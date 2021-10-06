Культурная цензура в Беларуси : Кино под контролем

Власти Беларуси уничтожают независимые культурные фестивали. Ольга Декснис рассказывает о событиях в Минске в эти тревожные времена. Эпизод 104.

В Минске без объяснения причин ликвидировали Центр „Art Corporation“, который проводил фестивали „ТЕАРТ“ и „Листопад“, продюсировал театральные постановки и фильмы, организовывал выставки, занимался дистрибуцией кино и театральных показов со всего мира.

Tagebuch aus Minsk Die Tagebucheinträge in deutscher Sprache finden sie hier.

За эти годы фестивали стали культурными брендами Беларуси. После закрытия центра она продолжат свою работу, но уже под контролем и цензурой. Власти будут решать, какое кино и спектакль нам дальше смотреть и не противоречит ли это идеологии.

Кинофестиваль „Листапад“ проводится в стране с 1994 года. Это площадка для современных кинематографистов, обмена профессиональным опытом, конкурс открывает дорогу молодым режиссерам из более чем 50 стран.

- Что тут скажешь, 90-е никогда не были так близко к нам, как в 2021 году, – говорит журналист и кинокритик Тарас Тарналицкий. – Это плохо, но приходится наблюдать, как разрушается наша локальная культура с надеждой, что ее возрождение когда-нибудь произойдет.

- Все, что происходит сейчас – это зачистка, тотальное уничтожение всего живого, – комментирует ситуацию журналу „ТЕАТР“ российский театральный критик Алла Шендерова. – Те, кто это делает, наносят непоправимый вред своей стране и живущим в ней людям. Мне нестерпимо больно за них и за нас – ведь совершенно ясно, что мы (Россия) движемся в том же направлении, причем семимильными шагами.

„ТЕАТР – это единственный фестиваль, который привозил постановки режиссеров с мировым именем, действительно актуальные спектакли, которые каждый раз становились событием у зрителей и в профессиональном сообществе.

- „ТЕАРТ“ за свои десять сезонов сделал для развития белорусского национального театра больше, чем все отечественные ведомства и государственные премии, – комментирует ситуацию журналистка Анастасия Панкратова. – Ликвидация центра – это откат для всей белорусской культуры. Так закрывается окно к достижениям мирового искусства. Это потеря точки консолидации профессионального сообщества.

Власти продолжают брать под контроль все, что отличается свободным мнением: общественные организации, кинофестивали, экологические центры и другое.

Также, в стране продолжаются абсурдные задержания и штрафы. На прошлой неделе белоруска пришла в милицию за помощью, чтобы написать заявление из-за конфликта в семье, а получила штраф на сумму в 800 евро, якобы за БЧБ-прическу (у нее вплетены бело-красные косички). Ее даже на время посадили „в клетку“, уничтожили ее прическу. В тот же вечер молодую маму осудили по скайпу, ее обвиняют в одиночном пикете. Девушка в декрете, платить штраф сможет только в рассрочку.

Репрессии в стране продолжаются…