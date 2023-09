+++ Nachrichten im Ukraine-Krieg +++ : Kim Jong Un trifft Putin

Der nordkoreanische Diktator ist in Russland angekommen. Derweil erobert Kyjiw Bohrtürme im Schwarzen Meer zurück, die seit 2015 von Moskau kontrolliert wurden.

Ukraine erobert seit 2015 besetzte Bohrtürme zurück

Die Ukraine hat nach eigenen Angaben die seit 2015 von Moskau kontrollierten Boiko-Bohrtürme im Schwarzen Meer wieder zurückerobert. Die Ukraine hätte die Kontrolle über die Plattformen nahe der Halbinsel Krim wieder übernommen, erklärte der Militärgeheimdienst des russischen Verteidigungsministeriums am Montag. Während der „einzigartigen Operation“, deren genauer Zeitpunkt nicht angegeben wurde, „kam es zu Kämpfen zwischen ukrainischen Spezialeinheiten auf Booten und einem russischen Su-30-Kampfflugzeug“, hieß es weiter. Demnach sei das russische Flugzeug beschädigt worden und musste sich zurückziehen.

Dem Militärgeheimdienst zufolge konnten die ukrainischen Einheit dabei wertvolle Trophäen erbeuten: einen Vorrat an Hubschraubermunition sowie ein Radargerät, mit dem die Bewegungen von Schiffen im Schwarzen Meer verfolgt werden können.

Laut derselben Quelle hielt Russland die Plattformen seit 2015 besetzt und nutzte sie mit Beginn der Invasion in der Ukraine für militärische Zwecke, insbesondere als Hubschrauberlandeplatz und für Radaranlagen. (afp)

Nordkoreas Kim Jong Un erreicht Russland

Der nordkoreanische Machthaber Kim Jong Un ist nach südkoreanischen Angaben in Russland angekommen. Der Zug mit Kim habe nach Einschätzung des Militärs am frühen Dienstagmorgen die Grenze nach Russland überquert, teilte das südkoreanische Verteidigungsministerium mit. Wie das Militär das festgestellt haben soll, wurde nicht mitgeteilt.

Es wird erwartet, dass Kim den russischen Staatschef Wladimir Putin treffen wird. Weltweit gibt es Befürchtungen, dass die beiden ein Waffengeschäft für den russischen Krieg in der Ukraine abschließen. Analysten zufolge könnte Nordkorea über zahlreiche Artilleriegranaten und Raketen verfügen, die für das russische Militär in der Ukraine von Vorteil sein könnten.

Das Treffen könnte in der ostrussischen Stadt Wladiwostok stattfinden. Dort sei Putin am Montag für die Teilnahme an einem internationalen Forum eingetroffen, berichtete die russische Nachrichtenagentur Tass. In der Stadt gab es 2019 das erste Treffen zwischen Kim und Putin. (ap)

Selenski zuversichtlich nach Treffen mit Baerbock

Nach dem Treffen mit Bundesaußenministerin Annalena Baerbock in Kyjiw hat sich der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski in Bezug auf weitere deutsche Militärhilfe zuversichtlich gezeigt. „Es ist wichtig, dass Partner die Bedürfnisse unseres Staates und unserer Soldaten sowie über den Schutz unserer Energieinfrastruktur hören“, sagte Selenski in seiner abendlichen Videoansprache am Montag. „Ich bin zuversichtlich, dass es Ergebnisse geben wird.“ Zugleich machte sie dem angegriffenen Land allerdings keine Hoffnung auf eine schnelle Entscheidung für eine Lieferung der von Kyjiw gewünschten Taurus-Marschflugkörper. Zunächst müssten „alle Fragen geklärt sein“, betonte sie. (dpa)

Großbritannien: Russland habe zivilen Frachter angegriffen

Großbritannien hat Russland einen versuchten Angriff auf einen zivilen Frachter im Schwarzen Meer vorgeworfen. Das Schiff unter liberianischer Flagge sei eines der beabsichtigten Ziele gewesen, als Russland am 24. August den Hafen von Odessa mit Marschflugkörpern attackiert habe, teilte die britische Regierung am Montag unter Berufung auf Geheimdienstinformationen mit. Die ukrainische Flugabwehr habe die Geschosse abgefangen. Die US-Regierung hatte zuvor vor russischen Angriffen auf zivile Schiffe im Schwarzen Meer gewarnt.

Die Angriffe zerstörten Häfen und Getreidesilos, sagte Premierminister Rishi Sunak sagte im britischen Parlament. „In nur einem Monat hat Russland mehr als 270.000 Tonnen Getreide vernichtet – genug, um eine Million Menschen ein Jahr lang zu ernähren.“ Die Regierung betonte, die zerstörte Menge sei größer als die gesamte von Russland versprochene Spende an afrikanische Länder.

Moskau hatte das Abkommen zum Export von ukrainischem Getreide über das Schwarze Meer im Juli aufgekündigt. Seitdem hat Russland nach britischen Angaben insgesamt 26 Hafeninfrastrukturanlagen in Odessa, Tschornomorsk und Reni zerstört. Vor Beginn des Angriffskriegs sei die Ukraine für 8 bis 10 Prozent der Weizenexporte sowie 10 bis 12 Prozent der Mais- und Gersteausfuhren weltweit verantwortlich gewesen. (dpa)