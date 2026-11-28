Ordnungswut kennt selten Gnade. Auch in den Künsten. Zwar ist dort und vor allem in der Musik oft die Rede davon, dass man auf Genregrenzen gern verzichtet. Dennoch erwartet man von Künstlern, dass sie sich als leicht zu erkennende „Marke“ darbieten. Wer sich mit seinem Werk nicht klar einsortieren lässt, kann es da schwer haben.

Der Komponist, Pianist und Radioprogrammleiter Hans Otte war so vieles in seinem Leben, dass er in mehrfacher Hinsicht kaum zu greifen war. Dessen ungeachtet zählt sein Klavierzyklus „Das Buch der Klänge“ etwa für den auf das 20. Jahrhundert spezialisierten Pianisten Herbert Henck „zu den bemerkenswertesten Schöpfungen der Klaviermusik unserer Zeit“.

Ottes Leben mit seinen Wechseln war durch die NS-Zeit ebenso wie durch den Neuanfang nach dem Zweiten Weltkrieg geprägt. Geboren am 3. Dezember 1926 in Plauen, wuchs er in der Nähe von Breslau in einer bürgerlichen Familie auf. Musik wurde zu Hause sehr gepflegt. Dass Otte musikalisch besonders begabt war und über ein absolutes Gehör verfügte, wurde früh bemerkt und gefördert.

Das Festival „Klang. Drei Tage zum 100. Geburtstag von Hans Otte“. 3.–5. 12., Weserburg Museum Bremen

Eine Zäsur erlebte der Jugendliche, als er zum Reichsarbeitsdienst musste. 1944 wurde er dann zum Kriegsdienst eingezogen. Seiner guten Ohren wegen kam er zur Reichsmarine in Kiel, als Funker. Um ein Haar wäre er aus dem Zweiten Weltkrieg nicht zurückgekehrt, da man ihn im April 1945 in einen Flieger Richtung Berlin setzte, um in der Schlacht um die Stadt zu kämpfen. Der Flieger wurde unterwegs abgeschossen, dank einer Notlandung überlebten die Insassen. Otte kam in Kriegsgefangenschaft, befreite sich aber wenig später selbst.

Mit 32 Jahren Musikchef von Radio Bremen

Zum Studium ging er 1946 zunächst nach Weimar. Neben Komposition, Dirigieren und Klavier besuchte er am Bauhaus Theaterkurse. Schon während seiner Studentenzeit berichteten Feuilletons von seinen Konzerten als Pianist. Zwei Jahre später wechselte Otte nach Stuttgart, wo er sein Studium 1950 beendete, um gleich darauf mit einem Stipendium in die USA zu reisen. Dort lernte er unter anderem in Yale bei dem ins amerikanische Exil gegangenen deutschen Komponisten Paul Hindemith. Wieder zurück in Stuttgart, durfte er 1955 seine erste Plattenaufnahme machen, und zwar für das renommierte Klassiklabel Deutsche Grammophon, mit Paul Hindemith als Dirigent der Berliner Philharmoniker.

Obwohl er in kürzester Zeit zum erfolgreichen Konzertpianisten geworden war, beschloss Otte mit knapp 30 Jahren, wieder zu komponieren. 1959 war er zu dem Zweck mit dem Rompreis der Villa Massimo ausgezeichnet worden, doch auch auf dieser Station blieb es für Otte nicht lange ruhig. Nach einem halben Jahr in Rom wurde er von Radio Bremen zum Musikchef ernannt. Er war 32 Jahre alt und damit der damals jüngste Musikchef in der ARD. In seiner neuen Funktion gründete er die Konzertreihen „pro musica antica“ (1960) und „pro musica nova“ (1961), mit denen er zum internationalen Ansehen des Senders beitrug.

Der Musiker Ingo Ahmels, Autor der Biografie „Hans Otte. Klang der Klänge / Sound of Sounds“ (Schott 2006) und von 1995 bis zum Tod Ottes 2007 dessen künstlerischer Assistent, weist in seinem Buch darauf hin, dass Künstlerpersönlichkeiten im öffentlich-rechtlichen Rundfunk später nur noch selten eingestellt wurden. 1959 herrschte in der Bundesrepublik Deutschland hingegen eine Aufbruchstimmung, die für Ottes Weg sehr günstig war.

Minimal Music nach Deutschland gebracht

25 Jahre lang wirkte Otte bei Radio Bremen als geneigter Vermittler von Kultur. Bremen wurde durch sein Wirken für viele Jahre eine „ernstzunehmende Adresse für die internationale Musikwelt“, so Ahmels. Unter anderem führte er damals kaum bekannte Künstler ein wie den Dirigenten Nikolaus Harnoncourt, einen Pionier der historischen Aufführungspraxis von Alter Musik, vergab Kompositionsaufträge für mehr als 100 neue Werke von Komponisten wie John Cage oder Karlheinz Stockhausen. Darüber hinaus brachte er in den siebziger Jahren die Minimal Music der USA nach Deutschland.

Nicht zuletzt lud Otte den Pianisten Keith Jarrett nach Bremen ein und trug so zur Entstehung von dessen Jazzalbum „Solo Concerts: Bremen / Lausanne“ aus dem Jahr 1973 bei, mit dem Jarrett seinen Durchbruch feierte. Otte regte überdies multimediale Arbeiten von Künstlern wie Nam June Paik an und veranstaltete Vorträge mit Philosophen wie Theodor W. Adorno oder Ernst Bloch.

