+++ Corona News vom Freitag +++ : Forschungsprojekt in München

Forscher starten Studie mit 3.000 Haushalten. CO2-Ausstoß könnte durch Pandemie stark sinken. Nachrichten zum Coronavirus im Live-Ticker.

Forscher untersuchen 3.000 Haushalte in München

10.20: Eine wissenschaftliche Studie mit zufällig ausgewählten 3.000 Haushalten in München soll Erkenntnisse zur Ausbreitung der Pandemie in Deutschland bringen. Das Forschungsprojekt sei auf ein Jahr angelegt und solle in wenigen Tagen erste Erkenntnisse liefern, sagt Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) in München. Die Studie mit regelmäßigen Blutabnahmen und Befragungen beginne am Sonntag, kündigt der Medizinprofessor Michael Hoelscher an.

Schutzmarken schützen nicht in vollem Maße vor Infektion

10.08 Uhr: Der Präsident des Robert-Koch-Instituts, Lothar Wieler, weist erneut darauf hin, dass das Tragen von Behelfsmasken nicht vor einer Infizierung mit dem Coronavirus schütze. Das könne allenfalls helfen, eigene Tröpfchen zurückzuhalten und andere damit vor einer Infektion zu schützen, sagt Wieler in Berlin. Wichtig sei, dass diejenigen, die Symptome zeigen, unbedingt zu Hause bleiben. Für Busse und Bahnen gelte im Besonderen, Abstand zu halten. Notfalls sollte die Taktung im öffentlichen Nahverkehr erhöht werden.

Höhepunkt der Pandemie in Großbritannien doch früher

9.59 Uhr: Die britische Regierung rechnet mit dem Höhepunkt der Krankheitswelle in den kommenden Wochen und damit etwas früher als bisher. Die neue Prognose hätten Modellrechnungen ergeben, sagt Gesundheitsminister Matt Hancock der BBC. „Aber das hängt sehr, sehr davon ab, wie viele Menschen sich an die Regeln zur Kontaktvermeidung halten.“

Gastronomie und Tourismus in Spanien stark betroffen

9.37 Uhr: In Spanien schlagen die drastischen Einschränkungen des öffentlichen Lebens im Kampf gegen die Epidemie voll auf die Dienstleistungsbranche durch. Vor allem Hotels und Restaurants leiden unter der Ausgangssperre und dem Ausbleiben der Touristen. Die Branche macht rund die Hälfte der spanischen Wirtschaftskraft aus.

Wahlverschiebung in Polen gefordert

9.35 Uhr: In der polnischen Regierungskoalition werden Stimmen für eine Verschiebung der für den 10. Mai geplanten Präsidentenwahl laut. Die Gefahr einer Verbreitung des Virus bei dem Votum sei zu groß, erklärt der Chef der Partei Porozumienie, Jaroslaw Gowin, in einem Zeitungsinterview. Er habe aber deshalb nicht mit einem Koalitionsbruch gedroht. Der Vorsitzende der in dem Regierungsbündnis führenden Partei Recht und Gerechtigkeit (PiS), Jaroslaw Kaczynski, hält an dem Termin fest, wie er im Rundfunk sagt. Noch am Freitag solle das polnische Unterhaus entscheiden, ob die Abstimmung per Briefwahl durchgeführt werden solle.

9.23 Uhr: Die Europäische Kommission gibt nach Angaben des Wirtschaftsministeriums grünes Licht für mehr zinsgünstige Kredite an Unternehmen. „Jetzt können auch die Bundesländer flächendeckend Kreditprogramme aufsetzen“, sagt Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU). Die Förderbanken der Länder könnten nun die gleichen Konditionen anbieten, wie es die KfW bereits seit dem 23. März mache.

