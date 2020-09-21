Живопись в Беларуси : Красочный протест

Минчанка сделала 14 эскизов – ее вклад в новую Беларусь. Ольга Декснис рассказывает о повседневной жизни в Минске в эти тревожные времена. Эпизод 10.

Татьяна Горельчик из Минска в пандемию потеряла бизнес. Сейчас не работает. Как-то после выборов, увидев неофициальный символ Грушевки (новый район в Минске) на бело-красном полотне, вдохновилась. И за 14 часов создала 14 гербов. Сама не дизайнер. Работы мгновенно разошлись в интернете и стали символами объединившихся жителей против действующей власти. Соседи выбирают наиболее понравившийся, размещают у себя в соцсетях или во дворах домов. Татьяна – волонтер, и это ее вклад в создание новой Беларуси.

- Много гербов носит шуточный характер, – говорит Таня. – Например, Ждун, как символ ожидания. Или,сухарик, который ломает зубы. Но один герб мне приснился – это человек с простреленным сердцем -наш первый убитый Александр Тарайковский.

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Татьяне поступают предложения со всего мира. К такому флешмобу присоединились и профессиональные художники.

- Я изучаю историю района, и из этого получается герб со смыслом. Пишут ребята из Дании, Австрии, Нью-Йорка, Кракова. Люди хотят показать, как они едины с народом Беларуси. Им важна узнаваемость их страны на фоне бело-красной символики.

- Меня поддерживает муж, семья. Гордятся мной, и переживают. Радует обратная связь белорусов, когда я выкладываю очередной флаг. Это объединяет всех нас. Сначала в стране замалчивали реальную ситуацию с короной, потом я потеряла бизнес, потом выборы и насилие. Это был последний удар. И у меня началась паническая атака. Рисование – мое спасение. Я переживаю радостные эмоции. Мне становится легче.

- Боитесь ли вы, что вас могут задержать за вашу инициативу?

- Очень страшно. Но я не могу по-другому. Если я покажу страх, мы никогда не победим. Больше всего боюсь избиений, или того, что тронут мою семью. Остальное я переживу, если понадобится. Я хожу на женские марши. Бегаю от хапунов неизвестных людей (когда задерживают люди без формы мирных протестующих). На акциях море тепла, позитива и креатива! Народ впервые так объединился. Как такое пропустить?