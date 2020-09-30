Урок в Беларуси : Протест как школа

Учителя проявляют гражданскую позицию в классах. Ольга Декснис рассказывает о повседневной жизни в Минске в эти тревожные времена. Эпизод 16.

Моя дочь перешла в новую школу, из провинции – в столицу. Линейки на 1 сентября, как обычно, не было. Такое с ней случилось впервые. Власть таким образом пыталась избежать лишнего массового мероприятия. Но, были уроки по расписанию. Новая учительница по “Искусству“ свое первое занятие почему-то начала с объяснения:

- Скажу вам сразу, я также сигналю на улице (так белорусы выражали массовый протест), ношу белую ленточку (это значит – за Тихановскую), правда, на первое сентября я ее сняла.

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Позже она пояснила: я предупредила вас о своей позиции, чтобы не было никаких вопросов. В тот период была обостренная ситуация. Бывшие ученики несли свои дипломы и грамоты к школам, вешали их прямо на заборе. Такой флеш-моб прошел по всей стране. Так они выражали свое недовольство учителями в школе, которые участвовали в фальсификации голосов на участках голосования. Мол, нам стыдно, что вы нас учили.

На днях на уроке английского учительницу в той же школе мальчик спросил:

- А как вы относитесь к тому, что сейчас происходит в политике?

- Ничего комментировать я не буду. Но скажу одно: мне не нравиться, как поступают с людьми силовики, это неправильно. И еще, после выборов мне стало страшно. Мой сын заканчивает работу в 12 ночи, и пока он мне не позвонит, я не ложусь спать. Я боюсь, что его могут задержать, избить или еще чего-то хуже.

В воскресенье Беларусь отметила 50-ый день протестов. По стране было задержано более 350 мирных протестующих. В тот день моя дочь ехала в Минск на автобусе и видела, как на Линии Сталина (историко-культурном комплексе) митингуют: «За Лукашенко, за мирную Беларусь!». Этот «праздник» проходит обычно за бюджетные средства. Нанимаются специальные автобусы, приглашаются люди из бюджетной сферы. И, конечно, там не было ни одного задержания. Потому что – разрешено.

После тайной инаугурации знакомый человек из силовых структур сказал: МВД будeт работать, пока не подавят протесты. И чем дольше это будет длиться, тем агрессивнее будет их атака.

- Почему, спрашиваю?

- Потому что, систему не сломить. Она сильнее. У нее оружие и танки.