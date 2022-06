+++ Nachrichten zum Ukrainekrieg +++ : Kiew unter Beschuss

In Kiew fallen russische Raketen. Präsident Selenski fordert den Rauswurf Russlands aus der Unesco. Russland soll Phosphormunition eingesetzt haben.

Ukraine geht in Sjewjerodonezk zum Gegenangriff über

Ukrainische Truppen sind nach britischen Erkenntnissen in der umkämpften Stadt Sjewjerodonezk zuletzt zum Gegenangriff übergegangen. Damit hätten sie vermutlich die operative Dynamik geschwächt, die die russischen Streitkräfte zuvor mit einer Konzentration ihrer Einheiten und Feuerkraft gewonnen hatten, teilte das Verteidigungsministerium in London am Sonntag mit.

Bei den eingesetzten russischen Kräften handele es sich auch um Reserven der selbst ernannten „Volksrepublik Luhansk“, hieß es. Diese Truppen seien schlecht ausgerüstet und trainiert, ihnen fehle im Vergleich zu regulären Einheiten schwere Ausrüstung.

Der Einsatz von Hilfstruppen, die Städte vom Gegner räumen sollen, sei eine Taktik, die Russland bereits in Syrien angewendet habe, hieß es vom Ministerium weiter. Dieser Ansatz entstehe vermutlich aus dem Wunsch heraus, die Verluste der regulären russischen Streitkräfte zu begrenzen. (dpa)

Russische Raketen schlagen in Kiew ein

Mehrere russische Raketen sind am frühen Sonntagmorgen in der ukrainischen Hauptstadt Kiew eingeschlagen. Dabei seien Ziele der Infrastruktur getroffen worden, sagte Bürgermeister Vitali Klitschko. Nähere Einzelheiten nannte er nicht. Berichte über Todesopfer lagen nicht vor, ein Mensch wurde mit Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

Zuletzt war es seit dem Besuch von UN-Generalsekretär António Guterres am 28. April in Kiew vergleichsweise ruhig geblieben. Die Raketen trafen laut Klitschko die Bezirke Darnyzki und Dniprowski der Stadt. Einsatzkräfte seien vor Ort, erklärte Klitschko auf Telegram. Zum Zeitpunkt des Angriffs ertönte in Kiew Luftalarm.

Im Bezirk Darnyzki im Osten der Hauptstadt stieg Rauch aus den verkohlten Trümmern eines Lagerhaus-artigen Gebäudes auf, Soldaten und Polizisten sperrten eine dorthin führende Hauptstraße ab. Soldaten sperrten außerdem eine Straße ab, die zu einem Güterbahnhof führt. (ap)

🐾 Statistik der Zerstörung

Tausende Wohnungen, Krankenhäuser und Schulen sind dem Krieg bereits zum Opfer gefallen. Ein Wiederaufbau könnte zehn Jahre dauern, berichtet Anastasia Magasowa für die taz.

Russland soll Phosphormunition eingesetzt haben

Im Osten der Ukraine setzten russische Truppen ihre Offensive mit Raketen- und Luftangriffen in der Region Luhansk fort. Gouverneur Serhij Hajdaj erklärte auf Telegram, Hubschrauber hätten Luftangriffe in den Gegenden Girske und Myrna Dolyna geflogen, Flugzeuge hätten Ustyniwka angegriffen. Die Stadt Lyssytschansk sei von einer Rakete getroffen worden. Dort seien fünf Häuser beschädigt worden, in Girske 13.

Ein weiterer Luftangriff wurde aus der Stadt Kramatorsk gemeldet. Todesopfer gab es nach Angaben von Bürgermeister Oleksandr Gontscharenko nicht, zwei Unternehmen der Stadt seien aber stark beschädigt worden.

Der ukrainische Generalstab beschuldigte Russland am Sonntagmorgen, in der Region Charkiw im Bereich des Dorfs Tscherkaski Tyschky Phosphormunition eingesetzt zu haben. Die Angabe konnte nicht unabhängig überprüft werden. Bestätigt wurden außerdem Angriffe auf Kiew. Zudem setzten russische Truppen ihre Angriffe in Sjewjerodonezk in der Region Luhansk fort, hieß es. Die Russen kontrollierten demnach aktuell den östlichen Teil der Stadt und versuchten, die ukrainischen Truppen einzukreisen und die wichtigsten logistischen Routen zu blockieren. (ap)

Selenski will Moskaus Rauswurf aus Unesco

Angesichts der massenhaften Vernichtung von kulturellem Erbe durch Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine hat deren Präsident Wolodimir Selenski mit Nachdruck den Ausschluss Moskaus aus der Unesco gefordert. „Die Unesco ist kein Platz für Barbaren“, sagte Selenski in seiner Videoansprache am Samstag in Kiew. Die russischen Truppen würden massenhaft Kulturdenkmäler, Kirchen und andere religiösen Stätten zerstören. Das sei Grund genug, dass Land aus der Kultur- und Bildungsorganisation der Vereinten Nationen auszuschließen, sagte er.

113 Kirchen seien bereits zerstört oder beschädigt worden. Russland sei ein „Terrorstaat“, der mit seiner Artillerie das historische Erbe zerstöre. Schon Ende Mai hatte er den Ausschluss Russlands aus der Unesco verlangt. (dpa)