Schwierige Zeiten für die US-amerikanische Wirtschaft

9.19 Uhr: Die US-Wirtschaft wird nach Prognose der Großbank Morgan Stanley in diesem Jahr so stark einbrechen wie seit 1946 nicht mehr. Das Bruttoinlandsprodukt dürfte um 5,5 Prozent schrumpfen, sagen die Analysten voraus. Im gerade begonnenen zweiten Quartal werde es sogar einen Einbruch um 38 Prozent geben, während das auf das Jahr hochgerechnete Minus im ersten Vierteljahr bei 3,4 Prozent liegen soll. Die Arbeitslosenquote soll im Frühjahr mit 15,7 Prozent ihren Höchststand erreichen, etwa 21 Millionen Stellen sollen dabei wegfallen.

Grenzschließungen nach Ostern?

8.44 Uhr: Unter den EU-Mitgliedsstaaten laufen nach Angaben von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen Gespräche, ob bestehende Grenzschließungen über Ostern hinaus verlängert werden sollten oder nicht.

Für Hamsterkäufe gewappnet

8.53 Uhr: Die britische Supermarktkette Sainsbury's lockert ab Sonntag Mengenbeschränkungen beim Einkauf, die angesichts von Hamsterkäufen und leeren Regalen eingeführt worden waren. Sainsbury habe wieder genug Lagerbestände, schreibt Unternehmenschef Mike Coupe an die Kunden. Bei besonders begehrten Waren wie H-Milch, Nudeln und Dosentomaten werden aber weiterhin in limitierter Zahl pro Kunde.

Genug Beatmungsplätze in Deutschland

8.43 Uhr: Die Kapazitäten für schwere Krankheitsverläufe sind in Deutschland nach Ansicht des Präsidenten der Deutschen Krankenhausgesellschaft (DKG), Gerald Gaß, ausreichend. „Ich bin zuversichtlich, dass wir die nächsten zehn, 14 Tage schaffen werde, jedem Patienten bei Bedarf einen Beatmungsplatz ermöglichen“, sagt Gaß in einem Interview mit n-tv. Derzeit würden 2.500 Patienten auf Intensivstationen beatmet und seien noch gut 10.000 Beatmungsplätze frei.

Wirtschaftshilfen und Boni in Ungarn

8.24 Uhr: Ungarn kündigt einen Fonds zur Abfederung der wirtschaftlichen Folgen der Krise an. Das Vorhaben solle am Samstag präsentiert werden, sagt Ministerpräsident Viktor Orban im Hörfunk. Es werde das größte Wirtschaftshilfen-Paket in der Geschichte des Landes sein. Unter anderem sei geplant, Mitarbeitern im Gesundheitssystem einen Jahresbonus von umgerechnet rund 1.400 Euro zu zahlen.

Google wertet Standortdaten aus

8.20 Uhr: Google hat am Donnerstag Analysen mit Standortdaten veröffentlicht, die aufzeigen, wie sich Auflagen zur Eindämmung des Virus auswirken. Der weltweit größte Datensatz von Milliarden Handynutzern in 131 Ländern kann Gesundheitsbehörden dabei helfen, festzustellen, ob sich Menschen beispielsweise an Ausgangssperren halten. Die Berichte enthalten Tabellen, die abbilden, inwieweit die Besuche von Bahnhöfen, Busstationen oder Bäckereien abgenommen haben.

Weniger Emissionen durch Corona

8.08 Uhr: Der weltweite CO2-Ausstoß könnte wegen der Krise so deutlich sinken wie seit dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr. Es könnte in diesem Jahr zu einem Rückgang von mehr als fünf Prozent kommen, sagt Rob Jackson, Vorsitzender des „Global Carbon Projects“, das weltweit beachtete Analysen zu dem Thema erstellt. Zuletzt hatte es während der Finanzkrise 2008 einen Rückgang in Höhe von 1,4 Prozent des CO2-Ausstoßes gegeben.

