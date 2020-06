+++ Corona News am Montag +++ : Kein Grund zu klagen

Gericht bestätigt die Einschränkungen in Gütersloh. Bundestag billigt Konjunkturprogramm. Die Nachrichten zum Coronavirus im Live-Ticker.

Elf Spuckattacken gegen NRW-Polizist:innen seit Februar

14.11 Uhr: Vom 1. Februar bis Ende Mai ist es in NRW elf mal zu Spuckattacken gegen Polizisten gekommen. Acht Mal behaupteten die Täter selbst, sie hätten Corona. Zwei Mal ist die Polizei sich sicher, obwohl die Beschuldigten nichts sagten. Bei einer Tat lagen keine Aussagen oder Hinweise auf eine Infektion vor. Ob sich ein Beamter tatsächlich angesteckt hat, weiß das Innenministerium nicht, wie aus der Antwort auf eine Kleine Anfrage der AfD im Landtag hervor geht. Demnach hatte es sogar einen Internetaufruf zu Spuckattacken gegen Polizist:innen gegeben. Dabei „lag die Zielrichtung konkret darin, Polizeibeamte mit dem Coronavirus anzustecken“, so das Ministerium. (dpa)

Niedrige Mehrwertsteuer ermuntert kaum zum Konsumieren

13.56 Uhr: Die Mehrheit der Bürger fühlt sich nach einer Umfrage durch die Mehrwertsteuersenkung nicht ermuntert, mehr Geld auszugeben. Entsprechend äußerten sich in der am Montag veröffentlichten Befragung des Yougov-Instituts 57 Prozent. 24 Prozent gaben an, sich dazu ermuntert zu fühlen. 19 Prozent machten keine Angabe. Zweck der Mehrwertsteuersenkung ist es, den Konsum anzukurbeln und damit die in der Corona-Krise leidende Wirtschaft. (dpa)

Gericht bestätigt Einschränkungen im Kreis Gütersloh

13.26 Uhr: Der derzeit eingeschränkt geltende Lockdown im Kreis Gütersloh ist rechtmäßig. Das hat das Oberverwaltungsgericht des Landes Nordrhein-Westfalen am Montag in Münster entschieden. Ein Bewohner der Stadt Schloß Holte-Stukenbrock hatte die Überprüfung einer Landesverordnung verlangt. Die Regionalverordnung ist nach dem Corona-Ausbruch in einem Schlachtbetrieb der Firma Tönnies in Rheda-Wiedenbrück in Kraft getreten und gilt im ganzen Kreisgebiet bis zum 30. Juni.Der Antragsteller kritisiert, dass auch Städte wie sein Wohnort und Versmold, Borgholz oder Halle in Westfalen betroffen sind, obwohl es dort keine oder kaum Infizierte gibt. Diese Ansicht teilt das OVG nicht. Wegen der Vielzahl der positiven Corona-Tests unter Mitarbeitern im Schlachtbetrieb bei Tönnies bestehe eine hinreichend konkrete Gefahr des Überspringens auf die übrige Bevölkerung. Das Land habe daher seinen Ermessensspielraum mit Schutzmaßnahmen für den gesamten Kreis nicht überschritten.(dpa)

Tennis-Damenchefin über US Open: „Geradezu absurd“

12.44 Uhr: Die deutsche Damen-Tennischefin Barbara Rittner ist nach den Vorfällen bei der umstrittenen Adria-Tour noch nicht davon überzeugt, dass die US Open im September wie geplant stattfinden. „Ich glaube, alle Spielerinnen und alle Spieler beäugen jetzt genau, was passiert, und die Adria-Tour war natürlich eine absolute Katastrophe“, sagte die 47-Jährige am Sonntagabend im NDR.