Dass Otte neben diesem Engagement, das für eine inzwischen vergangene heroische Ära des öffentlich-rechtlichen Rundfunks steht, überhaupt noch als Komponist in Erscheinung trat, mutet fast überraschend an. Sein stilistisch keinesfalls einheitliches Werk ist heute in großen Teilen so gut wie vergessen, sein Frühestwerk aus der Jugend verschollen. Bekannt geblieben ist Otte als Komponist gleichwohl, vor allem für „Das Buch der Klänge“ von 1982.

Über drei Jahre arbeitete er an diesem zwölfteiligen Zyklus, der in einer „bewusst-intuitiven Methode“ direkt am Instrument entstand. Wer „Das Buch der Klänge“ zum ersten Mal hört, wundert sich womöglich, wie freundlich diese Musik klingt, als würde sie einen persönlich begrüßen. Otte hatte in den fünfziger und sechziger Jahren zwar die üblichen Avantgardetechniken verwendet, schreckte jedoch auch damals schon nicht zurück vor konsonanten Klängen, was eigentlich streng verboten war.

Im „Buch der Klänge“ führt er diverse Einflüsse zusammen, die vielen sich wiederholenden Figuren erinnern an Minimal Music, zugleich kann man Romantisches wie bei Frédéric Chopin, vielleicht sogar Ansätze von Etüden heraushören oder das leicht Verschwommene der Musik eines Claude Debussy.

Alte und neue Ideen intelligent zusammenbringen

Von alldem finden sich Spuren in Ottes Werk, und doch klingt es auf ganz anrührende Weise eigentümlich. Uraufgeführt hat er es 1982 in Metz, der Musikkritiker und Komponist Tom Johnson berichtete seinerzeit in der New Yorker Village Voice darüber in einem Artikel, der gleichermaßen von Verständnis wie von Bewunderung zeugt. Für Johnson war Otte das „inspirierendste Konzert“ des Festivals.

Die verschiedenen Einflüsse, die Johnson im „Buch der Klänge“ hörte, nahm er nicht als Manko wahr, sondern als Ausweis von Ottes Eigenständigkeit. Wo Vertreter der Minimal Music sich rein als Innovatoren sähen, sei Otte „ein Synthetiker, der auf höchst intelligente und einfühlsame Weise alte und neue Ideen zusammenbringt.“ Johnsons Bericht gipfelt in der Beobachtung: „Ich kam in Kontakt zu Klang, wie ich es nie zuvor erlebt hatte.“

Das mag esoterisch klingen, kommt allerdings Ottes ästhetischem Credo bemerkenswert nah. Der charakterisierte seine Arbeit mit den Worten: „Man folgt eigentlich mehr den Klängen, als dass man komponiert.“ Dabei wollte er den „Hörer“ wiederentdecken, und zwar „als Partner von Klang und Stille“.

Das herkömmliche Klavier rehabilitiert

Ottes Ansatz ist seine Antwort auf den ikonoklastischen Avantgardisten John Cage, bei dem der Begriff „Stille“ zentral ist, und dessen Umgang mit Klang. Während Cage, mit dem Otte befreundet war, seinen Musikbegriff auf Alltagsgeräusche aller Art erweiterte und das Klavier durch hinzugefügte Gegenstände zum „prepared piano“ transformierte, fand Otte zu einer Klangforschung, die das herkömmliche Klavier und die angeblich ausgereizte Harmonik vergangener Jahrhunderte sowohl rehabilitierte als auch völlig unerhört wirken ließ.

Seinen Weg verfeinerte Otte später mit dem zwischen 1991 und 1998 entstandenen „Stundenbuch“. Dieses ist, wie andere spätere Arbeiten Ottes, multimedial angelegt. Neben der Musik besteht es aus mit Filzstift angefertigten „Einzeichnungen“ und „Inschriften“, einer Sammlung von Aphorismen Ottes.

In seinem Buch verschweigt Ahmels übrigens nicht, dass sich Otte nach einer Krebserkrankung in den Achtzigern mit den Lehren des damals unter dem Namen Bhagwan bekannten Gurus Osho beschäftigte, verteidigt den Komponisten und dessen „Buch der Klänge“ andererseits gegen Vereinnahmungen aus dem Esoteriklager. Wichtiger für Otte war ohnehin die Zen-Philosophie. Deren Einfluss schlägt sich auch im „Stundenbuch“ mit seinen lakonischen Miniaturen nieder.

Das Interesse an Otte mag eher am Rand des Kulturbetriebs schwelen, doch hat sich sein „Buch der Klänge“ längst zu einem inoffiziellen Klassiker der Klaviermusik entwickelt. Einen Maßstab setzten die Aufnahmen von Otte (1984) und Henck (1999). Inzwischen gibt es eine Reihe weiterer Interpretationen, die jüngste erschien im April, eingespielt von dem amerikanischen Pianisten Conor Hanick. Im November widmete zudem der britische Sender BBC Otte ein Feature. Und in Bremen veranstaltet das Museum Weserburg zum 100. Geburtstag Hans Ottes Anfang Dezember ein dreitägiges Festival. Der Titel: „Klang“.