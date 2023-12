+++ Nachrichten im Nahost-Krieg +++ : USA blockieren UN-Resolution

Ein Entwurf mit der Forderung nach humanitärem Waffenstillstand scheitert im Sicherheitsrat. Guterres wird nun auch von Israels Opposition angegangen.

Jair Lapid wirft Guterres Antisemitismus vor

Der israelische Oppositionsführer hat UN-Generalsekretär António Guterres Antisemitismus vorgeworfen, nachdem dieser in einem seltenen Vorgang den Sicherheitsrat zum Handeln im Gaza-Krieg aufgefordert hatte. Jair Lapid schrieb am Samstag auf der Plattform X mit Blick auf den Artikel 99, den Guterres mit dem Ziel eines humanitären Waffenstillstands bemüht hatte, dieser sei seit Jahrzehnten nicht vom UN-Generalsekretär angewandt worden. „Nicht, als eine halbe Million Menschen in Syrien getötet wurden, mehr als vier Millionen im Kongo getötet, 450.000 in Darfur geschlachtet wurden oder als in der Ukraine Zehntausende getötet wurden und Millionen flohen.“

Lapid schrieb weiter: „Nur wenn Israel sich verteidigt, nachdem unsere Kinder von brutalen Terroristen ermordet und unsere Leute als Geiseln genommen wurden, beschließt der UN-Generalsekretär plötzlich, den Artikel 99 anzuwenden, um der Hamas zu helfen. Woher wissen wir, dass es Antisemitismus ist? Weil es keine andere rationale Erklärung gibt.“ (dpa)

Auswärtiges Amt: Deutsche Familie in Gaza getötet

Im Gaza-Krieg sind nach Angaben der Bundesregierung wohl auch deutsche Staatsbürger getötet worden. „Wir müssen zum jetzigen Zeitpunkt leider davon ausgehen, dass unter den Opfern der Kämpfe in Gaza auch eine deutsche Familie ist“, hieß es am Samstag auf Anfrage aus dem Auswärtigen Amt in Berlin. Nähere Angaben wurden nicht gemacht. Die Süddeutsche Zeitung berichtete unter Berufung auf Informationen von Angehörigen, dass eine sechsköpfige deutsche Familie am 25. Oktober bei einem israelischen Bombenangriff in ihrem Wohnhaus in Gaza getötet worden sei. (dpa)

Erneut Beschuss an israelisch-libanesischer Grenze

Der Beschuss an Israels Grenze zum Libanon geht weiter. Nach neuen Raketenangriffen aus dem Libanon auf israelisches Gebiet habe die Armee auf die Orte zurückgefeuert, von denen aus die Angriffe erfolgt seien, teilte das israelische Militär am Samstag mit.

Aus libanesischen Sicherheitskreisen hieß es, dass das Grenzdorf Aita al-Schaab in der Nacht von heftigen Luftangriffen getroffen wurde. Zu dem Zeitpunkt sollen sich dort hauptsächlich Hisbollah-Mitglieder aufgehalten haben. Der Hisbollah-nahe TV-Sender Al-Majadin berichtete, dass in dem Ort einige Häuser zerstört wurden. Der von der pro-iranischen Hisbollah geführte libanesische Fernsehsender Al-Manar meldete, dass weitere Dörfer im Grenzgebiet von israelischen Beschuss getroffen wurden. Die Schiitenorganisation äußerte sich zunächst nicht.

In der Nacht hätten israelische Kampfjets außerdem eine Reihe von Stützpunkten der libanesischen Schiitenmiliz Hisbollah angegriffen. Das Militär sprach von „Terrorzielen“, darunter Kommando- und Kontrollzentralen der Hisbollah. Es gab zunächst auf beiden Seiten keine Berichte über mögliche Opfer.

Seit Beginn des Gaza-Krieges nach dem Hamas-Massaker in Israel am 7. Oktober kommt es immer wieder zu Konfrontationen zwischen Israels Armee und militanten Gruppierungen wie der Hisbollah in der israelisch-libanesischen Grenzregion. Es ist die schwerste Eskalation seit dem zweiten Libanon-Krieg 2006. (dpa)

Gazas Gesundheitsbehörde: 133 Tote binnen 24 Stunden

Bei israelischen Angriffen im Gazastreifen sind nach Angaben der von der Hamas kontrollierten Gesundheitsbehörde binnen 24 Stunden 133 weitere Menschen getötet worden. 71 Tote und 160 Verletzte seien in das Al-Aksa-Krankenhaus gebracht worden, 62 Tote und rund 100 Verletzte in die Nasser-Klinik, teilte die Behörde am Samstag mit. Die Angaben lassen sich nicht unabhängig überprüfen.

Die meisten der Angriffe sind nach palästinensischen Angaben im zentralen und südlichen Teil des Küstenstreifens erfolgt. Israelische Bodentruppen sind vor allem im Norden und Süden des Gazastreifens im Einsatz und werden dabei von der Luftwaffe unterstützt. Es gibt Berichte über heftige Kämpfe in Chan Junis im Süden. Der Ort gilt als eine Hochburg der islamistischen Terrororganisation Hamas.

