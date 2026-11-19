Als Abed Abu Shehadeh, 38, in seiner Gefängniszelle auf und ab schritt, um nicht verrückt zu werden, dachte er an seine Frau, seine Eltern, seine Kinder. Er zählte seine Schritte bis dreitausend und fing wieder von vorne an. Was würde der israelische Inlandsgeheimdienst Schin Bet ihm antun, fragte er sich? Man hatte ihm Handschellen angelegt und die Augen verbunden, er musste sich nackt ausziehen und bekam Häftlingskleidung. Drei Stunden dauerte die erste Befragung, bis fünf Uhr morgens. Am nächsten Vormittag folgte die zweite.

Eine Woche nach seiner Freilassung sitzt der Journalist, Aktivist und ehemalige Lokalpolitiker der säkularen arabischen Partei Balad in einem Café in seinem Heimatort Jaffa und erzählt der taz seine Geschichte. Abu Shehadeh, hochgewachsen und charismatisch, trägt einen Dreitagebart. Der Kellner nickt bei seiner Bestellung wissend: ein doppelter Espresso, dazu bringt er Aniskekse. Gäste grüßen im Vorbeigehen freundlich. Alle paar Minuten starrt er auf seine Smartwatch.

„Ich bin ein gesetzestreuer Typ“, sagt er und lächelt breit. „Hatte noch nie Stress mit den Behörden. Ich bin wie ein offenes Buch.“ Man müsse ehrlich bleiben, fügt er hinzu, um der Gegenseite keine Munition zu liefern. Abu Shehadeh ist Palästinenser und israelischer Staatsbürger, wie rund ein Fünftel aller Israelis.

Er arbeitet als Redakteur und Autor für das arabischsprachige Portal Arab48, hostet dort den beliebten Podcast Al Midan und schreibt Analysen auf Hebräisch und Englisch für die israelisch-palästinensische Plattform +972mag. Kurz vor den Wahlen reiste er nach Katar, um sie für Al Jazeera auf Englisch einzuordnen – selbst wählen ging er deshalb nicht.

Festgenommen ohne konkrete Vorwürfe

Wenige Tage nach seiner Rückkehr stürmten 15 Polizisten und maskierte Angehörige des Geheimdienstes Schin Bet um halb elf Uhr abends die Wohnung, in der er mit seiner Frau und den zwei kleinen Kindern lebt. Sie durchsuchten ihn, konfiszierten Laptop und Handy und brachten ihn ins Vernehmungszentrum. Der Vorwurf: Kontakt mit einem „ausländischen Agenten“.

Nach Angaben seiner Anwälte drehten sich die Ermittlungen um ein Interview, das er in Doha für seinen Podcast mit Azmi Bishara geführt hatte. Bishara war in den Neunzigerjahren Gründungsmitglied von der Partei Balad, der Abu Shehadeh immer noch nahesteht. Balad lehnt Israel als jüdischen Nationalstaat ab und fordert einen Staat für alle Bürger.

Bishara verließ das Land 2007, weil man ihm vorwarf, im Libanonkrieg 2006 die Hisbollah unterstützt zu haben. Er wies die Vorwürfe als Komplott gegen ihn zurück, verurteilt wurde er nie, muss aber nach Medienberichten bei einer Rückkehr nach Israel mit seiner Festnahme rechnen.

Fünf Tage nach der Festnahme von Abu Shehadeh durch den Inlandsgeheimdienst, wurde er wieder freigelassen. Warum nahm Schin Bet einen populären Journalisten und politischen Wortführer ohne konkrete Vorwürfe überhaupt fest? Er schüttelt den Kopf: „Ich weiß es ehrlich nicht.“

 Die Mechanismen innerhalb Israels, die auch die palästinensischen Bürger bisher geschützt haben, werden ausgehöhlt. Demokratische Institutionen werden zu politischen Instrumenten Abed Abu Shehadeh

Er beschreibt seine Verhaftung als neue Eskalationsstufe. „Was innerhalb des Schin Bet passiert, macht mir Angst. Die Mechanismen innerhalb Israels, die auch die palästinensischen Bürger bisher geschützt haben, werden ausgehöhlt. Demokratische Institutionen werden zu politischen Instrumenten. Das ist eine neue Realität.“

Loyalität und Ideologie über Kompetenz

Seit dem Amtsantritt des nationalreligiösen Ideologen David Zini im Oktober 2025 als Geheimdienstchef – einer eigentlich unabhängigen Institution – äußern Kritiker, der Schin Bet würde vorwiegend im Sinne von Premierminister Benjamin Netanjahu handeln. Loyalität und Ideologie wögen schwerer als Kompetenz und Professionalität. Langjährige Mitarbeiter hatten der Tageszeitung Ha’aretz schon vor Monaten von einem Klima der Angst unter der neuen Führung berichtet.

