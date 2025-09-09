Abtreibung und reproduktive Rechte: Hürden auf dem Weg zum Abbruch
Um eine Schwangerschaft zu beenden müssen Frauen in Berlin und Brandenburg viele Hindernisse überwinden. Eine Studie spricht von struktureller Gewalt.
Schwangere Frauen würden in einer entscheidenden, kritischen Situation im Stich gelassen. 60 Prozent der Betroffenen stießen auf organisatorische, administrative und logistische Hürden, heißt es in der Studie, die in der Zeitschrift „Sexual and Reproductive Health Matters“ erschienen ist. Darunter fällt laut Studie etwa die verpflichtende Beratung an sich. Beraterinnen aus Berlin und aus Brandenburg berichten, dass die allermeisten Frauen bereits vor der Beratung eine Entscheidung getroffen haben. Sie kommen nur, um die erforderliche Bestätigung zu bekommen, dass sie sich beraten lassen haben. Ansonsten bräuchten viele Frauen eigentlich viel dringender eine Beratung, was sie alles erfüllen müssen und wie sie das am besten bewerkstelligen.
In Brandenburg müssen Frauen oft weite Strecken zurücklegen für die Beratung, aber auch für die medizinischen Untersuchungen und für den Abbruch selbst. Frauen sähen sich teils gezwungen, dafür auf Berlin auszuweichen. Dabei seien sie wiederum dem guten Willen der dortigen Ärzt*innen ausgeliefert, die eigentlich nicht zuständig seien. In Berlin wiederum seien kurzfristige Termine teilweise nicht möglich. Da ein Abbruch nur in den ersten 12 Wochen straffrei bleibt und Frauen außerdem zu drei Tagen Wartezeit zwischen Pflichtberatung und Abbruch-Termin verdonnert sind, kann sie das in Zeitnot bringen.
Nach der Pflichtberatung ist es ohnehin häufig schwer, eine Praxis zu finden und einen Termin zu bekommen. Gerade in Brandenburg hat die Zahl der Kliniken und Praxen, die Abtreibungen durchführen, abgenommen. Beim Abbruch selbst haben Frauen selten die Wahl zwischen einer Ausschabung mit Narkose und einer medikamentösen Abtreibung. Auch müssen sie die Kosten zwischen 350 und 600 Euro meist erst mal selbst tragen, Erstattungen seien häufig mit Problemen verbunden.
Schwangeschaftsabbrüche endlich legalisieren
Die Studienmacher*innen plädieren deshalb dafür, Schwangerschaftsabbrüche in Deutschland zu legalisieren. Erst das sei die Grundlage, um wirklich eine gerechte und sichere Gesundheitsversorgung wie von der WHO gefordert zu gewährleisten. „Viele Frauen können das Gesundheitssystem nicht ohne Weiteres navigieren. Das macht den Abbruch noch schwerer, der dazu noch kriminalisiert ist und nur unter bestimmten Bedingungen straffrei bleibt“, sagt Mitautorin Stefanie Theuring. Sie betont, dass insbesondere sprachlich, sozial und finanziell marginalisierte Frauen zusätzlich unter den Hürden leiden.
Tatsächlich war die Studie aus Forschung zu Zugängen zur Gesundheitsversorgung für Migrant*innen hervorgegangen. Dabei hatte sich herausgestellt, dass bei Abtreibungen die Hürden alle Frauen betreffen. Daher haben Theuring und ihre Kolleg*innen vom Institut für Internationale Gesundheit die Studie ausgekoppelt. Inwieweit die Ergebnisse auch für andere Bundesländer gelten, lasse sich ohne weitergehende Forschung nicht bewerten, sagt Theuring. Die Auflagen seien in den Ländern teils unterschiedlich. Bundesweite Studien wiesen darauf hin, dass ihre Erkenntnisse möglicherweise übertragbar seien.
In einer Veranstaltungsreihe mit dem Titel „Zyklisch gedacht: Reproduktion, Gesundheit, Gesellschaft“ sprechen Wissenschaftlerinnen der Charité mit Vertreterinnen aus der Politik über Schwangerschaftsabbrüche, Endometriose und Menopause. Für den ersten Teil am Dienstag, 9. September, um 18 Uhr zum Thema „Schwangerschaftsabbruch: Eine Bestandsaufnahme“ ist eine Teilnahme online noch möglich. Dort ist auch die Wissenschaftssenatorin Ina Czyborra (SPD) für eine Podiumsdiskussion angekündigt.
taz lesen kann jede:r
Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Texte, die es nicht allen recht machen und Stimmen, die man woanders nicht hört – immer aus Überzeugung und hier auf taz.de ohne Paywall. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass guter, kritischer Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen
meistkommentiert
Historikerin über rechte Körperpolitik
Die Fantasie vom schönen Volk
US-Verteidigungsministerium umbenannt
Kriegsminister gibt es wieder
Höhere Bemessungsgrenzen
Gutverdienende sollen mehr Sozialabgaben zahlen
Prozess gegen Flüchtlingshelfer
Hilfe als Straftat?
Generalstreik in Frankreich
Gelb ist das neue Rot
Linken-Bashing in der „Zeit“
Vom bürgerlichen Drang, über Mitte und Norm zu herrschen