In israelischen und palästinensischen Aktivistenkreisen kursiert derzeit ein Foto: Ein junger Mann mit Bart und Brille hält ein Kätzchen im Arm und lächelt in die Kamera. Es zeigt Mahdi Tounsi, 26, Student der Soziologie und Kriminologie an der Hebräischen Universität in Jerusalem. Seit mehr als zwei Wochen sitzt er im israelischen Hochsicherheitsgefängnis Megiddo.

Am 8. November holte die Polizei Tounsi aus seinem Zimmer im Wohnheim. Der Vorwurf lautete: Verabredung zu einer terroristischen Straftat. Beweise seien laut seinem Anwalt Nasser Odeh nicht vorgelegt worden. Die Polizei informierte zwar die Universität über die Festnahme, seine Familie erfuhr nichts davon. Erst als Freunde am nächsten Tag bei der Polizei nachfragten und Tounsi als vermisst meldeten, wurde die Verhaftung bekannt.

Tounsi ist Palästinenser mit israelischer Staatsbürgerschaft, aufgewachsen im Ostjerusalemer Stadtteil Silwan. Er ist politischer Aktivist und ein bekanntes Gesicht der jüdisch-palästinensischen Graswurzelbewegung Standing Together, die sich für Gleichberechtigung und Konfliktlösung einsetzt. Für die Jerusalemer NGO Ir Amim führte er Besucherinnen und Besucher durch sein Viertel und erzählte von den Zwangsräumungen palästinensischer Häuser.

Zohar Shahar, eine Freundin aus Aktivistenkreisen, hatte vier Tage vor der Festnahme noch mit ihm telefoniert. „Ich vertraue Mahdi wie meiner Schwester oder meinem Vater“, sagte sie der taz am Telefon. Sie kennt ihn seit zwei Jahren. „Ein beliebter, scharfsinniger und origineller Typ. Ein Intellektueller.“ Sie glaubt, dass ihm das zum Verhängnis wurde: Jeder Palästinenser, der den Kopf hochträgt, müsse in Zeiten wie diesen mit Konsequenzen rechnen.

Soll politische Teilhabe bestraft werden?

Viele sehen in Tounsis Inhaftierung den Versuch, arabische Staats­bür­ge­r:in­nen für ihre politische Teilhabe zu bestrafen. Bei den Wahlen Ende Oktober verlor Benjamin Netanjahu dank ihrer Stimmen die Mehrheit.

Foto: privat

Am 19. November wurde Tounsi per Video zu einer Gerichtsverhandlung zugeschaltet. In seinem Gesicht waren Blutergüsse zu sehen, ihm fehlte die Brille, den Kopf hatte man ihm glatt rasiert. Die Polizei habe Tounsi im Wohnheim, im Streifenwagen und auf der Wache geschlagen, sagte sein Anwalt. Man habe ihn in einem Gefängnisflügel untergebracht, in dem die Krätze grassiert – wie vielerorts in israelischen Gefängnissen. Die Vernehmungsbeamten hätten ihn vor allem zu seinem politischen Engagement befragt.

Am Dienstagmittag versammelten sich etwa zweihundert Studierende, Lehrende und Aktivistinnen vor dem Bezirksgericht Jerusalem, Juden wie Palästinenser, um gegen seine Festnahme zu demonstrieren. „Wir sind hier und wir werden nicht schweigen!“, schrie die Soziologin Yael Barda, Tounsis Professorin, ins Megaphon.

Bereits am Sonntag hatten Dutzende israelische Schriftsteller und Akademiker einen offenen Brief veröffentlicht. Sie nannten seine Verhaftung einen „gewaltsamen, antidemokratischen Akt“, der „die Rechte des Bürgers, des Einzelnen und der Minderheit verletzt“. Angesichts der Politisierung des Inlandsgeheimdienstes Schin Bet nach den Wahlen äußern sie „völliges Misstrauen gegenüber dem Leiter des Schin Bet und dessen Motiven“. Ihre Forderung: Entweder man gewährt Tounsi einen fairen Gerichtsprozess oder man lässt ihn sofort frei. Auch der Universität wirft man eine Zusammenarbeit mit dem Geheimdienst vor.

Israel hält etwa 3.000 Menschen wie Tounsi in Administrativhaft, darunter Männer, Frauen und Minderjährige. Die meisten von ihnen stammen aus dem Westjordanland oder aus Gaza, israelische Staatsbürger sind seltener betroffen. Die Behörden erlauben diese Form der Freiheitsentziehung auf Grundlage geheimer Geheimdienstinformationen. Dafür brauchen sie weder eine Anklage noch ein reguläres Verfahren. Sie gilt meist für bis zu sechs Monate und kann von einem Militärgericht beliebig oft verlängert werden – wie auch in Tounsis Fall.