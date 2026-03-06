Ärztin im Krieg in der Ukraine„Wir sind es gewohnt, mit gefährlichen Situationen umzugehen“

Tief eingebrannt in ihr Gedächtnis hat sich der 8. Juli 2024. Nataliia Tetruieva war gerade auf dem Weg in den Operationssaal, als eine Rakete in der Kinderklinik Ochmatdyt in Kyjiw einschlug. Zu diesem Zeitpunkt fanden wichtige Operationen statt, sagt sie, die Kinder seien unter Narkose gewesen. Schnell habe man die Pa­ti­en­t:in­nen aus dem gefährdeten Gebäude an einen sicheren Ort bringen müssen, erzählt sie weiter. Eine Kollegin starb bei der Evakuierung.

Operieren in Kriegszeiten? Muss eine Ärztin das aushalten? „Wir Medizinerinnen und Mediziner sind es doch gewohnt, mit lebensgefährlichen Situationen umzugehen“, sagt Tetruieva. Sie ist eine der renommiertesten Chirurginnen der Ukraine, arbeitet seit Jahrzehnten als Ärztin. Ihre Aufgabe sei es auch zu verhindern, dass Panik und Chaos in Notlagen ausbricht, sagt sie – so auch am 24. Februar 2022, dem Tag als Russland Kyjiw und andere ukrainische Städte angriff.

Wenn Tetruieva dies sagt, klingt das nüchtern und selbstverständlich. Und ist es doch nicht in einem Land, das seit 1.472 Tagen unter Dauerbeschuss ist. In den ersten Kriegsmonaten kamen nicht nur – wie sonst – Kinder mit angeborenen Gesichts- und Kieferfehlbildungen in das Krankenhaus, sondern auch Verletzte ganz unterschiedlichen Alters aus Kyjiw und Umgebung.

Viele längerfristig geplante Operationen an Kindern mussten verschoben werden. Tetruieva handelte direkt nach Beginn der russischen Vollinvasion; sie rief ihre Pa­ti­en­t:in­nen an, um zu klären, wer sofort operiert werden muss und bei wem ein Aufschub aus medizinischer Sicht vertretbar ist.

Nataliia Tetruieva ist Profi auf ihrem Fachgebiet. Seit 1991 ist sie leitende Chirurgin der Abteilung für plastische und rekonstruktive Mikrochirurgie in Ochmatdyt, dem größten Kinderkrankenhaus der Ukraine. In dieser Zeit begann sie auch, ein interdisziplinäres Zentrum für Kiefer- und Gesichtschirurgie für Kinder aufzubauen.

Tetruieva operiert Kinder mit angeborenen Fehlbildungen, Lippen-Kiefer-Gaumenspalten, Tumoren und schweren Gesichtsverletzungen. „Das Wichtigste bei dieser schwierigen Arbeit ist Teamarbeit“, sagt Tetruieva. Logopäd:innen, Chirurg:innen, Kieferorthopäd:innen, Psycholog:innen, Operationstechnische As­sis­ten­t:in­nen und auch diejenigen, die Freizeitprogramme für die Kinder während der Behandlung organisieren, müssen zusammenarbeiten. „Die weitere Entwicklung der Patientinnen und Patienten ist genauso wichtig wie die Behandlung von Kiefer- und Gesichtsfehlbildungen“, sagt Tetruieva. Selbst nach erfolgreichen Operationen kämpften viele Kinder noch mit Sprachstörungen.

Im Jahr 2022 wurde die Chirurgin von der Organisation Women in Global Health zur „Heldin der Gesundheit“ gekürt. Ausgezeichnet wurde sie für ihre Arbeit unter den schwierigen Kriegsbedingungen. Noch immer sei es eine Herausforderung, rechtzeitig Hilfe für Pa­ti­en­t:in­nen aus den Frontgebieten und besetzten Gebieten zu organisieren. Tetruieva und ihr Team machen Schulungen für Fachleute aus der ganzen Ukraine, sie bieten Onlinekurse für Pa­ti­en­t:in­nen mit Lo­go­pä­d:in­nen an.

Seit Beginn der russischen Vollinvasion hat sich der Arbeitsmarkt auf ihrem Feld verändert. Deutlich mehr Frauen haben verantwortliche Jobs im Gesundheitswesen übernommen. Das sei eine gute Entwicklung, sagt Tetruieva – denn noch immer existierten viele Stereotypen über Ärzte und Ärztinnen.

Dabei sei es wichtiger denn je, gleiche Chancen für alle Fachkräfte unabhängig von ihrem Geschlecht zu gewährleisten, nur so könne ein stabiles und effektives Gesundheitssystem in der Ukraine bestehen. Lernen, teilen und weitergeben, dieses Motiv zieht sich durch Tetruievas ganzes Leben. Vielleicht betont sie auch deshalb immer wieder, dass das Krankenhaus trotz des Kriegs versucht, Kontakte zu Fachleuten in den USA und in Europa zu halten und auf moderne Behandlungsansätze zu setzen.

Natali Tetrujewa mit einem Patienten Foto: Sitara Celina Rajh

Ein Behandlungsraum im Kinderkrankenhaus Foto: Sitara Celina Rajh

Heute ist Tetruieva 77 Jahre alt. Eigentlich könnte sie in Rente gehen. Doch sie bleibt im Dienst, operiert weiter, macht Sprechstunden für Patient:innen, forscht und teilt ihr Wissen auf internationalen Konferenzen.

Inzwischen hat das Krankenhauspersonal auch wieder seine reguläre Arbeit aufgenommen. Normalität im Ausnahmezustand. Es gibt einen Satz, den Nataliia Tetruieva von den Kindern, die zu ihr kommen, immer wieder gehört hat: „Ich möchte auch so aussehen wie die anderen.“ In der Chirurgie geht es um weit mehr als Äußerlichkeiten, um Selbstvertrauen, mehr Lebensqualität.

Und gerade in diesen Zeiten will Tetruieva dazu ihren Beitrag leisten.