Aktuelle Nachrichten zu Afghanistan : Offizier kritisiert Bundesregierung

Der Vorsitzende des Ortskräfte-Vereins Grotian spricht von „mutwilligem Versagen“ bei der Evakuierung aus Kabul. Die UN berichten von Gruppenhinrichtungen.

Ortskräfte: „Überwältigt und verbittert“

Deutsche Unterstützer von afghanischen Ortskräften haben der Bundesregierung mutwilliges Versagen bei der Rettung der ehemaligen Mitarbeiter vorgeworfen. „Wir sind überwältigt und verbittert in einem Maße, das wir nicht in Worte fassen können“, sagte der Vorsitzende des Patenschaftsnetzwerks Afghanische Ortskräfte, der Bundeswehroffizier Marcus Grotian, am Dienstag in Berlin. „Wir sind von der eigenen Regierung moralisch verletzt, und das ist beschämend.“

Grotians Verein setzt sich seit Jahren für einheimische Ortskräfte der Bundeswehr und anderer deutscher Stellen in Afghanistan ein. Der Offizier richtete eine Reihe von Vorwürfen an deutsche Regierungsstellen: Sie hätten Warnungen vor der drohenden Machtübernahme der Taliban zu lange ignoriert. Sie hätten durch übermäßige Bürokratie gezielt versucht, die Zahl der nach Deutschland ausreisenden Ortskräfte möglichst niedrig zu halten. Zudem gäben sie die Zahl der ausreiseberechtigten Ortskräfte viel zu niedrig an.

Grotian warf den Regierungsstellen vor, „mit bürokratischen Tricks“ die Zahl der ausreiseberechtigten Afghanen „herunterreduziert“ zu haben. Die von der Bundesregierung genannten Zahlen von 2.500 ausreiseberechtigten Afghanen, von denen 1.900 schon in Deutschland seien, seien „mitnichten richtig“, sagte Grotian. Sein Verein gehe von 8.000 Ausreiseberechtigten aus – ehemalige Ortskräfte mitsamt Kernfamilien.

In der Nacht sind weitere Schutzbedürftige aus Afghanistan ausgeflogen worden. Eine A400M ist um 22.29 Uhr (MESZ) in Kabul gestartet und nach Angaben der Bundeswehr um 23.48 Uhr (MESZ) mit 211 Menschen in Taschkent gelandet. Seit Beginn des Einsatzes seien mehr als 3.650 Menschen durch die Bundeswehr aus der afghanischen Hauptstadt ausgeflogen worden. (afp/rtr)

Berichte über Gruppenhinrichtungen

Den Vereinten Nationen (UN) liegen nach eigenen Angaben glaubhafte Berichte über gravierende Menschenrechtsverletzungen wie Gruppenexekutionen von Zivilisten vor. Auch würden die Rechte von Frauen eingeschränkt und Proteste gegen die Talibanherrschaft unterbunden, sagt die Hohe Kommissarin für Menschenrechte, Michelle Bachelet.

Das Vorgehen der Taliban müsse systematisch und engmaschig beobachtet werden, fordert sie bei einer Dringlichkeitssitzung des UN-Menschenrechtsrats in Genf. „Eine grundsätzliche rote Linie wird sein, wie die Taliban Frauen und Mädchen behandeln.“ Die Sitzung wurde auf Antrag von Pakistan und der Organisation für Islamische Zusammenarbeit (OIC) einberufen. (rtr)

USA entscheidet über Verlängerung

US-Präsident Joe Biden will einem Insider zufolge binnen 24 Stunden über eine Verlängerung der Abzugsfrist entscheiden. Biden wolle dem Verteidigungsministerium Zeit zur Vorbereitung einräumen, sagt ein Regierungsbeamter der Nachrichtenagentur Reuters. Die Frist läuft am 31. August aus.

Der Vorsitzende des Geheimdienstausschusses des US-Repräsentantenhauses, Adam Schiff, geht nicht von einem Abschluss der Evakuierungen bis zum 31. August aus. „Ich halte es zwar für möglich, aber angesichts der Zahl der Amerikaner, die noch evakuiert werden müssen, für sehr unwahrscheinlich“, sagt Schiff nach einem Briefing von Geheimdienstmitarbeitern zu Reportern.

Vor dem Krisengipfel der G7 zu Afghanistan am Dienstag ist der Druck auf Washington, den Einsatz zur Rettung Zehntausender Menschen aus Kabul über August hinaus zu verlängern, gestiegen. Großbritanniens Premierminister Boris Johnson will nach Angaben seines Verteidigungsministers Ben Wallace bei den virtuellen Beratungen am Dienstag für eine Verlängerung des US-Evakuierungseinsatzes werben. (afp/rtr)