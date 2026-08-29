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Wochentaz-Podcast Stoned in Stonehenge

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In dieser Folge geht es um Roadtrips – zu den Druidensteinen im Süden Englands und ins Baltikum, wo sich die Menschen auf den Ernstfall vorbereiten.

Stefan Hunglinger
Tanja Tricarico
Ulrich Gutmair
von Stefan Hunglinger, Tanja Tricarico und Ulrich Gutmair

taz-Kulturredakteur Ulrich Gutmair, Experte for all things Punk, hat im Sommer die berühmten Druidensteinen von Stonehenge besucht, im Süden Englands. Das erste Mal seit 37 Jahren. Er erzählt, warum er und sein Kumpel Klaus 1989 dort festgenommen wurden und warum die Steine auch heute noch für Alternative anziehend sind.

taz-Auslandsredakteurin Tanja Tricarico war in Estland unterwegs und erzählt davon, wie die Menschen im Baltikum leben mit der ständigen Bedrohung eines russischen Angriffs.

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