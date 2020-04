US-Wahlen in der Corona-Krise : US-Wahlkalender steht infrage

Joe Biden, Favorit für die Kandidatur der Demokrat*innen, regt eine Verschiebung des Parteitags an. Können die eigentlichen Wahlen stattfinden?

BERLIN taz | Inmitten der dramatischen Entwicklung der Corona-Epidemie in den USA hat der voraussichtliche demokratische Präsidentschaftskandidat Joe Biden angeregt, den Parteitag der Demokrat*innen zu verschieben. Er könne sich kaum vorstellen, dass der Parteitag wie geplant Mitte Juli in Milwaukee, Wisconsin stattfinden könne, sagte Biden in einem Interview mit dem Sender MSNBC.

Zu dem Parteitag kommen alle 4.750 Delegierten und einige Tausend weitere demokratische Anhänger*innen und Parteifunktionär*innen zusammen. Mit großem Pomp und ausufernder Medienberichterstattung wird der oder die Kandidat*in gekrönt – im Idealfall ein schwungvoller Auftakt für die Schlussphase des eigentlichen Wahlkampfes bis zum Wahltermin Anfang November.

Der Juli-Termin sei ursprünglich gewählt worden, sagte Biden, um in der medialen Aufmerksamkeit nicht mit den Olympischen Sommerspielen in Japan zu konkurrieren, die am 24. Juli beginnen sollten. Jetzt, wo die verschoben seien, gebe es mehr Zeit, und der Parteitag könne auf den August verschoben werden. Da soll auch der republikanische Nominierungsparteitag in North Carolina stattfinden, bei dem Donald Trump offiziell erneut zum Kandidaten gekürt wird. Bei den Republikaner*innen wird eine Verschiebung derzeit ausgeschlossen.

Bidens Wahlkampfteam würde durch eine Verschiebung Zeit gewinnen. Denn noch ist er gar nicht offiziell demokratischer Kandidat – in über der Hälfte der US-Bundesstaaten haben die Vorwahlen noch gar nicht stattgefunden, und viele haben wegen der Corona-Krise ihre Wahltermine verschoben.

Parteitag als Medienereignis

Der ursprüngliche Terminkalender der Demokraten ist ohnehin nicht mehr zu halten: Eigentlich sollten alle Vorwahlergebnisse bis zum 9. Juni feststehen und bis zum 20. Juni alle Delegierten persönlich benannt sein. Aber elf Bundesstaaten wählen jetzt überhaupt erst Anfang Juni, schon drei Bundesstaaten haben ihre Vorwahlen auf den 20. und 23. Juni verlegt.

Solange Bidens Konkurrent Bernie Sanders nicht von sich aus aufgibt, wird damit die endgültige Entscheidung über die Kandidatur wohl erst im Juni fallen.

So wie sich die Epidemie derzeit entwickelt, scheint selbst die Durchführung von normalen Parteitagen im August fraglich. Zwar könnte die Abstimmung auch elektronisch erfolgen, aber der Parteitag als Medienereignis würde damit wegfallen. Das wäre wahlkampfchoreografisches Neuland für alle Beteiligten. Sanders hat bislang auf Bidens Vorstoß zur Verschiebung des Parteitages nicht reagiert.

Eine Verschiebung des eigentlichen Wahltermins hingegen ist schwer denkbar. Seit 1845 legt ein Bundesgesetz den Wahltermin für die Präsidentschafts- und Kongresswahlen (alle zwei Jahre wird das gesamte Repräsentantenhaus und je ein Drittel der Senator*innen neu gewählt) auf den „ersten Dienstag nach dem ersten Montag im November“ eines Wahljahres fest.

Der Präsident kann das per Dekret nicht ändern – nicht einmal in Zeiten von Notstand oder Kriegszustand. Theoretisch könnte der Kongress ein entsprechendes Gesetz verabschieden – aber der zeitliche Spielraum wäre gering, denn die Konstituierung des neuen Kongresses am 3. Januar des Folgejahres und die Amtseinführung des Präsidenten am 20. Januar sind in der Verfassung festgeschrieben. Die aber will niemand ändern.

Demokratie in Zeiten der Pandemie

Denkbar und wahrscheinlicher ist daher, dass die für die Durchführung der Wahl zuständigen Bundesstaaten die Möglichkeiten zur Briefwahl und zum „Early Voting“, also der Stimmabgabe vor dem eigentlichen Wahltermin, so massiv ausweiten, dass am Wahltag entweder gar nicht mehr gewählt wird oder zumindest keine größeren Menschenansammlungen zu erwarten sind.

Genau das vorzubereiten, fordert auch Joe Biden in seinem MSNBC-Interview. „Es geht darum, sicherzustellen, dass wir unsere Demokratie auch unter den Bedingungen einer Pandemie leben können“ sagte er.

Sollten übrigens einer oder beide Kandidaten krank werden oder gar sterben – Trump, Biden und Sanders gehören alle der Risikogruppe an – kann der jeweilige Parteivorstand einen neuen Kandidaten nominieren.