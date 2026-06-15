Wer an die Lüge einer queeren Agenda glaubt, dem verdirbt Thomas(ine) Hall den Spaß. Geboren Anfang des 17. Jahrhunderts in England, lebte sie als Frau, war als Soldat bei ein paar Schlachten dabei, lebte als Frau, reiste als Vertragsknecht im Zuge der Kolonialisierung nach Virginia, lebte wieder als Frau: ein Albtraum für queerfeindliche Menschen heute, die alle und für immer in zwei starre Kategorien pressen wollen – und auch für Halls Zeitgenoss*innen.

Die hatten vor allem ein Problem: Wie sollten sie Hall für die Beziehung zu einer Frau bestrafen? Eine Beziehung zwischen zwei Frauen war damals in der Gegend wohl nicht denk- und daher auch nicht strafbar; die zwischen einem unverheirateten Mann und einer unverheirateten Frau aber schon.

Also zerrten sie Hall vor Gericht. Wär’ doch gelacht, wenn man eine genderqueere Person nicht bestrafen könnte! Es folgten erzwungene und erniedrigende Untersuchungen ohne klares Ergebnis. Verurteilt hat man Hall – frech, einfach selbstbestimmt zu leben! – trotzdem.

Hall musste Männerkleidung tragen, dazu allerdings Schürze und Kopftuch. Ein Outfit, das outet und ausschließt. Wie es mit Hall weiterging, ist unklar. Klar ist aber: Nonkonformismus in Sachen Gender gibt es schon lange.

Feine Mischung

Dass queere Menschen immer schon gelebt haben, zeigt Historikerin Amanda Timpson auf dem Insta-Account yesterqueers, in dem sie bekannte und weniger bekannte Queers vorstellt, egal ob sie im 17. Jahrhundert Virginia kolonisieren sollten, bei Stonewall Polizisten geschlagen oder in den 2010er Jahren die Sportwelt veränderten.

Timpson blickt auf jene, die in der Wissenschaft übersehen oder auf die in der Gesellschaft herabgeschaut wurde. Und rührt eine feine Mischung an aus Wissensvermittlung, Humor, Aktivismus.

Queere Menschen haben immer schon die Welt verändert. Timpsons Beweisführung gehört in jeden Feed. Nicht nur im Pride-Month.