Die US Open sollen am 31. August in New York beginnen, das besonders hart vom Coronavirus betroffen war. „Ich persönlich hätte mir gewünscht, dass das Turnier an einen anderen Ort verlegt wird“, sagte Rittner. „Es ist für mich ein ganz komisches Gefühl, dort hinzureisen ein paar Wochen später und so zu tun, als sei nichts und ein Tennisturnier zu spielen. Das finde ich geradezu absurd.“ (dpa)

Bundestag beschließt Steuer-Senkung und Familienbonus

12.31 Uhr: Der Bundestag hat das Konjunkturpaket zur Stärkung der Konjunktur in der Corona-Krise gebilligt. Die Maßnahmen, deren Herzstück die Absenkung der Mehrwertsteuer im zweien Halbjahr 2020 ist, wurde am Montag in einer Sondersitzung des Parlaments mit den Stimmen von Union und SPD beschlossen. FDP und AfD stimmten mit Nein, Linke und Grüne enthielten sich. Die Mehrwertsteuer wird nach einem Beschluss des Bundestags für ein halbes Jahr von 19 auf 16 Prozent gesenkt.Außerdem sollen Familien zum Anschub der Konjunktur einen Bonus von 300 Euro pro Kind bekommen. Damit die Änderungen in Kraft treten können, bedarf es am Nachmittag noch der Zustimmung des Bundesrats. (dpa)

Höchste Zahl an Neuinfektionen in Tschechien seit April

12.10 Uhr: Tschechien hat die höchste tägliche Zahl an Neuinfektionen seit Anfang April registriert. Am Sonntag wurden 305 bestätigte Erkrankungsfälle gemeldet, während es am Samstag noch 260 gewesen waren. Nach Einschätzung von Gesundheitsminister Adam Vojtech handelt es sich nicht um eine zweite Welle. Grund für den sprunghaften Anstieg sei ein lokaler Infektionsherd in der Industrieregion Mährisch-Schlesien, sagte der 33-Jährige am Montag. Dort finden derzeit Reihenuntersuchungen unter Bergleuten des staatlichen Steinkohleförderers OKD statt.Während die Maßnahmen im Rest des Landes weiter gelockert werden, kommt es in der östlichen Region zu Verschärfungen. Unter anderem sind dort bis auf Widerruf nur Versammlungen von bis zu 100 Menschen zulässig. (dpa)

Steinmeier: Demokratie hat sich in Coronakrise bewährt

12.05 Uhr: In der Pandemie hat sich nach Einschätzung von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier die Stärke der Demokratie und die Schwäche autoritärer Systeme bewiesen. „Die vergangenen Wochen haben gezeigt: Unsere Demokratie kann auf existenzielle Bedrohungen reagieren, und zwar schnell, entschieden und kraftvoll“, sagte Steinmeier am Montag in Berlin. „Wir sind gemeinsam in der Lage, in kürzester Zeit umzusteuern, gewohnte Pfade zu verlassen und auch unter Ungewissheitsbedingungen zu entscheiden, notfalls Irrtümer einzuräumen und zu korrigieren.“

Bei einem Forum zum Thema „Testfall Corona – Wie geht es unserer Demokratie“ erinnerte Steinmeier daran, dass es zuletzt in vielen Teilen der Welt, auch in Europa, eine „Faszination des Autoritären“ gegeben habe. Es sei aber unübersehbar, dass im Kampf gegen die Pandemie weder markige Sprüche noch Kraftmeierei, weder Demagogie noch Selbstüberschätzung helfen, sagte der Bundespräsident.

Berlin: Mehr jüngere Menschen infizieren sich mit Corona

11.26 Uhr: Unter den Neuinfizierten in Berlin steigt der Anteil jüngerer Menschen. Das gab Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci am Montag bekannt. „Bei den Neuinfizierten beobachten wir, dass im Durchschnitt weniger Ältere betroffen sind, stärker im Bereich Altersgruppe Kinder und deren Eltern, aber auch Jugendliche“, sagte die SPD-Politikerin. Der Altersdurchschnitt der Neuinfizierten liegt nach ihren Angaben aktuell bei etwa 40 Jahren, dieser Wert sinke bereits seit einiger Zeit. Im Bundesdurschnitt sind Menschen, die sich mit dem Coronavirus anstecken, laut Kalayci 49 Jahre alt.

