Zurückweisungen an deutschen Grenzen : Innenministerium hat Bedenken

Faeser kündigte „massive“ Zurückweisungen an den Grenzen an. Doch in ihrem eigenen Haus gibt es Vorbehalte, auch Grüne und Teile der SPD teilen sie.

Berlin taz | Die Ansage von Nancy Faeser war markig. Eine „massive Ausweitung“ der Zurückweisungen von Geflüchteten an den deutschen Außengrenzen, kündigte die Bundesinnenministerin am Montag an. Wie genau, das wolle Faeser am Dienstagnachmittag erst einmal vertraulich mit der Union besprechen. Doch die rechtlichen Hürden sind hoch – wie intern auch im Innenministerium gewarnt wird.

So prüfte Faesers Ministerium nach taz-Informationen, ob die Zurückweisungen über den Artikel 72 des EU-Arbeitsvertrags möglich sind. Dieser gesteht den EU-Staaten eigenständiges Handeln zu, wenn es um die Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit geht. Der Europäische Gerichtshof (EuGH) legt das eng aus: EU-Staaten können nur im Ausnahmefall vom EU-Recht abweichen, wenn es sonst keine rechtskonformen Möglichkeiten gibt, die eigene Sicherheit aufrechtzuerhalten.

Nach taz-Informationen warnten Fach­ex­per­t*in­nen im Innenministerium intern, dass noch kein EU-Mitgliedstaat sich bisher erfolgreich vor dem EuGH auf den Artikel 72 berufen konnte. Wolle Deutschland nun pauschal Geflüchtete ohne Prüfverfahren an der Grenze zurückweisen und sich auf den Artikel berufen, müsse man konkret nachweisen, dass eine tatsächliche, schwere Gefährdung der Inneren Sicherheit vorliege, und damit eine Ausnahmesituation, heißt es intern. Hier reichten keine allgemeinen Behauptungen.

Auch müsse dargelegt werden, welche nationalen, milderen Maßnahmen bisher schon ergriffen wurden, um die Sicherheit zu gewährleisten. Und um welchen konkreten Personenkreis es bei den Zurückweisungen gehen soll, und genauso wie lange die Ausnahme gelten soll, bis der Verstoß gegen das EU-Recht wieder beendet wird.

Ministerium fürchten Einschreiten des EuGH

Zudem wird intern im Ministerium gewarnt, dass die Maßnahme von kurzer Dauer sein könnte: Denn der EuGH könnte auch im Eilrechtsschutz eine einstweilige Anordnung treffen, die Maßnahmen wieder zu beenden. Möglich sei auch ein Vertragsverletzungsverfahren gegen Deutschland oder der Antrag eines deutschen Gerichts auf eine Vorabentscheidung zu dem Verstoß gegen das EU-Recht.

Tatsächlich dürfte die Begründung einer Ausnahmesituation für die Bundesregierung schwierig werden: Die Zahl der Asylanträge ging zuletzt deutlich zurück. Auch die islamistischen Anschläge von Solingen und München erschütterten die deutsche Sicherheitsarchitektur nicht in ihren Grundfesten.

Die Union hatte nach Solingen aber gefordert, eben genau diesen „Ausnahmezustand“ zu erklären, um pauschale Zurückweisungen von Geflüchteten an der Grenze zu ermöglichen. Bisher gibt es diese Zurückweisungen nur, wenn Geflüchtete bei der Einreise keinen Asylantrag stellen wollen.

Auch Grüne und Teile der SPD mit Bauchschmerzen

Vor allem bei den Grünen, aber auch bei Teilen der SPD in der Ampel gibt es ebenso Bedenken gegen die Zurückweisungspläne. Grünen-Chefin Ricarda Lang erklärte am Dienstag, „Zurückweisungen durch eine Notlage würde Europa zerstören“. Nationale Alleingänge sorgten hier „für Chaos und Spaltung in Europa“. Der SPD-Politiker Michael Roth nannte die „faktische Aufkündigung von Schengen bitter, sehr bitter“.

Am Dienstagnachmittag wollte sich die Ampel-Regierung zum zweiten Mal mit der Union treffen, um über weitere Verschärfungen der Migrations- und Sicherheitspolitik zu sprechen. Die Union hatte eine Teilnahme lange hinausgezögert und hierfür zur Bedingung gemacht, dass die Ampel bundesweite Grenzkontrollen und Zurückweisungen durchsetzt. Beides hatte Faeser am Montag angekündigt. Zudem wollen die Ampel-Fraktionen am Donnerstag im Bundestag in erster Lesung weitere Verschärfungen einbringen.

Auch der Rat für Migration, ein Gremium von Migrationsforscher*innen, nannte die Zurückweisungen am Dienstag eine „brandgefährliche Strategie“. Zurückweisungen von Schutzsuchenden an der Grenze seien „unzweifelhaft rechtswidrig“. Dies verstoße gegen die EU-Asylverfahrensrichtlinie, die Dublin-III-Verordnung sowie die EU-Rückführungsrichtlinie. Weder bilde ein Notstand die aktuelle Situation in Deutschland ab, noch sei der Bestand des deutschen Staats aktuell gefährdet. „Wer den Vorrang von EU-Recht derart in Frage stellt, gefährdet den europäischen Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts und rüttelt am Fundament der europäischen Rechtsordnung“, warnen die Forscher*innen.

Auch mehrere Verbände wie Pro Asyl, Amnesty International, der Paritätische oder die AWO protestierten gegen die geplanten Zurückweisungen. „Anstatt sich zu stets neuen Verschärfungen treiben zu lassen, muss die Bundesregierung für ein Europa der Rechtsstaatlichkeit und der Menschenrechte einstehen“, forderten sie am Dienstag in einer gemeinsamen Stellungnahme.