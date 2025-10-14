Bremens Ziel der Klimaneutralität Vertrauen ist gut, Kontrolle ist schwierig

piwik no script img

Bremens Ziel der KlimaneutralitätVertrauen ist gut, Kontrolle ist schwierig

Hamburg will bis 2040 klimaneutral werden, fünf Jahre früher als der Bund. Bremen will schon 2038 so weit sein, doch hier weiß niemand, wo man steht.

Das Weserstadion in Bremen von außen; die Fassade ist seit dem Umbau 2011 komplett mit Solarpanelen umgeben
Eine Solardachpflicht gibt's schon in Bremen – aber wie viel CO2 das Land seit 1990 tatsächlich eingespart hat, ist nicht klar Foto: Sina Schuldt/dpa

Von

Lotta Drügemöller

Bremen taz | „Die bevorstehende Aufgabe für diese und künftige Regierungen ist zugegebenermaßen enorm, aber machbar“ – ein Zitat zum Klimaziel, allerdings zu dem in Bremen: 2021 stand es so im Abschlussbericht der „Enquetekommission Klimaschutz“, die den Weg zu Bremens ehrgeizigem Klimaschutzgesetz vorbereitet hatte.

Die Bür­ge­r*in­nen waren nicht gefragt worden, aber dafür hatte die Enquetekommission fraktionsübergreifend getagt. Das Ziel, bis 2038 klimaneutral zu werden, wurde am Ende von allen Bürgerschaftsfraktionen gemeinsam verabschiedet: Obwohl nach zahlreichen Gutachten und viel Arbeit in der Kommission allen klar war, wie schwer es würde, konnten sich Linke, Grüne, SPD, CDU und FDP darauf einigen.

Verbindlich und überprüfbar sein sollte das Ganze auch: Unter dem schönen Namen „Ausschuss zur Begleitung und parlamentarischen Kontrolle der Umsetzung der Empfehlungen der Enquetekommission,Klimaschutzstrategie für das Land Bremen'“ sollte jedes Quartal ein Kontrollgremium der Regierung auf die Finger schauen.

Es ist nicht so, dass bisher nichts geschehen wäre: In diesem Juli wurde der Klimaaktionsplan aktualisiert; und der Bremer Senat informiert über seine Klimaschutzaktivitäten öffentlich auf einer Webseite. Von 245 Einzelmaßnahmen sind 16 abgeschlossen, weitere 185 im Zeitplan: Bildungsmaßnahmen, eine Solardachpflicht, der Kohleausstieg 2024. 82 Prozent der Maßnahmen liegen damit im grünen Bereich, das sieht nicht schlecht aus im Kreisdiagramm auf der Webseite.

Ob sich die ehrgeizigen Ziele erreichen lassen, liegt möglicherweise auch an den restlichen 18 Prozent, die spät dran sind oder gar zurückgestellt wurden – darunter die nicht ganz unwichtige Strategie zur energetischen Gebäudesanierung (kein Geld, keine Mitarbeiter).

Es fehlen Daten zu Treibhausgaseinsparungen

Vor allem aber kann niemand beziffern, welche Einsparungen die Maßnahmen bisher gebracht haben. Bis 2023 sollte die Reduktion der Treibhausgase gegenüber 1990 35 Prozent betragen, bis 2025 41 Prozent. Die Kontrolle der Zwischenstände ist im Gesetz zwingend vorgesehen. Doch es liegen keine Zahlen vor, nicht für 2025, nicht für 2023.

Das statistische Landesamt in der Innenbehörde hätte die CO2-Berechnung übernehmen sollen, bekam aber im Haushalt kein zusätzliches Geld dafür. Der zuständige Innensenator Ulrich Mäurer (SPD) reagierte mit Totalverweigerung. „Ich könnte Polizei- oder Feuerwehrbeamte dafür einsparen“, sagte er im Ausschuss. „Dies mache ich aber nicht.“ Immerhin, mittlerweile ist klar: Das Controlling soll jetzt an ein externes Institut vergeben werden.

So ein Rechtsbruch im Controlling, das kann sich der Hamburger Senat schon merken, hat dann eben auch nicht sofort Folgen. Aber vielleicht weiß man das dort ja auch schon.

