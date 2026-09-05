Wochentaz-Podcast Wie aus 9/11 eine Verschwörung wurde

Als an „9/11“ die Türme fielen, öffnete das Internet dem Misstrauen ganz neue Möglichkeiten. „Do Your own research“ wurde zur Maxime der allerkritischsten Geister. taz-Reporter Christian Jakob hat mit Matt Campbell gesprochen, der seit 25 Jahren gegen die offizielle Erzählung der US-Regierung kämpft. Wie konnte es soweit kommen?

Und: Nach der Wahl in Sachsen-Anhalt wird wieder nach Erklärungen gesucht werden, warum der Osten to tickt, wie er tickt. Anne Fromm hat in Halle-Neustadt nach Antworten gesucht.

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