innen.

Entscheidend wird nun sein, wie sich die übrigen Parteien in den Niederlanden zu diesem Diskurs stellen. Unabhängig von der aktuellen Empörung über Wilders’ Vorgehen haben VVD, NSC und BBB durchaus inhaltliche Überschneidungen mit der PVV. Zudem war es der langjährige VVD-Ministerpräsident Mark Rutte, der vor fast genau zwei Jahren seine Mitte-rechts-Koalition aufkündigte – für strengere Regeln im Familiennachzug.