Kalayci machte deutlich, dass sich die Lage in Berlin nach einem starken Anstieg der Neuinfektionen in zwei Häuserkomplexen in Neukölln und Friedrichshain-Kreuzberg inzwischen wieder etwas positiver darstelle. Zuletzt sei die Zahl neuer Infektionen wieder moderat zurückgegangen. Am Sonntag war die Zahl bestätigter Corona-Infektionen in Berlin gegenüber dem Vortag um acht auf 8.175 gestiegen. Im Zusammenhang mit dem Coronavirus starben bisher 213 Menschen. (dpa)

Testzentrum am Frankfurter Flughafen eröffnet

11.23 Uhr: Am Frankfurter Flughafen ist „Walk-in“-Corona-Testzentrum eröffnet worden. Passagiere, die von Deutschlands größtem Flughafen abfliegen oder dort landen, könnten dort ab sofort einen Schnelltest machen, teilte das Diagnostikunternehmen Centogene am Montag mit. Den Angaben zufolge ist es die erste derartige Einrichtung in Deutschland. Der Test kann in einem Proben-Entnahmezentrum in unmittelbarere Nähe des Hauptterminals des Flughafens entweder am Vortag oder aber am Tag des Abflugs gemacht werden. (rtr)

Jugendaktivist:innen fordern Nein zum Konjunkturpaket

11.13 Uhr: Jugendaktivist:innen sehen ihre Zukunft und die kommender Generationen durch das Corona-Konjunkturpaket bedroht. Der Sprecher des Jugendrats der Generationen Stiftung, Elia Mula, forderte am Montag den Bundestag auf, die für „falsche Investitionen“ vorgesehenen Milliardenhilfen nicht zu verabschieden und stattdessen einen Generationenrettungsschirm aufzuspannen. Es müsse dringend mehr Geld in soziale Gerechtigkeit und Klimagerechtigkeit fließen, betonte er. „Sonst ist es leider zu spät.“ Konkret kritisierte er die Kaufprämie für E-Autos, die nur für kurzfristigen Profit sorge, und den „viel zu späten“ Kohleausstieg, mit dem es unmöglich sei, die Klimaziele einzuhalten. Bundestag und Bundesrat befassen sich in dieser Woche mit dem Konjunkturpaket zur Abmilderung der Coronakrise. Am Montag standen bei Sondersitzungen beider Häuser unter anderem die zeitweise Reduzierung der Mehrwertsteuer sowie ein Kinderbonus auf der Tagesordnung.

Spahn kritisiert Pläne für Massentests in Bayern

10.53 Uhr: Bundesgesundheitsminister Jens Spahn distanziert sich von anlasslosen Corona-Massentests, wie sie die bayerische Landesregierung plant. „Testen, testen, testen – aber gezielt“, das sei die mit dem Robert-Koch-Institut entwickelte nationale Teststrategie, schrieb der CDU-Politiker am Montag auf Twitter. Zuvor hatte die bayerische Gesundheitsministerin Melanie Huml, CSU, eine „Corona-Testoffensive“ angekündigt. „Allen Bürgerinnen und Bürgern Bayerns wird deshalb zeitnah angeboten, sich bei einem niedergelassenen Vertragsarzt auch ohne Symptome testen zu lassen.“ Die Kosten wolle der Freistaat übernehmen, soweit sie nicht von Krankenkassen getragen werden. Spahn verwies darauf, dass es präventives Testen im Pflegebereich oder anderen Teilen des Gesundheitswesens sowie bei lokalen Ausbrüchen wie im nordrhein-westfälischen Kreis Gütersloh geben müsse. „Einfach nur viel testen klingt gut, ist aber ohne systematisches Vorgehen nicht zielführend“, kritisierte er jedoch. (rtr)

