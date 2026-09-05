Wochentaz-Podcast : Wie aus 9/11 eine Verschwörung wurde
Empfohlener externer Inhalt
Seit 25 Jahren glaubt Matt Campbell an einen Inside Job. Wie konnte es so weit kommen? Und: Unterwegs in Halle-Neustadt.
Als an „9/11“ die Türme fielen, öffnete das Internet dem Misstrauen ganz neue Möglichkeiten. „Do Your own research“ wurde zur Maxime der allerkritischsten Geister. taz-Reporter Christian Jakob hat mit Matt Campbell gesprochen, der seit 25 Jahren gegen die offizielle Erzählung der US-Regierung kämpft. Wie konnte es soweit kommen?
Und: Nach der Wahl in Sachsen-Anhalt wird wieder nach Erklärungen gesucht werden, warum der Osten to tickt, wie er tickt. Anne Fromm hat in Halle-Neustadt nach Antworten gesucht.
Reingehen erscheint immer samstags und erzählt von den bewegendsten Geschichten aus der wochentaz. Ihr erreicht uns unter reingehen@taz.de
Der drohende Erfolg der AfD bei den kommenden Landtagswahlen zeigt, wie stark rechtsextreme Kräfte inzwischen geworden sind. Gerade jetzt braucht es Zusammenhalt und Solidarität. Auch und vor allem mit den Menschen, die sich vor Ort für eine starke Zivilgesellschaft einsetzen. Die taz kooperiert deshalb mit "Alles beginnt im Zentrum". Die Kampagne unterstützt bundesweit linke, selbstverwaltete Orte und baut einen solidarischen Fonds für deren Schutz und Erhalt auf. Eine offene Gesellschaft braucht guten, frei zugänglichen Journalismus – und zivilgesellschaftliches Engagement. Finden Sie auch? Dann machen Sie mit und unterstützen Sie unsere Aktion. Jetzt unterstützen
meistkommentiert