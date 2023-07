taz-Podcast „klima update°“ : Die Klima-News der Woche

Die Regierung will auch fossilen Wasserstoff fördern. Eine Studie warnt vor einem Atlantik-Kipppunkt. Die Unterstützung für die Klimabewegung sinkt.

BERLIN taz | Wasserstoff ist für ein klimafreundliches Energiesystem wichtig, kann zum Beispiel bei der Dekarbonisierung vom Fliegen, von der Schifffahrt und der Industrie helfen. Die Bundesregierung will nun neben Wasserstoff, der mithilfe von Ökostrom hergestellt wurde, aber teilweise auch erdgasbasierten Wasserstoff fördern. Darüber spricht taz-Klimaredakteurin Susanne Schwarz im klima update° mit Sandra Kirchner von klimareporter°.

Wir würden Ihnen hier gerne einen externen Inhalt zeigen. Sie entscheiden, ob sie dieses Element auch sehen wollen. Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Externen Inhalt erlauben

Noch in diesem Jahrhundert könnte die sogenannte Atlantische Umwälzzirkulation kollabieren, warnen dänische For­sche­r:in­nen. Früheren Einschätzungen haben das Risiko als gering eingestuft. Doch an der Methode der neuen Studie gibt es Kritik. Die Frage ist aber auch: Was heißt „hohe“ oder „geringe“ Wahrscheinlichkeit?

In Deutschland schrumpft die Unterstützung für die Klimabewegung. Das geht aus einer Umfrage der gemeinnützigen Organisation More in Common hervor. Demnach haben sich die Zustimmungswerte innerhalb von zwei Jahren halbiert. Woran liegt das?

„klima update°“ Der Podcast zu Klimapolitik, Energiewende und Klimaforschung. In Kooperation mit dem Online-Magazin klimareporter°. Immer auf taz.de, Spotify, Deezer, iTunes und überall, wo es sonst noch Podcasts gibt.