Wimbledon 2021 nicht gegen Pandemie versicherbar

10.21 Uhr: Das weltberühmte Rasen-Tennisturnier in Wimbledon wird sich trotz der Coronakrise im kommenden Jahr nicht für einen Pandemiefall versichern können. Das berichtete die britische Tageszeitung The Telegraph unter Berufung auf Aussagen des Turnier-Organisators Richard Lewis. Das Grand-Slam-Turnier in London, das am kommenden Montag begonnen hätte, habe in diesem Jahr kaum finanziellen Schaden genommen, da die Veranstaltung mit einer siebenstelligen Summe gegen übertragbare Krankheiten versichert wurde. Das gleiche Verfahren sei jedoch im nächsten Sommer aufgrund der aktuellen Lage unmöglich, erklärte Lewis. Übertragbare Krankheiten seien derzeit nicht versicherbar. (dpa)

Nur rund 6.700 Neuansteckungen – für Russland ein Erfolg

9.44 Uhr: In Russland melden die Behörden 6.719 festgestellte Neuinfektionen. Das ist der geringste tägliche Zuwachs seit dem 29. April. Insgesamt liegt die Zahl der ermittelten Ansteckungen nun bei 641.156. Die Zahl der Todesfälle steigt in den vergangenen 24 Stunden um 93 auf 9.166. (rtr)

Grüne und SPD wollen Abschaffung von Riesenschlachthöfen

9.38 Uhr: Nach den Corona-Ausbrüchen in Schlachthöfen haben die Grünen eine völlige Umstellung der Fleischerzeugung in Deutschland gefordert. „Die großen Schlachthöfe müssen zugemacht werden. Wir müssen das dezentralisieren“, sagte Grünen-Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt am Sonntagabend in der Internetsendung „Bild Live“. Es gehe jetzt um eine andere Politik und andere Rahmenbedingungen in der Fleischindustrie.

SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil äußerte sich in der Sendung ähnlich. „Ich glaube, das ganze System ist zu groß geworden an dieser Stelle“, sagte Klingbeil. Ihm gehe es darum, dass die Landwirte gegenüber den Schlachthöfen gestärkt würden. „Und ich persönlich bin der Meinung: Wir brauchen kleinere Schlachthöfe. Wenn Tiere durch halb Europa gefahren werden, dann sieht man, dass das System nicht mehr gesund ist.“ (afp)

EU will Länder nach Corona-Situation einstufen

9.10 Uhr: Die EU legt nach spanischen Angaben bis spätestens Dienstag eine Liste der Covid-19-sicheren Länder vor. Die Liste werde 15 Staaten umfassen, in die man nach epidemiologischen Kriterien sicher reisen könne, sagt die spanische Außenministerin Arancha Gonzalez Laya dem Hörfunksender Cadena SER. Die Pandemie lasse im größten Teil Europas nach. (rtr)

Fleisch-Freunde unter sich: Hoeneß unterstützt Tönnies

8.37 Uhr: Bayern Münchens Ehrenpräsident Uli Hoeneß hat Schalkes Aufsichtsratsboss Clemens Tönnies gegen Kritik im Zuge des massiven Corona-Ausbruchs in dessen Fleischbetrieb verteidigt. Der 68 Jahre alte Hoeneß sagte in der Sendung Blickpunkt Sport des Bayerischen Fernsehens er stehe Tönnies (64), dem er schon lange freundschaftlich verbunden ist, bei. „Ich muss ehrlich sagen: Wenn Fehler gemacht wurden, muss man dazu stehen. Das tut er ja.“, sagte Hoeneß. „Aber dass man dann alles, was er so geleistet hat, was er für eine große Firma aufgebaut hat, jetzt plötzlich in Schutt und Asche redet, das kann es nicht sein.“

Tönnies steht als Firmenchef und als Boss des Fußball-Bundesligisten FC Schalke 04 aktuell massiv unter Druck. Im Stammwerk des Tönnies-Fleischkonzerns im Kreis Gütersloh hatten sich weit über 1.000 Mitarbeiter mit dem Coronavirus infiziert. Deshalb gab es heftige Kritik an den Arbeitsbedingungen im Unternehmen von Tönnies. Uli Hoeneß, Sohn eines Metzgers, hat in seinem Leben selbst eine Wurstfabrik aufgebaut. (dpa)

