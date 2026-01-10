piwik no script img

Anschläge und EntführungenDer Vulkan, das Tennis – und wo ist jetzt noch mal links?

Doris Akrap
Kolumne Geraschel
von Doris Akrap

Es mangelt grade nicht an Diskussionsstoff über die Linke: Hat der Russe die Linke unterwandert und ist Trump links, weil er einen Diktator stürzt?

Ein paar Socken hängt auf einer Wäscheleine, sie sicnd mit den Buchstaben R un L markiert
Aber wo ist denn jetzt überhaupt links? Foto: imago

S elten bestimmte in den ersten Tagen eines neuen Jahrs so viel „links“ die Schlagzeilen wie 2026: Anschlag in Berlin mit linkem Bekennerschreiben, USA kidnappen linken Diktator.

In den Diskussionen über Vulkanausbrüche hüben und Bombenexplosionen drüben war häufig zu hören, diese und jene politischen Theoretiker*innen oder legendäre Linksterrorist*innen würden sich angesichts all der katastrophalen Kurzsichtigkeit und Hemdsärmeligkeit im Grabe umdrehen.

Ich glaube das nicht. Viel wahrscheinlicher ist doch, dass sich die politischen Geister droben genauso Popcorn besorgt haben wie hienieden.

Konservative Staats- und Machttheoretiker wie Carl Schmitt („Souverän ist, wer über den Ausnahmezustand entscheidet“) und herrschaftskritische wie Theodor W. Adorno oder Max Horkheimer („Die gesellschaftliche Herrschaft geht aus ihrem eigenen ökonomischen Prinzip heraus in die Gangsterherrschaft über“) haben sich die letzten Weihnachtsplätzchen geteilt und die noch ungeöffneten Champagnerflaschen geköpft, um die ungewöhnliche Situation angemessen zu begehen: tagelang Realität bingen und mit dem anno dazumal Gedachten abgleichen.

Wo ist noch Herrschaft, wo nur noch Macht? Ist das noch kritisch, oder kann das alles weg? Ist der Weg das Ziel, oder heiligt Letzteres alle illegalen Mittel? Wo ist noch Struktur, wo nur noch Bande, Racket, Clan?

Denn bei allen schwerwiegenden Folgen dessen, was da gerade so passiert war: Endlich war die Realität vom machttheoretischen Aspekt wie vom Plot-Twist her gesehen spannender als Netflix. Allein die ganzen unabsehbaren Wendungen: „Wir sind Vulkan und stecken hinter dem Anschlag in Berlin!“ – „Alles Quatsch! Vulkan gibt es nicht, der Russe war’s!“ – „Halt die Fresse! Die Vulkangruppe gibt es! Wir waren es und nicht der Russe!“ – „Wir können nicht länger schweigen, wir sind Vulkan und wir waren es nicht!“

Aber auch die Cliffhanger (Wird sich Donald Trump in Grönland den roten Teppich selbst ausrollen?) und die Reaktionen auf die staatliche Entführung eines wie auch immer an die Macht gekommenen Präsidenten eines anderen Staats (EU: „Bitte weitergehen, es gibt hier nichts zu sehen.“ Deutschland: „Äh, also … Was jetzt genau? Nein, da, also, kann, also da, neee, also, puh, schwierig“) und Momente von Comic-Relief („Krisenstab schaffe ich jetzt nicht mehr, muss erst mal zum Tennis“).

Popcornreif waren auch die hoch raffinierten Spekulationen im linken Lager über nichtlinke und kyrillische Handschriften, vermutete Übersetzungsfehler, mangelhafte Grammatikkenntnisse und das vielleicht falsche Begriffsbesteck im Berliner Bekennerschreibenwettbewerb. Wohl jener Linken, die im beheizten Himmel sitzen und weder Bekenner- oder Distanzierungsschreiben noch Solidaritätsadressen (an Zehlendorf, Venezuela oder die Vulkanier) verfassen müssen.