Wollte man durch die Festnahme eines bekannten Journalisten der palästinensischen Führung einen Denkzettel verpassen, weil die hohe arabische Wahlbeteiligung Netanjahu erstmals die Mehrheit gekostet hat? Nach der Wahl behaupteten Netanjahu und seine Verbündeten ohne jede Grundlage, arabische Wähler hätten die Wahl gestohlen. Schon am Wahlabend waren auch drei Mitglieder der arabischen Ra’am-Partei wegen angeblichen Stimmenkaufs festgenommen und später wieder freigelassen worden.

Der israelische Sender 12 berichtete am Montag, Netanjahus Bürochef habe die Polizei zuvor auf eine angebliche Geheimdienstquelle hingewiesen, die in Wahrheit ein früherer Mitarbeiter seines Büros gewesen sei. Netanjahus Likud-Partei begründete die Festnahmen der Ra’am-Mitglieder mit mutmaßlichem Wahlbetrug und versuchte erfolglos mit Koalitionspartnern, die Bestätigung des Wahlergebnisses zu verhindern. Gibt es einen Zusammenhang mit Abu Shehadehs Festnahme?

Im Gespräch wirkt Abu Shehadeh wie ein Idealist. Gleichheit und Frieden für alle Menschen in Israel und Palästina will er mit pragmatischen Mitteln und Koalitionen mit politisch Andersdenkenden erreichen. „In der Politik muss man immer daran denken, dass es schlimm gibt und schlimmer. Man darf nicht unterschätzen, wie viel schlimmer es für alle unter Netanjahu noch werden könnte.“

„Wir dürfen keine Angst haben!“

Eine Regierung unter dem pensionierten General Gadi Eisenkot und seinen Leuten werde die Besatzung im Westjordanland und das Leiden in Gaza zwar nicht beenden, glaubt er. Doch die Zahl der Checkpoints zum Beispiel könnte von 900 auf 400 sinken. In israelischen Gefängnissen grassiert derzeit unter Palästinensern eine Krätze-Epidemie; eine neue Regierung würde vielleicht medizinische Behandlung und Besuche internationaler Organisationen erlauben. „Ich halte diese Dinge für wichtig!“

Über den rechtsextremen Finanzminister Bezalel Smotrich sagt Abu Shehadeh, dieser habe einen erschreckenden Satz formuliert: Die Zukunft der Palästinenser im Westjordanland sei Gaza, und die der Palästinenser in Israel das Westjordanland. „Smotrich ist der ehrlichste israelische Politiker“, glaubt er. Die Warnung betreffe nicht nur Palästinenser:innen: Auch für nicht palästinensische Mainstreamjournalisten wie den Moderator Raviv Drucker, der kürzlich zur Vernehmung bei der Verkehrspolizei vorgeladen wurde, schnüre sich die Schlinge allmählich zu.

Wichtig ist ihm noch etwas anderes, das unbedingt in diesem Text stehen soll, darum bittet er: seine Frau. Sie stellte die Welt auf den Kopf und organisierte eine Kampagne für seine Freilassung, Freunde kontaktierten US-Senatoren, erschienen am Morgen seiner Gerichtsverhandlung. Ein Kollege von Ha’aretz bekannte als Erster öffentlich: „Ich glaube Abed, egal was irgendjemand behauptet!“ – „Das hat mich berührt.“

An den Häuserwänden der Nachbarschaft hängen immer noch überall Poster mit seinem Gesicht. „Free Abed. Jaffa has you back!“ steht auf ihnen, auf Arabisch, Hebräisch und Englisch. Am Tag seiner Freilassung jubelten die Menschen von ihren Balkonen und trugen ihn auf den Schultern durch die Straßen. Als die Menschen Jaffas sich zu Abed Abu Shehadehs erster öffentlicher Ansprache nach seiner Freilassung versammelten, stellte er sich ans Mikrofon und rief: „Wir dürfen keine Angst haben!“