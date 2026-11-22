Ersthelfer des Roten Kreuzes beugen sich über einen Mann. Der 37-Jährige hat eine Splitterwunde am Bein. Gegen 5 Uhr morgens erlitt er sie, als er aus den Trümmern seines fünfstöckigen Wohnblocks in Dymer flüchtete. Er war unter Schock und merkte erst nach mehreren Stunden, dass er verletzt war.

Eine Ersthelferin fragt ihn, ob sie noch irgendetwas für ihn tun könne. Der Mann bricht in Tränen aus. „Finde meinen Sohn“, sagt er. „Sonst brauche ich nichts.“ David, der siebenjährige Sohn von Wladyslaw Korol, ist immer noch unter den Trümmern begraben.

Eine russische Drohne traf den Wohnblock in Dymer, einem kleinen Ort im Distrikt Vyshhorod nördlich von Kyjiw, am Sonntag am frühen Morgen. Stunden später steigt immer noch schwarzer Rauch über den Trümmern auf.

„Ein ganzer Teil des fünfstöckigen Gebäudes ist eingestürzt“, berichtet Viktoriia Ruban, Sprecherin der Rettungsdienste im Gebiet Kyjiw, der taz. „Bis jetzt haben wir zwei Leichen geborgen: einen jungen Mann, der 2008 geboren wurde, und eine erwachsene Frau. Weitere elf Menschen könnten noch unter den Trümmern eingesperrt sein, darunter zwei Kinder“. Neun Menschen konnten evakuiert werden. Die Suche nach Verschütteten gestaltet sich schwierig, weil ganze Betonplatten heruntergestürzt sind.

„Unser Sohn ist noch hinter der Platte“

„Meine Frau und ich schliefen an einer Stelle, wo das Gebäude weniger zerstört wurde, aber unser Sohn schlief näher an der Stelle, wo die Drohne einschlug“, erzählt Wladyslaw Korol, während seine Wunde versorgt wird. „Eine Betonplatte trennte uns voneinander. Wir konnten über den Balkon flüchten, aber unser Sohn ist noch hinter der Platte.“

Zu Dutzenden stehen Menschen um die Ruine herum und warten auf Nachrichten. Plötzlich klingelt auf allen Telefonen gleichzeitig eine neue Angriffswarnung. Über ganz Dymer heulen die Sirenen. „Geht in Deckung!“, rufen die Ersthelfer.

Die Bergungsarbeiten stoppen abrupt, die Menschen laufen davon. Nur eine Minute später erschüttern ohrenbetäubende Explosionen Dymer. Direkt über dem bereits getroffenen Gebäude pufft eine riesige schwarze Rauchwolke in den Himmel: Eine russische Drohne wurde getroffen, bevor sie einschlagen konnte.

„Da kommt noch eine! Lauf zum Bunker, zum Kindergarten!“, ruft die 67-jährige Tetiana ihrer Schwester zu. Ihre Wohnung ist schon komplett ausgebrannt. „Ich übernachtete bei meiner Schwester, so habe ich überlebt. Meine beiden Katzen waren aber zurückgeblieben. Ich glaube, für sie gibt es keine Hoffnung mehr. Und jetzt müssen wir uns wieder verstecken.“

„Die Leute stehen so tief unter Schock“

Als der Luftalarm endet, werden die Rettungsarbeiten fortgesetzt. Ein Kran und ein Bagger werden herbeigebracht, um die Betonplatten hochzuheben, unter denen sich Überlebende befinden könnten.

„Die Leute wollen nicht einmal Hilfe in diesem Augenblick“, sagt Myroslava Snitsar, Psychologin der Hilfsorganisation Nika. „Sie stehen so tief unter Schock. Wir bieten ihnen warme Kleidung, Geld und psychologische Unterstützung an. Aber wie hilft man jemandem, der seine Kinder verloren hat?“

Und wieder nähern sich russische Drohnen, zum dritten Mal. Wieder müssen die Menschen um ihr Leben rennen.