piwik no script img

FamiliendramaDie Beckhams im Schwiegermutter­-Shitstorm

Doris Akrap
Kolumne
von Doris Akrap

Sohn Brooklyn Beckham rechnet mit seinen Eltern ab. Doch wie so oft sind, wenn es einem Mann schlecht geht, die Frauen schuld.

Brooklyn Beckham und seine Frau Nicola Peltz
Streit im Paradies? Brooklyn Beckham teilt gegen David und Victoria aus Foto: Vianney Le Caer/Invision/AP

D ie Beckhams sind Großmeister im Kuratieren ihrer öffentlichen Performance. Ausgerechnet ihr ältester Sohn Brooklyn, 26, hat nun das Branding als erfolgreiche, emanzipierte, autonome, geschlechtergerechte, gut aussehende, sympathische und liebevolle Großfamilie zerschlagen. Er ließ auf Instagram wissen, dass er nicht vorhabe, sich mit seiner Familie wieder zu versöhnen, und warf seiner Mutter (Spice Girl und Designern Victoria) vor, seine Ehe mit der US-amerikanischen Milliardärstochter Nicola Peltz Beckham torpediert zu haben.

So wie einst Prince Harry beließ es auch Brooklyn nicht einfach bei der Ansage: Tschüssikowski, I do it my way. Nein, der Abgang wurde als erzwungener Schritt eines Opfers inszeniert, das sich nicht mehr anders zu helfen weiß, als die Eltern öffentlich dafür anzuklagen, dass sie sich mehr für ihre Marke als für ihre Kinder interessierten.

Das Netz ließ sich vor allem vom Vorwurf an seine Mutter erregen, sie habe bei seiner Hochzeit der Braut den Hochzeitstanz geklaut und „unangemessen“ mit dem Bräutigam, also ihm, getanzt. Hunderte Memes über den „unangemessenen“ Tanz gingen viral. Selbst Leute, die sich sonst über jede Form von Diskriminierung von Frauen empören, witzelten, lachten und machten mit. Offenkundig ist man sich darin einig, dass Victoria Beckham eine Rabenmutter ist und es verdient, dass sich über sie lustig gemacht wird.

Erstaunlich. Noch vor einigen Monaten imitierte man den Tanz von Victoria und David aus der Netflix-Doku und fand die beiden total toll. Nun zeigen Memes ausrastende Frauen in Kittelschürze, die alles andere als gekonnte Bewegungen in Slapstickmanier zeigen. Dabei dürfte es genau die Wette gewesen sein, die Brooklyn (oder seine PR-Berater*innen) eingegangen ist: Eine ehrgeizige Ü-50-Mutter opponiert gegen die junge, hübsche, reiche Konkurrenz auf der Tanzfläche? Das kann ja nur peinlich sein.

Das Schwiegermonster

Viele im Netz sprangen über dieses Stöckchen. Victoria, die fiese Schwiegermutter, die keine andere Frau, schon gar keine jüngere neben sich duldet. Der Beweis? Ein 15-sekündiger Videoschnipsel vom Fotoshooting bei der Premiere der Netflix-Doku „Victoria Beckham“. Zu sehen: Die Beckhams und die sich in den Vordergrund rückende Victoria Beckham, deren Bewegung dafür sorgt, dass ihre Schwiegertochter ein bisschen am Rand stehen muss.

Nun, vielleicht geht es eleganter. Aber wieso sollte Victoria, die Hauptfigur der Doku, einer Schauspielerin Platz machen, die vor allem dafür bekannt ist, zweimal für die Goldene Himbeere der schlechtesten Nebendarstellerin nominiert worden zu sein, und die Tochter eines US-amerikanischen Milliardärs ist, der damit prahlt, Elon Musk und Donald Trump verkuppelt zu haben?

In der „Doku“, an der Victoria auch selbst als Produzentin mitgewirkt hat, inszeniert sie sich als liebende Ehefrau und Mutter, aber auch als Frau, die nichts mit Geschirr, Marmelade einkochen, Tomaten pflanzen oder Brot backen zu tun haben will. Die Botschaft: Wir sind ein modernes Ehepaar, in dem Daddy die Hausarbeit macht und Mama Karriere.