IWF hält Schuldenschnitte für möglich

8.08 Uhr: Der Internationale Währungsfonds (IWF) stellt sich angesichts der Pandemie auf neue Schuldenkrisen ein. Ärmere Länder würden „mehr Schuldenstundungen brauchen, in einigen Fällen vielleicht auch Schuldenschnitte“, sagte IWF-Chefökonomin Gita Gopinath dem Nachrichtenmagazin Der Spiegel. Um den wachsenden Schuldenstand Deutschlands sorge sie sich nicht. Im Streit über das geplante 750-Milliarden-Hilfspaket der EU plädiert sie dafür, den Krisenländern nicht nur Kredite, sondern auch direkte Transfers zukommen zu lassen. „Es ist wichtig, dass ein erheblicher Teil des Pakets aus Zuschüssen besteht statt aus Krediten, sonst fördert es die wirtschaftliche Erholung nicht.“ (rtr)

7-Tage-Inzidenz im Kreis Gütersloh noch deutlich über 50

7.48 Uhr: Unmittelbar vor der Entscheidung über eine Verlängerung des regionalen Lockdowns liegt im Kreis Gütersloh die Kennziffer der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner:innen innerhalb der vergangenen sieben Tage noch deutlich über der Marke von 50. Das geht aus den am Montag veröffentlichten Zahlen des Robert Koch-Instituts (RKI) hervor. Demnach setzte sich nach sehr hohen Werten durch den Ausbruch beim Fleischverarbeiter Tönnies der Abwärtstrend bei der sogenannten Sieben Tage-Inzidenz fort. Laut den jüngsten RKI-Daten gab es im Kreis Gütersloh nun 112,6 solche Fälle innerhalb der vergangenen sieben Tage nach zuvor 132,9 am Sonntag und 164,2 am Samstag. Am Dienstag hatte dieser Wert noch 270,2 betragen. Im Kreis Warendorf, in dem ebenfalls viele Tönnies-Mitarbeiter wohnen, war die wichtige Kennziffer für die Pandemie-Bekämpfung schon am Freitag auf 47,9 gefallen. (dpa)

Seoul erwägt wieder strengere Corona-Maßnahmen

7.24 Uhr Die Behörden in Südkoreas Hauptstadt erwägen strengere Maßnahmen gegen das neue Coronavirus. Die Regierung sei bereit, stärkere Einschränkungsmaßnahmen in Seoul durchzusetzen, wenn der Ausbruch noch größer werde, kündigte Gesundheitsminister Park Neung Hoo am Sonntagnachmittag an. Das Zentrum für Krankheitskontrolle und -prävention berichtete am Montag, es seien 42 neue Infektionen mit dem Virus Sars-CoV-2 registriert worden. Damit stieg die Zahl der Infektionen auf 12.757, 282 Menschen starben mit dem Virus. 24 der neuen Infektionen sind dem Zentrum zufolge in Seoul und Umgebung registriert worden. Mindestens zwölf Fälle stünden in Verbindung mit Einreisen aus dem Ausland.

Die strengsten Maßnahmen würden in Kraft treten, wenn sich die Zahl der Infektionen mehr als zwei Mal innerhalb einer Woche verdoppelte, sagte Gesundheitsminister Park. Konkret nannte er etwa das Verbot von Treffen von mehr als zehn Menschen, die Schließung von Schulen und das Pausieren von professionellen Sportveranstaltungen sowie Auflagen für nicht lebensnotwendige Geschäfte. (dpa)

Achter Impfstoffkandidat in China für Tests zugelassen

6.55 Uhr: Chinas Militär hat grünes Licht erhalten für die Nutzung eines Covid-19-Impfstoffkandidaten. Das teilt die Firma Cansino Biologics mit, die gemeinsam mit der Forschungseinheit der Armee für die Entwicklung verantwortlich ist. Klinische Studien hätten gezeigt, dass der Impfstoffkandidat Ad5-nCoV sicher und in gewissem Umfang effizient sei. Ad5-nCoV ist einer von acht Impfstoffkandidaten, die von chinesischen Firmen entwickelt und die für Tests an Menschen zugelassen wurden. (rtr)