Aber wo ist denn jetzt überhaupt links? Da, wo die USA kritisiert werden („Kein Blut für Öl“)? Da, wo Trump für seine aus falschen Gründen richtige Tat gefeiert wird („Maduro ist kein Sozialist, sondern antisemitischer Diktator. Alles andere ist verkürzte Kapitalismus- und Amerikakritik“)? Da, wo Nicolás Maduro mit Adolf Eichmann verglichen wird („Der Mossad hat Eichmann in Argentinien auch entführt, ohne vorher jemandem Bescheid zu sagen“)? Da, wo Leute es für eine gute Idee hielten, würde Friedrich Merz von Russland entführt werden („Alles Rackets“)?

Oder da, wo alles viel komplexer ist (Indymedia?)?

Es könnte einem egal sein, was nun links ist und ob man sich selbst noch dazuzählt, wäre da nicht das Superwahljahr. Wenn „die Linke“ nicht zu dem Pappkameraden werden soll wie „die Migration“ im letzten Jahr, sollte weder die Terrorfähigkeit von Linken noch die Möglichkeit ihrer russischen Unterwanderung unterschätzt werden.

Gemeinsam für freie Presse

Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Alle Artikel stellen wir frei zur Verfügung, ohne Paywall. Gerade in diesen Zeiten müssen Einordnungen und Informationen allen zugänglich sein. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass kritischer, unabhängiger Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen

Doris Akrap

Doris Akrap

 Redakteurin
Ressortleiterin | taz zwei + medien Seit 2008 Redakteurin, Autorin und Kolumnistin der taz. Publizistin, Jurorin, Moderatorin, Boardmitglied im Pen Berlin.
Themen #Linksextremismus #Vulkangruppe #Kolumne Geraschel
Feedback Kommentieren Fehlerhinweis
Mehr zum Thema
Polizeifahrzeuge im winterlichen Berliner Südwesten
Nach Anschlag auf Stromkabel in Berlin Stochern im Brandnebel

Nach dem Anschlag aufs Berliner Stromnetz spricht Berlins Bürgermeister von Linksterrorismus. Doch das Bekennerschreiben wirft Fragen auf.

Von Konrad Litschko und Erik Peter
Ein Demonstrant in Istanbul hält ein Schild hoch: Hands off Venezuela
US-Angriff gegen Venezuela Imperialismus 2.0
Kommentar von Stefan Reinecke

Der Angriff von US-Präsident Trump gegen Venezuela zeigt, dass die Welt der Regeln und Gesetze untergeht. Wir leben in einer Wolfswelt.

Eine Person wird bei einer Straßenblockade von Polizisten weggetragen.
Letzte Generation vor Anklage Angeklagt, weil angeklebt

War die Letzte Generation eine kriminelle Vereinigung? Ja, sagt der Generalstaatsanwalt in München und klagt fünf Mitglieder wegen deren Gründung an.

Von Dominik Baur
Zu sehen sind die letzten vier Ausgaben der taz FUTURZWEI. Daneben ein aufgeschlagenes Heft mit Artikelvorschau. Davor ist das Buch "Was wäre, wenn wir mutig sind?" von Luisa Neubauer abgebildet.
taz FUTURZWEI im Abo entdecken

Endlich mal ein Magazin für Zukunft

taz FUTURZWEI ist unser Magazin für eine bessere Zukunft. Unser FUTURZWEI-Abo bietet jährlich vier Ausgaben für nur 34 Euro. Zudem erhalten Sie eine Ausgabe von Luisa Neubauers neuestem Buch „Was wäre, wenn wir mutig sind?“ (solange Vorrat reicht).

  • Jedes Quartal neu in Ihrem Briefkasten
  • Nur 34 Euro im Jahr
  • Als Prämie Luisa Neubauers „Was wäre, wenn wir mutig sind?“
  • Herausgegeben von Harald Welzer
Jetzt abonnieren

0 Kommentare

meistkommentiert

1
Nach Blackout in Berlin „Vulkangruppe“ bedauert Zeitpunkt des Anschlags
2
Altersarmut in Hamburg Sozialamt zieht Flaschenpfand von Sozialhilfe ab
3
Nach Brandanschlag gegen Linkenpolitiker Die Grenze zur Gewalt will nicht jeder in der Linken sehen
4
Volksentscheid Berlin autofrei startet Die Wende der Wende
5
Streitgespräch über Brandmauern „Es gibt Schnittmengen zwischen Union und AfD“
6
Widerstand gegen EU-Handelsvertrag Unverantwortlicher Protest gegen das Mercosur-Abkommen