„Wir glauben, dass die Zahl fünf oder zehn Mal so hoch ist.“

7.46 Uhr: Bis zu 10 Millionen Menschen weltweit könnten sich nach Einschätzung des obersten medizinischen Beraters in Australien angesteckt haben. Die Dunkelziffer dürfte wegen knapper Tests in einigen Länder hoch sein, sagt Brendan Murphy. „Weltweit haben wir inzwischen die Marke von einer Million Infektionen überschritten. Aber wir glauben, dass die wahre Zahl fünf oder zehn Mal so hoch ist.“ Australien hat bisher knapp 5.300 Infektionen und 28 Tote gemeldet.

Rumänien: Verschiebung der Wahlen wahrscheinlich

7.38 Uhr: Die Minderheitsregierung in Rumänien wird die für Juni geplanten Kommunalwahlen sehr wahrscheinlich verschieben, sagt Ministerpräsident Ludovic Orban dem TV-Sender Digi24. Der Höhepunkt der Krise werde Ende April erwartet. Die Parlamentswahl ist für November geplant. In Rumänien sind bisher 115 Menschen an Covid-19 gestorben, es gibt 2.738 bestätigte Infektionen.

Zunächst kein Corona-Bier mehr

7.03 Uhr: Mexiko wird vorerst kein Corona-Bier mehr brauen. Die Regierung stufe den Weiterbetrieb der Brauerei als nicht dringlich ein, teilt der Mutterkonzern Grupo Modelo mit. Die Produktion werde aktuell heruntergefahren und am Sonntag gestoppt. Die Herstellung von landwirtschaftlichen und Lebensmittelprodukten ist in Mexiko weiterhin gestattet.

Deutschland: Über 1.000 Tote

6.35 Uhr: In Deutschland sind mehr als 1.000 Menschen an der Lungenkrankheit Covid-19 gestorben, wie das Robert-Koch-Institut mitteilt. Die Zahl der Toten habe sich gegenüber dem Vortag um 145 auf 1.017 erhöht. Die Zahl der Infektionen sei um 6.174 auf 79.696 Fälle gestiegen.

60 neue asymptomatische Patienten in China

4.44 Uhr: In China gibt es 31 neue Infektionsfälle, darunter zwei lokal übertragene Infektionen, teilte die nationale Gesundheitsbehörde mit. Zudem seien am Donnerstag auch vier neue Todesfälle gemeldet worden, alle in der Metropole Wuhan. Die Gesamtzahl der Infektionen auf dem chinesischen Festland beläuft sich den Behörden zufolge nun auf 81.620, die Zahl der Verstorbenen beträgt 3.322. Außerdem wurden 60 neue asymptomatische Patienten gemeldet, also Menschen, die positiv auf das Coronavirus getestet wurden, aber keine Krankheitssymptome aufweisen. (rtr)

USA: weltweite Rekordzahl von Toten binnen eines Tages

3:48: In den USA ist die bislang weltweit höchste Zahl von Todesfällen binnen 24 Stunden innerhalb eines Landes verzeichnet worden. Auch verzeichnen die USA die weltweit meisten Infektionen, nämlich bis Donnerstagabend rund 244.600. Nach Angaben der Johns-Hopkins-Universität wurden zwischen Mittwoch- und Donnerstagabend 1.169 weitere Todesfälle registriert. Insgesamt starben bis Donnerstagabend 5.926 Menschen in den USA an Covid-19. Laut den Prognosen der dortigen Regierung könnten zwischen 100.000 und 240.000 Menschen an der Lungenkrankheit Covid-19 sterben.

Die weltweit meisten verzeichneten Todesopfer der Pandemie gibt es weiterhin in Italien, gefolgt von Spanien. In Italien zählte die Johns-Hopkins-Universität 13.915 Tote. Der deutliche Anstieg der Infektionszahlen in den USA hängt auch damit zusammen, dass inzwischen mehr getestet wird. Laut US-Vizepräsident Mike Pence wurden inzwischen mehr als 1,3 Millionen Corona-Tests ausgeführt. (afp)

Zweite Welle in Wuhan?

