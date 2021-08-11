Политзаключенные в Беларуси : Суд над арбористом продолжается

Суд над не сделавшим ничего дурного человеком продолжается. Янка Беларус рассказывает о происходящем в стране в эти тревожные времена. Эпизод 98.

Трогательная история произошла сегодня на суде или лучше сказать на судилище над Степаном Латыповым.

Бывшая жена Степана – Екатерина Саенко – выступила в качестве свидетеля. Она сказала:

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„Степа – самый лучший человек, с открытой душой и добрым сердцем“, он „много сделал для этой страны“. Также она сказала, что Степан чуть ли не единственный и лучший в стране в своей области (Латыпов – человек с редкой профессией „арборист“), у него было много заказов, он боролся с вредными растениями, спасал деревья.

Латыпову предоставили возможность задать ей вопрос. Он спросил: „Свидетель, вам известно, что обвиняемый прожил с вами лучшие годы своей жизни?“ Судья сделал же подсудимому замечание. Казалось бы, какая в наши циничные времена хорошая история: два человека, закончившие отношения, расстались на дружеской ноте и с большим уважением друг к другу. За них стоит порадоваться. Но нормальные человеческие эмоции как и чувство справедливости белорусским судам не понятны и неведомы.

Ранее процесс над Степаном Латыповым был прерван на время проведения судебно-психиатрической экспертизы. Ее назначили после того, как он прямо в зале суда попытался покончить с собой, проткнув себе горло ручкой. Экспертиза показала, что Латыпов психическими заболеваниями не страдает.

В суде выступил потерпевший милиционер, его представили как Петрова Алексея Алексеевича (то есть практически как человека без имени, анонимуса). Он сказал, что не считает себя пострадавшим. По его словам, 15 сентября 2020 года за попытку помешать закрашиванию граффити, которое стало символом перемен, Латыпова уложили на асфальт, но сопротивления он не оказывал. Это идет вразрез с показаниями этого же Петрова в ходе следствия, обратил внимание судья: тогда он утверждал, что Латыпов упирался, вырывался, а оказавшись на земле, ворочался с боку на бок.

В перерыве Степан Латыпов коротко побеседовал с адвокатом, сообщает правозащитная организация „Весна“. Он отметил, что письма дошли до него с двухнедельным опозданием. Хотя соседи по дому пишут ему каждый день слова поддержки и рисуют ёжиков (любимое животное Степана, его тотем). Переданные ему передачи проверяются несколько раз, пока не будет решено, что возможно. По словам Латыпава, в ночь с 1 на 2 июня после наркоза его почти голым доставили из больницы в СИЗО.

Но издевательства над человеком, который просто вышел и задал вопрос людям во дворе своего дома, что они тут делают, не закончены. Очередное судебное заседание назначено через два дня. Мы, все его друзья, будем следить за этим абсурдом.