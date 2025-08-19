piwik no script img

taz zahl ich

Af­gha­n*in­nen mit AufnahmezusageAbgeschoben in die Hände der Taliban

Mehr als 200 Personen mit deutscher Aufnahmezusage wurden von Pakistan nach Afghanistan zurückgezwungen. Deutsche Ministerien sind mitverantwortlich.

Menschen in Zelten in einem Park
Warten auf Ausreise: afghanische Geflüchtete in einem Park in Islamabad, Pakistan Foto: Akhtar Soomro/reuters
Frederik Eikmanns
Von Frederik Eikmanns

Berlin taz | Mindestens 211 Afghan*innen, denen Deutschland die Rettung zugesichert hatte, sind nun erneut den Taliban ausgeliefert. Die Menschen wurden in den letzten Tagen aus Pakistan abgeschoben, wo sie auf die Evakuierung nach Deutschland gewartet hatten.

Nach Intervention der Bundesregierung sind die Abschiebungen zwar vorerst gestoppt und weitere 200 bedrohte Af­gha­n*in­nen aus der Abschiebehaft frei gekommen. Doch kann das nicht verschleiern, dass erst Deutschland die Betroffenen überhaupt in diese dramatische Lage gebracht hat.

Hintergrund ist, dass die schwarz-rote Bundesregierung versucht, alle Aufnahmeprogramme für Af­gha­n*in­nen abzuwickeln. Neue Aufnahmezusagen gibt es schon lange nicht mehr, in Pakistan sitzen aber noch rund 2.000 Personen fest, die solche Zusagen teils schon vor Jahren bekamen. Die meisten von ihnen sind Menschenrechtler*innen, Ak­ti­vis­t*in­nen oder andere besonders durch die Taliban gefährdete Personen. Auch ehemalige lokale Ortskräfte der Bundeswehr sowie ihre Familien sind darunter.

Das Bundesinnenminis­terium unter Alexander Dobrindt (CSU) und das Auswärtige Amt unter Joachim Wadephul (CDU) blockieren bislang die Evakuierung dieser ­Personen, unter anderem mit Verweis auf fadenscheinige ­Sicherheitsbedenken. Uni­ons­po­li­ti­ke­r*in­nen sprachen immer wieder offen aus, dass die Af­gha­n*in­nen nicht mehr eingeflogen werden sollten und stellten dies in Zusammenhang mit der groß angekündigten „Asylwende“.

Insgesamt 20 Entscheide des Verwaltungsgerichts Berlin, wonach die Aufnahmezusagen bindend seien, änderten bislang nichts an der Blockade durch die unionsgeführten Ministerien. Sie legten in vielen Fällen Beschwerde vor dem Oberverwaltungsgericht Berlin ein. Auch unter den in den letzten Tagen Abgeschobenen waren Personen, deren Aufnahmezusage vom Verwaltungsgericht als rechtlich verbindlich eingestuft wurde.

Deutsche Heuchelei

Dass Pakistan die Af­gha­n*in­nen nicht ewig dulden würde, war absehbar. In den letzten Monaten hatte es bereits Abschiebeversuche gegeben, die aber von deutschen Stellen in letzter Sekunde verhindert werden konnten. Seit Mitte vergangener Woche zogen die pakistanischen Behörden dann aber durch. Dabei soll es laut der Organisation Kabul Luftbrücke auch zu Gewalt gegen Frauen und Kinder gekommen sein.

Nur massiver deutscher Druck konnte die Abschiebungen am Montag vorerst beenden. Nach taz-Informationen haben die pakistanischen Stellen jetzt zugesagt, vor September keine weiteren derartigen Versuche zu unternehmen. Was genau die Bundesregierung innerhalb dieser Frist unternehmen will, ob nun etwa doch an Evakuierungen gearbeitet wird, ist unklar. Das Bundesinnenministerium ließ eine Anfrage der taz dazu am Dienstag unbeantwortet.

Tatsächlich spricht einiges dafür, dass das Ministerium weiter versucht, möglichst viele der Aufnahmezusagen zurückzunehmen. Zuletzt wurden die Fristen, in denen Betroffene gegen einen solchen Widerruf Einspruch einlegen können, von vier auf zwei Wochen verkürzt.

Für die Taliban dürften die Abgeschobenen leicht zu identifizieren sein

Für die Af­gha­n*in­nen hat die Abschiebung in ihr Herkunftsland katastrophale Folgen. Weil die deutschen Stellen in Islamabad ihre Pässe einbehalten haben und sie teils ohne Gepäck in Afghanistan gestrandet sind, dürften sie für die Taliban leicht zu identifizieren sein. Den Betroffenen drohen Folter und Hinrichtung.

Die Menschenrechtsorganisationen Pro Asyl und das Patenschaftsnetzwerk Ortskräfte stellten deshalb am letzten Freitag Anzeige gegen Dobrindt und Wadephul. Die An­wäl­t*in­nen der Menschenrechtsorganisationen werfen den beiden Ministern den Straftatbestand der Aussetzung und den der unterlassenen Hilfeleistung vor.

taz lesen kann jede:r

Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Texte, die es nicht allen recht machen und Stimmen, die man woanders nicht hört – immer aus Überzeugung und hier auf taz.de ohne Paywall. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass guter, kritischer Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen

Themen #Afghanistan #Aufnahmeprogramm #Taliban #Abschiebung #Flucht #Pakistan
Feedback Kommentieren Fehlerhinweis
Mehr zum Thema
Zwei Frauen sitzen in einem durchsichtigen Zelt

Abschiebungen nach Afghanistan

Organisierte Verantwortungslosigkeit

Gastkommentar von Martin Sökefeld
Die Bundesregierung erweckt den Anschein von Geschäftigkeit bei der Aufnahme gefährdeter Af­gha­n*in­nen in Deutschland. De facto tut sie nichts.
Ein Wachmann steht vor einem Gitterzaun

Abschiebungen nach Afghanistan

An der Grenze der Rechtsstaatlichkeit

Kommentar von Cem-Odos Güler
Die Bundesregierung lässt Af­gha­n*in­nen abschieben, denen Deutschland eigentlich die Einreise versprach. Das ist kein Versehen, sondern Programm.
Protestcamp am Alex

Afghanistan-Protestcamp in Berlin

Kampf gegen die Gleichgültigkeit

Anlässlich des Jahrestags der Machtübernahme der Taliban findet am Alexanderplatz ein Protestcamp statt – auch gegen die deutsche Abschiebepolitik.
Von Lea Wolters
Zu sehen ist das Cover der Indien-Eidtion mit einem Bild von Narendra Modi.

Die neue Sonderedition der LMd

Modi und die Farbe der Macht

Mit seiner autoritären Politik gefährdet Indiens Premier Modi den gesellschaftlichen Zusammenhalt des Landes. Diese Sonderausgabe analysiert die Lage im bevölkerungsreichsten Land der Welt – wie immer bei Le Monde diplomatique mit Sorgfalt und Scharfsinn recherchiert.
Jetzt bestellen

0 Kommentare

meistkommentiert

1

Klöckner setzt taz mit Nius gleich

Die taz hat News für Klöckner

2

Debatten um Religionsunterricht

Religiöse Bildung für alle

3

Kein Exit für Nazis!

Angehörige fordern Ausschluss Zschäpes von Ausstiegsprojekt

4

Gewalt gegen Geflüchtetenunterkünfte

Fremd, jung, verdächtig

5

Kneipenlärm und Ohropax

Nachtunruhe aushalten – das ist ein Großstadt-Skill

6

Migration neu denken

So könnte eine humane Fluchtpolitik aussehen