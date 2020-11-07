Память в Беларуси : Дыхание победы

Есть ли разница между 1937 и 2020 годом? Янка Беларусь рассказывает о повседневной жизни в Минске в эти непростые времена. Эпизод 30.

В воскресенье во время разгона мирного марша силовик направил ружье на парня. Тот не убежал – он расстегнул куртку и сказал: «Стреляй». Тут же послышался выстрел в воздух. Как думаете, что сделал парень? Он продолжил идти на силовика, который в итоге опустил оружие.

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Противостояние несогласных с результатами выборов президента белорусов и силовых структур перешло уже на какой-то странный уровень добра и зла. Такое чувство, что мы Хеллоун не празднуем. Мы в нем живем. Каждый день сталкиваясь с вервольфами и зомби в погонах.

Ночь с 29 на 30 октября 1937 года – черная дата в истории Беларуси. Тогда советские спецслужбы в поселении Куропаты расстреляли более ста представителей белорусской интеллигенции – литераторов, ученых, государственных деятелей. Это преступление было обнародовано лишь в 1990-х годах.

И только сейчас там были произведены археологические изыскания и появился мемориал, который и до сих пор не нравится властям. Иначе как можно объяснить желание сделать его максимально незаметным, когда едешь по трассе. Или как понять строительство ресторанного комплекса, рассчитанного на большие праздники с фейерверками, в непосредственной близости от мест захоронений?

Именно в Куропаты направились в воскресенье маршем протестующие. И «традиционно» столкнулись с перекрытыми станциями метро, броском военной техники и жесткими задержаниями с избиением. Но они дошли. Тысячи людей, которые смеялись на фотографиях, которые успели передать журналисты прежде чем их избили и задержали.

Странный, казалось бы момент – чему смеяться и радоваться? Но потом понимаешь: правильно смеются. Наконец-то среди куропатских крестов нет отчаяния и одиночества, а решающее дыхание победы. Кто прорвался туда сегодня по хорошо спланированному маршруту, через кoрдоны, через пули, те, кто просто шел туда через поле, по мокрой траве – принесли Куропатам настоящую надежду на вечную память.

А те, кто лежат в земле, хорошо знают эту молодую и победоносную надежду, скучают по ней. И вот – дождались сегодня. И это совершенно другая физика и психология сообщества. Это голос улицы и народа на ней. Белорусская улица теперь – абсолютная правда и мера, и вера в то, что добро победит.