Der israelische Armeesprecher veröffentlichte am Samstag in arabischer Sprache eine Aufforderung an Einwohner von Wohnorten im nördlichen Gazastreifen, vor den Kämpfen in eine sicherere Gegend im westlichen Teil der Stadt Gaza zu fliehen. Man werde außerdem eine Evakuierung aus Chan Junis in Richtung Westen ermöglichen, hieß es in der Mitteilung. In der Stadt Rafah werden man vom Vormittag an mit einer vierstündigen Feuerpause die Versorgung mit humanitären Hilfsgütern erlauben. (dpa)

Irans Außenminister warnt vor „unkontrollierter Explosion“

Nach dem US-Veto im UN-Sicherheitsrat zu einer Resolution mit der Forderung nach einer sofortigen Waffenruhe im Gazastreifen hat der Iran vor einer „unkontrollierten Explosion“ im Nahen Osten gewarnt. Der iranische Außenminister Hossein Amir-Abdollahian rief überdies am Samstag in einem Telefonat mit UN-Generalsekretär António Guterres nach Angaben seines Ministeriums dazu auf, den Rafah-Grenzübergang zwischen Ägypten und dem Gazastreifen unverzüglich zu öffnen, damit humanitäre Hilfe in das Palästinensergebiet gelangen könne. (afp)

Vize-US-Botschafter bei UN kritisiert Forderung nach Waffenruhe

Die Forderung nach einer sofortigen Waffenruhe im Gazastreifen sei „realitätsfremd“ und „hätte vor Ort nichts verändert“, sagte der stellvertretende UN-Botschafter der USA, Robert Wood, in New York. Außerdem würde eine Waffenruhe der Hamas erlauben „zu wiederholen, was sie am 7. Oktober getan hat“, ergänzte er mit Blick auf den Angriff der Palästinenserorganisation auf Israel, der den Krieg ausgelöst hatte.

Eine sofortige Waffenruhe würde lediglich „die Saat für einen zukünftigen Krieg pflanzen, denn die Hamas hat keinen Wunsch nach einem dauerhaften Frieden“, sagte der US-Diplomat weiter. (afp)

USA blockieren UN-Resolution für humanitären Waffenstillstand

Die Vetomacht USA hat im UN-Sicherheitsrat einen Resolutionsentwurf mit der Forderung nach einem humanitären Waffenstillstand im Nahost-Krieg blockiert. In dem Gremium hätten 13 Staaten für den Entwurf gestimmt, Großbritannien habe sich der Stimme enthalten, teilten die UN am Freitag (Ortszeit) in New York mit.

Die USA argumentierten, ein bedingungsloser Waffenstillstand würde der Terrororganisation Hamas in die Hände spielen. Sie könne sich dann neu organisieren und Israel wieder angreifen. Der Sicherheitsrat war zu der Dringlichkeitssitzung zu dem Nahost-Krieg zusammengekommen.

Vorausgegangen war ein Schreiben des UN-Generalsekretärs António Guterres. Er hatte den Sicherheitsrat aufgefordert, die Kämpfe im Gaza-Streifen durch einen dauerhaften humanitären Waffenstillstand zu beenden.

Das ständige Bombardement der israelischen Streitkräfte werde bald zu einem kompletten Zusammenbruch der öffentlichen Ordnung führen, selbst begrenzte humanitäre Hilfe sei dann unmöglich.

UN-Offizielle beschreiben die humanitäre Lage für die 2,3 Millionen Menschen im Gaza-Streifen nach mehr als zwei Monaten Krieg als „apokalyptisch“. Die Hamas hatte Israel am 7. Oktober überfallen, etwa 1.200 Menschen getötet und rund 240 Geiseln genommen.

Israels Armee reagierte mit einem massiven Beschuss des Gaza-Streifens und riegelte das Gebiet ab, das die Hamas beherrscht. Die Hamas und israelische Truppen liefern sich Bodenkämpfe. Tausende Menschen kamen dort bereits ums Leben. (epd)

Drei Hisbollah-Kämpfer in Syrien getötet

Bei einem israelischen Drohnenangriff im Süden Syriens sind nach Angaben einer Beobachterorganisation drei Kämpfer der libanesischen Hisbollah-Miliz und ein Syrer getötet worden. Die Männer seien in der syrischen Provinz Kuneitra unweit der von Israel besetzten Golan-Höhen in einem gemieteten Auto unterwegs gewesen, als sie von der Drohne angegriffen worden seien, erklärte die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte am Freitag gegenüber der Nachrichtenagentur AFP.

Die Hisbollah erklärte später, dass drei ihrer Kämpfer getötet worden seien. Nähere Angaben machte die vom Iran unterstützte schiitische Miliz nicht.

Israel hat schon hunderte Luftangriffe auf syrischem Gebiet ausgeführt, meist waren pro-iranische Milizen und Hisbollah-Kämpfer oder Positionen der syrischen Armee das Ziel. Israel nimmt zu den Angriffen in der Regel nicht Stellung. Seit dem Krieg zwischen Israel und der islamistischen Palästinenserorganisation Hamas gibt es Befürchtungen, dass die schwer bewaffnete Hisbollah in den Krieg gegen Israel eintreten könnte. (afp)

Geiselbefreiung im Gazastreifen misslungen

Bei einer versuchten Geiselbefreiung im Gazastreifen sind israelischen Angaben zufolge zwei israelische Soldaten „schwer verwundet“ worden. Bei dem Einsatz seien „zahlreiche Terroristen“, die an der Entführung und Bewachung der Geiseln beteiligt gewesen seien, getötet worden, erklärte Israels Armee am Freitag. Es seien bei dem Vorgang jedoch keine Geiseln befreit worden.

Die radikalislamische Hamas hatte zuvor erklärt, ihre Kämpfer hätten „einen israelischen Versuch, einen gefangenen Israeli zu befreien“, vereitelt. Die Geisel sei „für tot erklärt“ worden, hieß es in einer Erklärung.

Die israelische Armee wollte die Erklärung der Hamas weder bestätigen noch dementieren. „Bitte unterlassen Sie es, unbestätigte Gerüchte zu verbreiten und den psychologischen Terror der Hamas zu unterstützen“, forderten Israels Streitkräfte. (afp)