RKI: Die aktuellen Zahlen aus Deutschland

4.55 Uhr: Die Zahl der bestätigten Infektionen in Deutschland steigt um 262 auf 193.761, wie aus Daten des Robert-Koch-Instituts (RKI) hervorgeht. Die Zahl der Todesfälle steigt um vier auf 8.961. (rtr)

Australien verzeichnet wieder mehr Fälle

4.22 Uhr: Australien verzeichnet den größten Anstieg neuer Fälle seit etwa zwei Monaten. Der Bundesstaat Victoria gibt 75 neue Infektionen in den vergangenen 24 Stunden bekannt. Zwar fehlen zunächst Zahlen aus mehreren anderen Landesteilen. Der Anstieg ist jedoch schon jetzt der größte in Australien seit dem 11. April. Victoria erwägt nun die Wiedereinführung von Beschränkungen wie ein Abstandsgebot, sagen Gesundheitsbehörden. Die Maßnahmen waren ab Mai gelockert worden. (rtr)

Peking testet acht Millionen Menschen auf Coronavirus

3.34 Uhr: Infolge des neuen Coronavirus-Ausbruchs in Peking hat die chinesische Hauptstadt millionenfach Coronatests durchgeführt. Wie die Lokalbehörden mitteilten, wurden bis Sonntag 8,3 Millionen Proben gesammelt und 7,7 Millionen Tests in der 20-Millionen-Metropole abgeschlossen. Als Reaktion auf den Ausbruch auf einem Pekinger Großmarkt hatten die Behörden vor zwei Wochen die zweithöchste Sicherheitsstufe ausgerufen, womit die chinesische Stadt teilweise abgeriegelt wurde. Wer Peking verlassen will, muss einen negativen Coronatest vorweisen und darf nicht in einem der Risikogebiete leben. Seit dem neuen Ausbruch wurden über 300 Infektionen in Peking festgestellt. (dpa)

Kalifornien nimmt Lockerungen zurück

3.21 Uhr: Angesichts weiter steigender Infektionszahlen nimmt Kalifornien einige Lockerungen zurück. Gouverneur Gavin Newsom ordnete für sieben Landkreise – darunter Los Angeles – die Schließung von Bars an. Dies gelten in den USA als häufige Infektionsherde. Am Freitag schlossen Texas und Florida gleich alle Bars. Kalifornien ist mit fast 40 Millionen Einwohnern – grob halb so viele wie Deutschland – der bevölkerungsreichste US-Bundesstaat. (rtr)

Brasilien: wieder unter 1.000 Todesfälle binnen 24 Stunden

0.50 Uhr: In Brasilien wurden nach Angaben des Gesundheitsministeriums in den vergangenen 24 Stunden 30.476 neue Infektionen und 552 weitere Todesfälle verzeichnet. Insgesamt gebe es damit mehr als 1,34 Millionen bekannte Fälle und 57.622 Todesfälle. (rtr)

Über 500.000 Todesfälle weltweit

0.10 Uhr: Nach Daten der Nachrichtenagentur Reuters hat die weltweite Zahl der bekannten Todesfälle durch die Pandemie die Schwelle von 500.000 überschritten. Demnach sterben gegenwärtig mehr als 4.700 Menschen pro Tag an Covid-19, wie aus den Daten vom 01. bis zum 27. Juni hervorgeht. (rtr)

Arizona meldet Höchstwert bei Neuansteckungen

0.00 Uhr: Der US-Bundesstaat Arizona verzeichnet einen starken Anstieg bei den bestätigten Neuinfektionen. Die Zahl der nachgewiesenen Fälle habe sich binnen einem Tag um 3.857 erhöht, teilen die Gesundheitsbehörden mit. Es handle sich um den größten Tagesanstieg seit Beginn der Pandemie. (rtr)

