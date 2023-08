Zwei Jahre nach dem Machtwechsel in Kabul: Auf Kurt Becks Taliban-Spuren

Am 15. August 2021 sind die Taliban in Kabul einmarschiert und die bisherige Regierung ist kollabiert. Bis Ende August hatten alle ausländischen Truppen und viele zivile Kräfte Afghanistan verlassen. Bis heute erkennt kein Land das Taliban-Regime an. Westliche Botschaften gibt es in Kabul nicht, aber Vertretungen wichtiger Staaten wie China, Russland und der Türkei. Auch die UNO ist dort. Der Kern der Taliban-Führung lebt abgeschieden in Kandahar. (HAN)