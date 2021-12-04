Презрение к людям в Беларуси : Белорусов заставляют каятся на видео

Издевательства над задержанными белорусами продолжаются. Янка Беларус рассказывает о непростых временах в своей родной стране. Эпизод 110.

Задержанных людей сотрудники МВД заставляют на камеру давать объяснения своих действий. После эти видео выкладывают в Сеть и показывают по ТВ. Подобное „покаяльное видео“ было и с Романом Протасевичем. Но в правдивость таких „показаний“ никто не верит. Более того, белорусы в этих признаниях нередко ведут себя как сетевые тролли. Они откровенно глумятся над обвинениями. А эти ролики становятся вирусными протестными мемами в Сети.

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27 октября было опубликовано видео с задержанным сотрудником завода „Интеграл“ Сергеем Мироновым. Соцсети обратили внимание, что парень на видео не выглядел подавленным, а бодро и даже весело рассказал, что бастовать – это „хлопотное дельце“. В видео на вопрос, какие уроки для себя он вынес, ответил: „Я считаю, что надо бросать курить, чем я собираюсь заняться в ближайшие 15 суток, и бегать по утрам по полчаса, причем не так трусцой, а серьезно гонять во всю мощь“. Видео с ним стало популярным, им делятся в соцсетях и даже сделали стикерпак в Telegram.

65-летнего инженера Анатолия Шелковича задержали 11 ноября, его „покаяльное видео“ с оригинальным признанием запустило новый флешмоб. Анатолий сказал, что у него жена рыженькая и он очень любит кушать помидоры со сметаной, а это сочетание белого и красного цветов. В тот же вечер соцсети взорвались фотографиями „У меня на ужин сегодня салат из помидоров и сметаны“. У овощных полок магазинов люди понимающе улыбались друг другу, покупая в тот день именно помидоры.

Правозащитникам стало известно, что Шелковичу дали 15 суток ареста. По какой статье его судили, пока неизвестно. В МВД Беларуси заявили, что „инженер столичного предприятия организовал в подвале дома производство протестной символики. Изготовленные флаги мужчина закидывал на деревья“.

Подобные видео выкладывались на Youtube как рекламные, то есть фактически белорусов заставляли их посмотреть независимо от их запроса на музыку или видео на большинстве каналов. Как на это среагировал Google? Компания заблокировала аккаунты и Youtube-каналы Следственного комитета РБ и почти всех структур, попавшие вместе с СК в санкционный список США. Без возможности восстановления.

Впрочем, даже это не останавливает сегодня бесчеловечное поведение сотрудников милиции.

Утром 10 ноября у жителя Бобруйска Сергея Беляева был проведен обыск. По словам родственников, искали доказательства, которые подтверждают оскорбления сотрудника МВД.

У Сергея болезнь Паркинсона, мужчина живет с имплантированным нейростимулятором. В отделении милиции один из милиционеров без всякой причины, ударил Сергея по голове. С таким диагнозом противопоказаны даже резкие движения. Если стимулятор сбивается с ритма, это ставит под угрозу здоровье и жизнь человека.

16 ноября Сергею назначили 10 суток административного ареста. Он был уверен, что вместо суток ему дадут штраф, поэтому не был готов к аресту. Родственники заметили, что он плохо двигается. Зарядки в нейростимуляторе осталось на несколько дней, и если его не перезарядить, это может закончиться очень плохо для Сергея.

„Есть большой шанс, что после остановки работы нейростимулятора, он может просто умереть. Плюс его избили, некоторое время он даже не узнавал знакомых людей“ – говорят родственники Беляева.