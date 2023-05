58.916 Delikte im Jahr 2022 : Politische Kriminalität auf Höchststand

Das Bundeskriminalamt verzeichnet so viele politisch motivierten Straftaten wie noch nie seit 2001. Die meisten Delikte seien allerdings „nicht zuzuordnen“.

BERLIN taz | Straftaten bei den Corona- und Klimaprotesten oder als Reaktionen auf den Angriffskrieg auf die Ukraine: Die politisch motivierte Kriminalität (PMK) in Deutschland klettert auf einen Höchststand seit Einführung 2001 – auf 58.916 Delikte im Jahr 2022. Die meisten der Straftaten fallen für die Polizei indes inzwischen in das Feld „nicht zuzuordnen“ – worunter etwa die meisten Coronaprotestierenden und Reichs­bür­ge­r:in­nen gezählt werden.

Das Bundeskriminalamt (BKA) veröffentlichte die Jahresstatistik am Dienstag. Weit vorne mit dabei liegt erneut der rechte Bereich, mit einem Anstieg der Straftaten um knapp 7 Prozent auf 23.493 Delikte. Gut 14.000 der Taten waren Propaganda-Delikte. Gezählt wurden aber auch 1.170 Gewalttaten, bei denen 675 Menschen verletzt wurden – so viele wie in keinem anderen politischen Bereich.

Auf der linken Seite sanken dagegen die Zahlen um 31 Prozent auf 6.976 Delikte. Hier ging es zumeist um Sachbeschädigungen (3.545), in 842 Fällen aber auch um Gewalttaten und in 588 um Verstöße gegen das Versammlungsgesetz.

Im islamistischen Bereich („religiöse Ideologie“) zählte das BKA 481 Straftaten, fast so viele wie im Vorjahr. Davon hatten laut Statistik allerdings 74 Delikte eine terroristische Qualität – die höchste Zahl aller politischen Spektren. Das BKA warnt deshalb vor einer „anhaltend hohen Gefährdungslage durch den islamistischen Terrorismus innerhalb Deutschlands“.

Antisemitismus sinkt, Antiziganismus steigt

Im Bereich Hasskriminalität wurden die meisten Taten als „fremdenfeindlich“ (10.038) klassifiziert – ein Anstieg um 8 Prozent zum Vorjahr. Antisemitische Straftaten gingen um 12 Prozent auf 2.641 Delikte zurück. Die Zahl antiziganistischer Straftaten stieg dagegen um ein Drittel auf 145 – ein Höchststand. Sehr hoch ist auch die Zahl der Angriffe gegen den Staat und seine Vertreter: 20.978 Straftaten zählt hier das BKA.

Den inzwischen größten Anteil in der Statistik machen indes Straftaten aus, die für die Polizei politisch „nicht zuzuordnen“ sind: ganze 24.080 Delikte. Hier gab es noch einmal einen Anstieg von 12 Prozent zum Vorjahr. Und in dieses Feld fallen immerhin auch 1.608 Gewaltdelikte, bei denen 546 Personen verletzt wurden. Rund die Hälfte der für die Polizei „nicht zuzuordnenden“ Straftaten – gut 12.500 – wurde im Coronakontext gezählt, der allergrößte Teil auf Demonstrationen. Nur 783 der „Corona-Straftaten“ wurden als rechts eingestuft.

Mitursächlich für das große „Nicht zuzuordnen“-Feld sind auch die Reichsbürger:innen, die mehrheitlich dort einsortiert werden. So waren für die Polizei 1.603 der 1.865 Straftaten von Reichs­bür­ge­r:in­nen nicht zuzuordnen – ein Anstieg um knapp 40 Prozent. Dabei handelte es sich etwa um 778 Bedrohungen, 221 Beleidigungen, aber auch 333 Gewalttaten.

Auch die jüngsten Umsturzpläne von Reichsbürgern werden bisher als „nicht zuzuordnen“ eingestuft – ebenso wie gleich vier der neun versuchten Tötungsdelikte im Jahr 2022. Zwei davon betrafen Reichsbürger, die in Efringen-Kirchen und Boxberg Polizisten angriffen. Bei den beiden anderen handelte es sich um einen homophoben Messerangriff in Kiel und eine Auseinandersetzung im Brandenburger Michendorf zwischen zwei osteuropäischen Lkw-Fahrern, bei denen einer lebensbedrohlich verletzt wurde. Je zwei der weiteren versuchten Tötungsdelikte wurden rechts und „religiös motiviert“ eingestuft und eines links.

An der großen Zahl an nicht zuordnenbaren Einstufungen regt sich schon länger Kritik von Grünen, Linken und Opferverbänden: Rechtsextreme Straftaten würden so nicht klar benannt und kleingerechnet. Das BKA betont dagegen, dass etwa die Coronaproteste weiterhin aus einer „heterogenen Mischszene“ kämen, bei denen eine „tragende Rolle“ der Querdenkenbewegung zukomme. Zwar hätten Teile der Proteste eine „staatsfeindliche Haltung“. Eine umfassende Unterwanderung der Proteste durch Rechtsextreme könne aber „nicht festgestellt“ werden. Das BKA reagierte aber zu Jahresbeginn insoweit auf die Kritik, als sie die Kategorie in „Sonstige Zuordnung“ umbenannte.

Auch Resonanzstraftaten auf Ukrainekrieg

Neu hinzu in die Statistik kamen auch sogenannte Resonanzstraftaten auf den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine: 5.510 Delikte. Die Hälfte ordnete das BKA dem Bereich „ausländische Ideologie“ zu – der dadurch um gut 200 Prozent anwuchs. Fast die andere Hälfte gilt erneut als „nicht zuzuordnen“. Zu den Delikten zählen etwa die Billigung von Straftaten (1.169), Sachbeschädigungen (613) oder Beleidigungen (194). Auch die Proteste in Iran sorgten hierzulande für 212 Straftaten, vor allem auf Solidaritätsdemonstrationen.

Schließlich notiert das BKA auch noch 1.716 Straftaten im Bereich „Klima“, worunter etwa Proteste der „Letzten Generation“ oder in Lützerath zählen – ein Anstieg um 72 Prozent. Fast alle dieser Taten werden dabei als links eingeordnet. In dem Bereich wurden vor allem Sachbeschädigungen (516), Nötigungen (424) oder Verstöße gegen das Versammlungsgesetz (209) notiert.