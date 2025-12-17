piwik no script img

Abschiebung per LinienflugIntensivtäter nach Afghanistan abgeschoben

Die Bundesregierung hat mehr Abschiebungen angekündigt, unter anderem nach Afghanistan – auch per Linienflug. Nun wird Vollzug gemeldet.

Flugzeug am wolkigen Himmel im Virdergrund ein Stacheldrahtzaun
Abschiebung eines sogenannten Intensivtäters nach Afghanistan mit einem Linienflugzeug Foto: Sebastian Gollnow/dpa

dpa | Ein 28-jähriger aus Afghanistan stammender Intensivtäter ist aus Bayern per Linienflug in seine Heimat abgeschoben worden. Das teilte Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) mit. Zuvor hatte die „Bild“ berichtet. Weitere Abschiebungen nach Afghanistan würden bereits geplant, sagt Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU). Seinen Angaben zufolge wurde der nun abgeschobene Afghane nach Verbüßung einer eineinhalbjährigen Strafhaft in sein Herkunftsland gebracht.

„Bei der heutigen Abschiebung konnte ein mehrfach vorbestrafter 28-jähriger Afghane aus Bayern per Linienflug nach Afghanistan ausgeflogen werden“, sagte Herrmann. Dank des entschlossenen Handelns von Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) seien nach einem erfolgreichen Charterflug im Juli nun auch Linienflüge wieder möglich. „Das ist ein ganz wichtiger Fortschritt, der die Flexibilität bei Abschiebungen nach Afghanistan erhöht und Zeit spart“, argumentierte Herrmann.

Bundespolizisten begleiteten Straftäter

Der Mann sei auf dem Flug von Bundespolizisten begleitet und dann in Kabul den Behörden übergeben worden, teilte das Bundesinnenministerium auf Anfrage mit. Dem Vernehmen nach lief die Rückführung über Istanbul.

Er setze sich schon lange für eine Wiederaufnahme und Verstetigung von Abschiebungen nach Afghanistan ein, sagte Herrmann. „Es ist deshalb eine gute Nachricht, dass jetzt regelmäßige Abschiebungen nach Afghanistan stattfinden. Straftäter und Gefährder müssen dabei zunächst Priorität haben. Wer unser Gastrecht missbraucht, muss unser Land schnellstmöglich wieder verlassen.“

Dobrindt sagte der „Bild“-Zeitung: „Es liegt in unserem Interesse, dass Straftäter und Gefährder aus Afghanistan unser Land verlassen müssen. Wer in Deutschland Straftaten begeht, verwirkt sein Bleiberecht. Jetzt beginnen wir mit Abschiebungen nach Afghanistan und weiten diese Schritt für Schritt aus.“ Ein Sprecher seines Ministeriums sagte: „Künftig sollen Rückführungen nach Afghanistan regelmäßig stattfinden.“ Das Bundesinnenministerium habe sich darüber mit Vertretern der afghanischen de facto Regierung verständigt.

Gemeinsam für freie Presse

Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Alle Artikel stellen wir frei zur Verfügung, ohne Paywall. Gerade in diesen Zeiten müssen Einordnungen und Informationen allen zugänglich sein. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass kritischer, unabhängiger Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen

Themen #Abschiebung #Afghanistan #Taliban #Kriminalität #Flüchtlinge
Feedback Kommentieren Fehlerhinweis
Mehr zum Thema
Ahmed Mohamed Odowaa steht im Park
„Held von Aschaffenburg“ Erst von Söder ausgezeichnet, dann des Landes verwiesen

Ahmed Mohamed Odowaa half, den Messerattentäter von Aschaffenburg festzunehmen. Zum zweiten Mal stellt sich nun die Frage: Darf man Helden abschieben?

Von Dominik Baur
Zwei Polizisten der Grenzkontrolle an der deutsch-französischen Grenze
Gemeinsames Europäisches Asylsystem Merz rechnet mit Ende der Grenzkontrollen

Nach der Verschärfung der EU-Asyl-Regeln könnten Grenzkontrollen und Zurückweisungen in absehbarer Zukunft eingestellt werden, sagt Bundeskanzler Merz.

Frauen und Kinder sitzen nach ihrer Flucht in einer Halle auf dem Boden
EU-Innenminister setzen auf Abschottung Repressivere Flüchtlingspolitik Konsens in der EU

Striktere Regeln, mögliche Rückführungszentren und eine geklärte Verteilungsfrage: EU-Innenminister:innen wollen Grenzen undurchlässiger machen.

Das Beste aus zwei Welten: Ein Smartphone mit der digitalen taz-App liegt lässig auf der gedruckten wochentaz. Die perfekte Bild-Kombi für alle, die gerne gemütlich blättern und unterwegs scrollen.
10 Wochen taz komplett für 10 Euro

taz digital + wochentaz print ausprobieren

Texte, die es nicht allen recht machen und Stimmen, die man woanders nicht hört. 100% konzernfrei. Am Wochenende gedruckt und werktags digital in der vielleicht besten Zeitungs-App Deutschlands.

  • Die tägliche taz werktags digital in der App
  • Die wochentaz am Samstag in der App und im Briefkasten
  • Gut zu lesen: Die taz App wird von User:innen durchschnittlich mit 4,8 von 5 Sternen bewertet
Mehr erfahren

0 Kommentare

meistkommentiert

1
Verursacher von Verkehrsunfällen Junge Männer, die rasen, drängeln und töten
2
Lehrerin über Rassismus an Schulen „Wer sagt, dass wir neutral sein müssten, hat keinen Plan“
3
„Urchristen“ auf dem Weihnachtsmarkt Vegetarisch mit antisemitischem Beigeschmack
4
Streit um russisches Vermögen Vier EU-Länder stellen sich quer
5
Abgeschwächte EU-Vorgaben Glaubwürdigkeit der Klimaziele in Gefahr
6
Kollegahs Deutschland-Song Ein feuchter Traum der Neuen Rechten