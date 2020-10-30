Задержания в Беларуси : Почему врачи?

Может ли врач протестовать в личное время? Янка Беларусь рассказывает об абсурдных действиях власти в Минске. Эпизод 28.

Утром во вторник в цепи солидарности на одном из проспектов в Минске задержали десять медиков РНПЦ «Кардиология». Врачи вышли до начала своего рабочего дня и были одеты в белые халаты. Приехал ОМОН и забрал их. Тем самым была заблокирована работа отделения, которая занимается экстренной помощью при инфарктах, отложены плановые операции.Хочется задать вопрос силовикам: в Беларуси появились бессмертные, которые не боятся ничего? У них нет родственников, близких, друзей, которые находятся в зоне риска и могут прямо сейчас просто не получить диагностику и лечение, потому что специалист арестован?

Как вообще можно трогать врачей, которые мирно стоят на улице? Во все времена, даже военные, существует правило, продиктованное здравым смыслом – не трогать тех, кто спасает жизни. Но в Беларуси, похоже, настали другие, бесчеловечные времена.

Tagebuch aus Minsk Die Tagebucheinträge in deutscher Sprache finden sie hier.

Днем задержанных в цепи солидарности медиков РНПЦ «Кардиология» выпустили. На каждого составили по административному проколу об участии в несанкционированной акции.

А в Facebook появился пост от врача: «В сознании среднего человека медик – сферическое существо в вакууме, находящееся вне политики. Это, кстати говоря, практически верное утверждение: медик не может, руководствуясь политическими мотивами, отказать кому-то в помощи или оказать эту помощь некачественно. Это правда. Но медики НИКОГДА не промолчат там, где нарушаются все возможные права человека. Мы обещали и клялись бороться за жизни и здоровье людей, а нам мешают не только исполнять наши клятвы, но даже – говорить об этом. Нам запрещают вслух высказываться о вопиющих преступлениях против человека, совершаемых властями.

Когда студент-медик выходит между занятиями посидеть на лестнице в холле университета и попеть «Купалинку», его клеймят позором и недвусмысленно намекают на то, что он будет иметь проблемы на экзаменах.

Когда врачи выходят в нерабочее время на мирный митинг, предусмотрительно неся с собой аптечку, на случай, если придётся помогать товарищам, их безжалостно арестовывают, оскорбляют, через слово припоминая «клятву Гиппократа», а потом – увольняют и исключают из университетов. И снова же: оскорбляют, унижают, поливают грязью.

Когда медик рассказывает о происходящем к стране в социальных сетях, ему тоже угрожают, говорят, что он не имеет права открывать свой рот.

Я пишу о медиках, потому что сама являюсь врачом и потому что десятки моих знакомых медиков, не боявшихся выходить, говорить, писать, требовать, пострадали от бездушной государственной машины.

В моем посте слово «медик» можно заменить любым другим: учитель, инженер, домохозяйка, пенсионер.Человек.Права Человека нарушаются в Республике Беларусь и поэтому медики, учителя, инженеры, домохозяйки, пенсионеры, ЛЮДИ Беларуси не могут больше молчать.

А несогласным я хочу просто напомнить о том, что лучший мир нельзя построить на страхе, молчании людей, крови и боли. Нельзя и всё.

Мы молчать не будем.У нас есть голос.Мы есть».