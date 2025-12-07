piwik no script img

Gericht zur Aufnahme von Af­gha­n:in­nenWo bleibt die Menschlichkeit?

Gastkommentar von

Martin Sökefeld

Das Bundesverfassungsgericht weicht Deutschlands Zusage auf, gefährdete Af­gha­n:in­nen hier einreisen zu lassen. Das ist möglich, aber inhuman.

Eine afghanische Frau wird am Flughafen in Hannover empfangen
Sie hatte Glück: Eine afghanische Frauenrechtlerin darf im November aufgrund des Aufnahmeprogramms in Deutschland einreisen Foto: Julian Stratenschulte/dpa

E nde 2022 bekam ein ehemaliger afghanischer Richter eine Aufnahmeerklärung der Bundesregierung nach Paragraf 22 des Bundesaufenthaltsgesetzes. Unter der alten Regierung in Kabul hatte er zahlreiche Urteile gegen Taliban gefällt und war daher nach deren Machtübernahme im August 2021 extrem gefährdet. Er konnte mit seiner Familie nach Pakistan fliehen, durchlief die Prozedur des humanitären Aufnahmeprogramms der Ampelregierung und wartete seit dem auf die Ausreise nach Deutschland. Aber nichts geschah.

Im September diesen Jahres erhob er mit Unterstützung der Gesellschaft für Freiheitsrechte und der Kabul Luftbrücke Verfassungsbeschwerde. Er klagte auf Vertrauensschutz, denn die neue Bundesregierung nahm reihenweise Aufnahmeerklärungen zurück. Die Betroffenen droht dann die Abschiebung nach Afghanistan, im Falle des Richters die Abschiebung in den Tod.

Am Donnerstag hat das Bundesverfassungsgericht entschieden: Die Bundesregierung muss dem Richter kein Visum erteilen, aber sie muss schnell entscheiden, ob sie ihm und seiner Familie die Einreise nach Deutschland ermöglicht. Es stimmt: Nach Paragraf 22 kann das Innenministerium zur „Wahrung politischer Interessen der Bundesrepublik“ aus dringenden humanitären Gründen Menschen nach Deutschland holen. Sie muss es nicht tun, der Paragraf begründet kein Recht der Betroffenen.

Das Logo der taz: Weißer Schriftzung t a z und weiße Tatze auf rotem Grund.
taz debatte

Die taz ist eine unabhängige, linke und meinungsstarke Tageszeitung. In unseren Kommentaren, Essays und Debattentexten streiten wir seit der Gründung der taz im Jahr 1979. Oft können und wollen wir uns nicht auf eine Meinung einigen. Deshalb finden sich hier teils komplett gegenläufige Positionen – allesamt Teil des sehr breiten, linken Meinungsspektrums.

Die humanitären Aufnahmeprogramme für Afghanistan entstanden noch unter der Merkel-Regierung. Sie wurden von der Ampelregierung fortgesetzt und mit dem Bundesaufnahmeprogramm auf eine Rechtsgrundlage gestellt, die den Betroffenen mehr Rechtsschutz gibt. Sie können erfolgreich auf Visa klagen. Den „Paragraf-22ern“ bleibt das versagt. So wird deutlich, worum es eigentlich geht: Um Humanität. Die steht unter der neuen Bundesregierung nicht hoch im Kurs, sie will alle Aufnahmeprogramme beenden. Nun kann die Regierung zeigen, ob sie noch ein Fünkchen Humanität besitzt, indem sie auch schutzbedürftige Menschen aufnimmt, bei denen sie rechtlich nicht verpflichtet ist.

Gemeinsam für freie Presse

Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Alle Artikel stellen wir frei zur Verfügung, ohne Paywall. Gerade in diesen Zeiten müssen Einordnungen und Informationen allen zugänglich sein. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass kritischer, unabhängiger Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen

Themen #Afghanistan #Taliban #Klage #Verfassungsgericht #Asylpolitik
Feedback Kommentieren Fehlerhinweis
Mehr zum Thema
Mehrere Richterinnen und Richter in roten Roben
Bundesverfassungsgericht über Afghanen Bundesregierung darf Aufnahmezusage brechen

Ein afghanischer Richter hatte eine Aufnahmezusage für Deutschland, die ausgesetzt wurde. Nun verpflichtet Karlsruhe die Regierung aber nur, endlich zu entscheiden.

Von Christian Rath
Menschen stehen in einer Hausruine
Aufnahme von Menschen aus Afghanistan Geld statt Schutz

Einst hat sie ihnen die Aufnahme zugesagt, jetzt will die Bundesregierung, dass Af­gha­n*in­nen doch in ihr Heimatland zurückkehren. Dafür bietet sie Geld.

Von Martin Sökefeld
Eine Frau hält einen afghanischen Pass in den Händen
Aufnahmeprogramm für Afghanen Bares von der Bundesregierung statt Schutz in Deutschland

Damit sie auf ihre zugesagte Einreise nach Deutschland verzichten, bietet das deutsche Innenministerium einigen Afghanen in Pakistan offenbar Geld an.

Unter der Überschrift "Wissen disst Macht" ist die erste Seite der Wochentaz abgebildet mit einer Illustration einer Frau, die einen beschriebenen Globus mit taz-Logo dreht, zu sehen.
10 Ausgaben für 10 Euro

Die Wochenzeitung mit taz-Blick

Unsere wochentaz bietet jeden Samstag Journalismus, der es nicht allen recht macht und Stimmen, die woanders nicht gehört werden. Jetzt zehn Wochen lang kennenlernen.

  • Jeden Samstag als gedruckte Zeitung frei Haus
  • Zusätzlich digitale Ausgabe inkl. Vorlesefunktion
Jetzt bestellen

0 Kommentare

  • Noch keine Kommentare vorhanden.
    Starten Sie jetzt eine spannende Diskussion!

meistkommentiert

1
Schulstreik gegen Wehrpflicht Widerstand ist nicht naiv, sondern notwendig
2
Berichterstattung über Anti-AfD-Proteste Freiheit verpflichtet
3
Schulstreik gegen Wehrpflicht „Wir wollen sie zwingen, uns zuzuhören“
4
Disziplinarverfahren wegen Aktivismus Aktiver als die Polizei erlaubt
5
Kanzlermehrheit für Merz Die Rente ist durch
6
Amazon-Lager in Erfurt Der tote Mitarbeiter