Die Falle der Emanzipation

Das allerdings ist ja auch die Wahrheit. Victoria alias Posh Spice war lange vor David Beckham ein Weltstar und hat sich anders als der Fußballer noch eine zweite Karriere als Designerin aufgebaut. Nicht ausgeschlossen, dass der ehrgeizigen Victoria ihre emanzipierte Geschichte jetzt auf die Füße fällt. Vielleicht auch, weil derzeit eher Tradwives als Spice Girls im Trend liegen. Die Rolle von David Beckham ist in der Debatte kaum Thema. Der Streit dort dreht sich um den mythischen Urkonflikt: Welche Frau hat den armen Brooklyn in die Verzweiflung getrieben: die millionenschwere Rabenmutter oder das milliardenschwere It-Girl?

Nach David und Victoria dürfte nun Brooklyn seine eigene Netflix-Doku kriegen.

Gemeinsam für freie Presse

Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Alle Artikel stellen wir frei zur Verfügung, ohne Paywall. Gerade in diesen Zeiten müssen Einordnungen und Informationen allen zugänglich sein. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass kritischer, unabhängiger Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen

Doris Akrap

Doris Akrap

 Redakteurin
Ressortleiterin | taz zwei + medien Seit 2008 Redakteurin, Autorin und Kolumnistin der taz. Publizistin, Jurorin, Moderatorin, Boardmitglied im Pen Berlin.
Feedback Kommentieren Fehlerhinweis
Mehr zum Thema
Ein paar Socken hängt auf einer Wäscheleine, sie sicnd mit den Buchstaben R un L markiert
Anschläge und Entführungen Der Vulkan, das Tennis – und wo ist jetzt noch mal links?
Kolumne Geraschel von Doris Akrap

Es mangelt grade nicht an Diskussionsstoff über die Linke: Hat der Russe die Linke unterwandert und ist Trump links, weil er einen Diktator stürzt?

Menschen halten Fackeln auf einer Demonstration
Aufbruchstimmung in Osteuropa Feiert den europäischen Frühling!
Kolumne Geraschel von Doris Akrap

Europa steht nicht nur bei Trump, sondern auch in Europa auf schlechtem Kurs. Dabei gab es 2025 euphorische Momente: Im Osten des Kontinents geht was.

Ein Mann schaut in die Kamera, hinter ihm steht ein Buchregal
Preis der europäischen Verständigung Der Eiffelbrückenbauer
Kolumne Geraschel von Doris Akrap

Ein Schriftsteller, wie man ihn jedem Land wünscht: Miljenko Jergović aus Bosnien. Er erhält den Leipziger Buchpreis zur europäischen Verständigung.

Das Beste aus zwei Welten: Ein Smartphone mit der digitalen taz-App liegt lässig auf der gedruckten wochentaz. Die perfekte Bild-Kombi für alle, die gerne gemütlich blättern und unterwegs scrollen.
10 Wochen taz komplett für 10 Euro

taz digital + wochentaz print ausprobieren

Texte, die es nicht allen recht machen und Stimmen, die man woanders nicht hört. 100% konzernfrei. Am Wochenende gedruckt und werktags digital in der vielleicht besten Zeitungs-App Deutschlands.

  • Die tägliche taz werktags digital in der App
  • Die wochentaz am Samstag in der App und im Briefkasten
  • Gut zu lesen: Die taz App wird von User:innen durchschnittlich mit 4,8 von 5 Sternen bewertet
Mehr erfahren

0 Kommentare

meistkommentiert

1
Armut ist eine Systemfrage Ein Gefühl von Ausschluss
2
Rede von Friedrich Merz in Davos Der große Stutenkerl und die Weltordnung
3
Subventionen für E-Autos Strohhalm für Verbrennerfans
4
Weltwirtschaftsforum in Davos Trumps „Friedensrat“ scheitert bereits in Gaza
5
Linke Vor- und Rückschau Verdammt lang her
6
„Academic Boycott Konferenz“ in Berlin Oder soll man es lassen?