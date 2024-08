+++ Nachrichten im Nahost-Krieg +++ : Erneut Offensive in Khan Junis

Israels Armee startet einen neuen Vorstoß im südlichen Gazastreifen, die dort ausharrenden Menschen fliehen. Katar, die USA und Ägypten drängen auf einen Geiseldeal.

Khan Junis in Südgaza wieder umkämpft

Die israelische Armee hat im Gebiet von Chan Junis im südlichen Gazastreifen einen neuen Militäreinsatz begonnen. Die dort ausharrenden Menschen flüchten aus dem Gebiet.

Nachrichtendienstliche Erkenntnisse hätten ergeben, dass sich in dem Gebiet Terroristen aufhielten und diese sich seit dem letzten Abzug von Israels Streitkräften dort neu organisierten, teilte das Militär mit. Zudem habe die Luftwaffe mehr als 30 Ziele der islamistischen Terrororganisation Hamas, darunter etwa Waffenlager, angegriffen. Bei den Angriffen sind nach Armeeangaben mehrere Terroristen getötet worden.

Das israelische Militär war in der Vergangenheit mehrfach und auch über längere Zeiträume hinweg in Chan Junis gegen Kampfeinheiten der Hamas aktiv gewesen, hatte sich aber danach jeweils wieder auf feste Positionen außerhalb der Stadt zurückgezogen. Zuletzt war die Armee im Juli aktiv in Chan Junis. Ende des Monats zog sie sich jedoch wieder zurück. Nach Angaben des von der Hamas kontrollierten Medienbüros sind während des vergangenen Vorstoßes 255 Menschen getötet und rund 300 weitere verletzt worden.

Auch zehn Monate nach dem Terrorüberfall der islamistischen Palästinenserorganisation Hamas auf Israel und der bald darauf begonnenen Bodenoffensive Israels schießen Extremisten im Gazastreifen immer noch sporadisch Raketen auf Israel ab. Am Montag feuerten militante Palästinenser 15 Geschosse auf Israel. Medienberichten zufolge geht das Militär davon aus, dass die Raketen im Bereich der Stadt Chan Junis gestartet wurden. Die Angaben lassen sich nicht unabhängig überprüfen. (dpa/taz)

Katar, USA, Ägypten drängen auf Geiseldeal

Die Staats- und Regierungschefs von Katar, Ägypten und den USA fordern Israel und die Hamas auf, die Gespräche über eine Waffenruhe im Gazastreifen am 15. August wieder aufzunehmen. Die drei Länder, die weiterhin zwischen beiden Seiten vermitteln, teilen in einer gemeinsamen Erklärung mit, dass die Gespräche entweder in Doha oder Kairo stattfinden könnten. „Ein Rahmenabkommen liegt nun auf dem Tisch und es müssen nur noch die Details der Umsetzung geklärt werden“, so die Länder.

Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu bestätigte bereits, Israels Vertreter zu dem Treffen am 15. August entsenden zu wollen. „Nach dem Angebot der USA und der Vermittler wird Israel am 15. August eine Delegation von Verhandlungsführern an einen noch zu bestimmenden Ort schicken, um die Details zu klären und das Rahmenabkommen umzusetzen“, teilte Netanjahus Büro am Freitag mit. Von der Hamas gab es noch keine unmittelbare Stellungnahme. (rtr)

Empörung über Umgang mit norwegischen Diplomaten

Die USA und die EU haben die Entscheidung Israels, Norwegens Gesandten bei der palästinensischen Autonomiebehörde im israelisch besetzten Westjordanland den diplomatischen Status abzuerkennen, kritisiert. Norwegen spiele seit Langem eine wichtige Rolle für den Dialog mit der palästinensischen Autonomiebehörde und Israel, sagte US-Außenamtssprecher Matthew Miller am Donnerstag. Schritte, die dazu führten, Norwegen in dieser Rolle zu behindern, „sind nicht hilfreich“, fügte er hinzu.

Israels Außenminister Israel Katz hatte zuvor die Aberkennung des Status der norwegischen Diplomaten wegen des „israelfeindlichen Verhaltens“ Oslos seit Beginn des Gaza-Krieges verkündet. Dies sei der „Preis“, den Norwegen für sein „anti-israelisches Verhalten“ zahlen müsse, erklärte er am Donnerstag.

Norwegen hatte im Mai ebenso wie Spanien und Irland einen palästinensischen Staat anerkannt. Zudem unterstützte Oslo den Internationalen Strafgerichtshof, nachdem dessen Chefankläger einen Haftbefehl unter anderem gegen den israelischen Regierungschef Benjamin Netanjahu beantragte. Im Mai hatte Israel dem spanischen Konsulat in Jerusalem verboten, Konsulardienstleistungen für Palästinenser durchzuführen. Ebenfalls eine „Strafmaßnahme“, wie Katz es ausdrückte. (afp)

USA verlegen Tarnkappenbomber in den Nahen Osten

Angesichts der verschärften Spannungen zwischen dem Iran und Israel haben die USA Tarnkappenbomber des Typs F-22 in den Nahen Osten verlegt. Das für die Region zuständige Zentralkommando der US-Streitkräfte, Centcom, teilte am Donnerstag in einer Onlinebotschaft mit, mit der Stationierung dieser Jagdflugzeuge solle „die Möglichkeit einer regionalen Eskalation durch den Iran oder seine Stellvertreter abgeschwächt“ werden.

Centcom machte keine Angaben dazu, wohin die F-22-Maschinen verlegt wurden und um wieviele Flugzeuge es sich handelt. Tarnkappenbomber sind Kampfflugzeuge, die vom feindlichen Radar nur schwer zu erkennen sind.

Das US-Verteidigungsministerium hatte vergangene Woche kurz nach den Vergeltungsdrohungen des Iran und seiner Verbündeten die Entsendung von zusätzlichen Kriegsschiffen sowie Kampfjets in den Nahen Osten zum Schutz von US-Kräften sowie Israels angekündigt. (afp)