Gemeinsam für freie Presse

Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Alle Artikel stellen wir frei zur Verfügung, ohne Paywall. Gerade in diesen Zeiten müssen Einordnungen und Informationen allen zugänglich sein. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass kritischer, unabhängiger Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen

Themen #Klima #Klimawandel #CO2-Emissionen #Senat Bremen #Bremen
Feedback Kommentieren Fehlerhinweis
Mehr zum Thema
Katharina Fegebank und Peter Tschentscher
Schärferes Klimaschutzgesetz kommt Hamburg wählt die Zukunft

Die mit dem Volksentscheid für ein schärferes Klimaschutzgesetz beschlossenen Änderungen müssen binnen eines Monats in Kraft treten. Eine große Aufgabe.

Von Gernot Knödler
Ein Mann steht an einem Rednerpult. Eine Frau steht bedröppelt dahinter
Klimaschutz in Hamburg jetzt ernsthaft Wie die SPD die Zukunft vergeigte
Kommentar von Jan Kahlcke

Wirtschaft, SPD und CDU in Hamburg jammern über das vom Volk beschlossene scharfe Klimaschutzgesetz. Dabei hätte es nicht so weit kommen müssen.

Blumenkübel und Rollrasen auf der Martinistraße
Enquetekommission für Klimaschutz Bremse für Klimaschutz

Seit gut vier Monaten hat Bremen eine ausgetüftelte Klimaschutzstrategie. Die Umsetzung der Maßnahmen stellt den Senat vor große Herausforderungen.

Von Alina Götz

klimawandel

Das Weserstadion in Bremen von außen; die Fassade ist seit dem Umbau 2011 komplett mit Solarpanelen umgeben
Bremens Ziel der Klimaneutralität Vertrauen ist gut, Kontrolle ist schwierig

Hamburg will bis 2040 klimaneutral werden, fünf Jahre früher als der Bund. Bremen will schon 2038 so weit sein, doch hier weiß niemand, wo man steht.

Von Lotta Drügemöller

14.10.2025

Eine Person trägt ein T-Shirt mit der Aufschrift " KLIMASCHUTZ - sozial, transparen, verbindlich"
Erfolgreicher Klimaentscheid in Hamburg Bür­ge­r*in­nen voraus

Die Klimakrise eskaliert, die CO2-Emissionen steigen. Der Volksentscheid in Hamburg zeigt, dass die Bür­ge­r*in­nen sich mehr trauen als die Politik.

Von Susanne Schwarz

13.10.2025

Katharina Fegebank und Peter Tschentscher
Schärferes Klimaschutzgesetz kommt Hamburg wählt die Zukunft

Die mit dem Volksentscheid für ein schärferes Klimaschutzgesetz beschlossenen Änderungen müssen binnen eines Monats in Kraft treten. Eine große Aufgabe.

Von Gernot Knödler

13.10.2025

Cover der neuen Futurzwei, mit Graf Zahl aus der Sesamstraße auf dem Cover und der Überschrift: "Zahlen des Grauens". Daneben ein aufgeschlagenes Heft mit einem Artikel-Preview und das Cover von Luisa Neubauers Buch "Was wäre, wenn wir mutig sind?"
taz FUTURZWEI im Abo entdecken

Endlich mal ein Magazin für Zukunft

taz FUTURZWEI ist unser Magazin für eine bessere Zukunft. Unser FUTURZWEI-Abo bietet jährlich vier Ausgaben für nur 34 Euro. Zudem erhalten Sie eine Ausgabe von Luisa Neubauers neuestem Buch „Was wäre, wenn wir mutig sind?“ (solange Vorrat reicht).

  • Jedes Quartal neu in Ihrem Briefkasten
  • Nur 34 Euro im Jahr
  • Als Prämie Luisa Neubauers „Was wäre, wenn wir mutig sind?“
  • Herausgegeben von Harald Welzer
Jetzt abonnieren

1 Kommentar

 / 
  • D

    Wenn ich das Ziel ausgebe, bis zum Tag X Klimaneutralität zu erreichen, dann ist es vollkommen unerheblich, welchen CO2 Ausstoß ich zu einem beliebigen Zag in der Vergangenheit hatte. Man kann auch Probleme schaffen, wo keine sind.

meistkommentiert

1
Erfolgreicher Volksentscheid in Hamburg Klimaschutz doch nicht unpopulär
2
Jan Böhmermann im HKW Bis keiner mehr übrigbleibt
3
Werner Herzog auf Instagram Das Recht, offline zu sein
4
Frieden in Nahost Eine Atempause, aber keine Lösung
5
Pro-palästinensische Szene Am Tiefpunkt
6
Forscher zu Bürgergeld-Sanktionen „Verweigern Personen Arbeit, kann es gute Gründe dafür geben“