3.29 Uhr: Hohe Funktionäre fordern Wuhans Einwohner auf, ihre Schutzmaßnahmen zu verstärken und das Verlassen der Wohnung zu vermeiden. Auf dem Festland Chinas sind die täglichen Fallzahlen seit dem Höhepunkt der Krise im Februar zwar stark zurückgegangen, sodass Peking die Industrien des Landes wieder hochfahren konnte. Die Funktionäre sind jedoch besorgt über die Gefahr einer sogenannten zweiten Welle, da jeden Tag Dutzende neue Fälle mit Reisenden aus Übersee gemeldet werden.

Hongkong verschärft Maßnahmen

2.55 Uhr: Hongkong schließt Bars und Lokale für zwei Wochen, um die Ausbreitung des Coronavirus zu verlangsamen. Bei Verstößen drohen bis zu sechs Monate Gefängnis und eine Geldstrafe, teilte die Regierung der Finanzmetropole mit. Alkohol werde weiterhin in Supermärkten und Lebensmittelläden erhältlich sein.

Ausrüstungslieferung aus Russland wird bezahlt

2.42 Uhr: Die USA werden für die von Russland gelieferte Flugzeugladung mit medizinischer Ausrüstung bezahlen, sagte ein Vertreter der Trump-Regierung. Zuvor hatte es Verwirrung darüber geben, ob Russland die 60 Tonnen Ausrüstung unentgeltlich geschickt habe oder ob es die Lieferung von Beatmungsgeräten, Atemschutzmasken und anderer Gegenstände nach einem Telefonat zwischen Donald Trump und Wladimir Putin verkauft habe. (rtr)

US-Regierung will Behandlungskosten übernehmen

2.26: Millionen Amerikaner ohne Krankenversicherung sollen nach dem Willen des Weißen Hauses nicht für Covid-19-Behandlungen bezahlen müssen. US-Vizepräsident Mike Pence sagte am Donnerstagabend im Weißen Haus: „Wir wollen, dass kein Amerikaner sich Sorgen machen darüber muss, einen Test oder eine Behandlung zu bekommen.“ Präsident Donald Trump habe die Arbeitsgruppe im Weißen Haus angewiesen, Wege zu finden, wie die Regierung für Behandlungen der rund 30 Millionen nicht-versicherten Amerikaner bezahlen könne. (dpa)

Ausgehverbote nach Geschlecht

2.15 Uhr: Um die Ausbreitung zu verlangsamen, begrenzt Peru die Ausgehzeiten. Wie der peruanische Präsident Martin Vizcarra sagte, dürfen Männer und Frauen ihre Häuser nur an bestimmten Tagen, getrennt nach Geschlecht, verlassen. So dürften montags, mittwochs und freitags nur Männer nach draußen gehen, um sich zu versorgen. Frauen dürften dann dienstags, donnerstags und samstags ausgehen. Sonntags dürfe niemand das Haus verlassen.

Vorwahlen in Wisconsin sollen stattfinden

1.19 Uhr: Ein Bundesgericht lehnt eine Verschiebung der für nächste Woche geplanten Präsidentschaftsvorwahl der Demokraten in Wisconsin ab. Die Durchführung des Nominierungswettbewerbs am Dienstag würde zwar „beispiellose Belastungen“ für Wähler und Wahlhelfer schaffen, es sei aber nicht angemessen, dass ein Bundesgericht die landesweiten Wahlen verzögert, teilte Richter William Conley mit. Allerdings verlängerte er die Zeit für die Abstimmung. Der demokratische US-Präsidentschaftsbewerber Bernie Sanders hatte den Bundesstaat Wisconsin aufgefordert, die Vorwahl wegen der Pandemie zu verschieben. Sanders liegt bei den Demokraten hinter Joe Biden. Die Präsidentschaftswahl findet Anfang November statt. (rtr)