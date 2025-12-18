piwik no script img

Afghanistan-AufnahmeprogrammBemänteltes Staatsversagen

Thomas Ruttig

Kommentar von

Thomas Ruttig

Deutschland nimmt 535 Af­gha­n*in­nen mit einer Aufnahmezusage nun doch auf, andere aber nicht. Ihr Schicksal wird ungewiss sein.

Die Vergessenen Retten ! Protestaktion in Berlin, Menschen halten afghanische Flaggen oder Plakate hoch
Vergebens protestiert: Portestaktion in Berlin für die zurück gelassenen Ortskräfte Foto: imago

D ie Bundesregierung bereinigt Deutschlands Afghanistan-Konto – 24 Jahre nachdem sie Sol­da­t*in­nen und zivile Hel­fe­r*in­nen mit Versprechen von Demokratie und Menschenrechten im Marschgepäck an den Hindukusch beorderte und viereinhalb Jahre nachdem sie gescheitert wieder abzog. Nach schlechter alter bürokratischer Sitte unterteilt sie die verbliebenen lokalen Verbündeten in bundesverfassungsgerichtsfeste Kategorien: Die einen werden doch noch vor den Taliban gerettet, die anderen müssen sehen, wo sie bleiben.

535 Menschen aus zwei Aufnahmeprogrammen sollen wie versprochen bis Jahresende doch noch ausgeflogen werden. 640 anderen aus zwei anderen Programmen wurde mitgeteilt, an ihnen bestehe „kein politisches Interesse mehr“. „Mehr“ – denn auch ihnen war die Aufnahme zugesagt worden. Hunderte andere traf das schon vorher, infolge einer rechten Verleumdungskampagne über angeblich einsickernde Islamist*innen, auf die auch die damals noch oppositionelle CDU/CSU aufsprang.

Diese Menschen tauchen kaum noch in den Medien, geschweige denn in den Zahlen der Bundesregierung auf. Vertrauen in den Schutz durch den deutschen Rechtsstaat, das die Betroffenen bis zuletzt hegten: Fehlanzeige. Vor allem NGO-Mitarbeiter*innen sind offensichtlich Verbündete zweiter Klasse.

Die Unglücklichen, für die Innenminister Dobrindt im Namen der regierenden CDU/CSU und SPD seinen Daumen senkte, erwartet, wenn bei uns die Silvesterkorken knallen, ihre Abschiebung zu den Taliban. Sind sie erst über die Grenze, kann niemand mehr nachprüfen, was aus ihnen wird. Das Taliban-Regime unterhält zwar keine Lager für missliebige Landsleute – aber willkürliche Haft, Folter und „Verschwindenlassen“ sind an der Tagesordnung. UN und EU können sich im Land kaum bewegen. Ausländische Re­por­te­r*in­nen gibt es kaum noch, einheimischen droht bei Recherche Verfolgung.

Die Aufnahme von noch ein paar hundert Menschen kurz vor Ultimo ist keine nette Geste, sondern soll Staatsversagen bemänteln.

Thomas Ruttig

Thomas Ruttig

 Autor:in
Mitbegründer des unabhängigen Think Tanks Afghanistan Analysts Network Kabul/Berlin (https://www.afghanistan-analysts.org/en/). Abschluss als Diplom-Afghanist, Humboldt-Univ. Berlin 1985. Erster Afghanistan-Aufenthalt 1983/84, lebte und arbeitete seither insgesamt mehr als 13 Jahre dort, u.a. als Mitarbeiter der DDR-, der deutschen Botschaft, der UNO und als stellv. EU-Sondergesandter. Seit 2006 freischaffend. Bloggt auf: https://thruttig.wordpress.com zu Afghanistan und Asylfragen. Dort auch oft längere Fassungen der taz-Beiträge.
Themen #Afghanistan #Taliban #Pakistan #Migration
